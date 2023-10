Crime

Vítima que não percebeu o ato havia acabado de sair de UPA onde foi medicada

Mulher de 43 anos, em situação de rua, estuprada na noite de sexta-feira (13), na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande, sofre de convulsões. Sob efeito de medicamentos, ela havia acabado de deixar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), local onde ficou internada por dois dias.



A vítima, natural do Rio Grande do Sul, relata no registro policial que não teve ciência do que ocorria, pois estava dopada devido aos vários remédios que recebeu para tratamento das convulsões e ainda depressão e um Acidente Vascular Cerebral (AVC).



O marido afirma que não dormia há dias devido à rotina cansativa no hospital e por isso também não percebeu a situação, tendo apenas tomado ciência da situação quando a equipe da Guarda Municipal de Campo Grande (GMCG) o acordou e relatou o ocorrido.



Após a constatação do ato de violência sexual, a mulher foi encaminhada para um novo atendimento médico e recebeu um coquetel de medicamentos contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).



Por meio das imagens de videomonitoramento é possível ver toda a ação do homem, de 59 anos, que o observa o local antes de cometer o crime de estupro de vulnerável. Ele se deita próximo à vítima e começa a puxar suas roupas.



Na sequência ele abaixa a sua bermuda e pratica o ato sem que a mulher esboce qualquer reação.

O estuprador foi surpreendido pela GCM e ao ser questionado negou a autoria do crime, contudo, mesmo assim, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).



O CASO

O ato de violência sexual foi identificado pela GMCG na noite da última sexta-feira (13), por meio de câmeras de vigilância, na Praça Ary Coelho, região central da Capital.



A vítima, uma mulher em situação de rua, dormia ao lado do marido quando foi estuprada enquanto a vítima dormia. De acordo com o boletim de ocorrência, após ser verificado o ato suspeito de estupro de vulnerável, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para verificar a situação.



No local, foi confirmado o crime e o acusado, identificado e encaminhado à DEAM, onde foi ouvido pela polícia e mesmo diante das imagens, negou a autoria dos atos.



A vítima foi acordada, e apresentava sinais de desorientação e sonolência, e relatou aos guardas que toma medicação controlada para tratamento de AVC e depressão. A mulher e o marido são do Rio Grande do Sul, e afirmaram que estão em situação de rua porque estão viajando para a região Norte.