Traficante que enviava droga para a Europa é preso após 8 anos foragido

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (02), um homem foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas, no município de Ponta Porã.

De acordo com a PF, o traficante era procurado desde 2015, após um pedido de prisão preventiva, emitido em uma ação judicial que ocorreu na cidade de Bauru, em São Paulo.

Em 2020, o detido foi denunciado e teve outra prisão decretada, na Operação Além-Mar, uma megaoperação da Polícia Federal, deflagrada no estado de Pernambuco.

Conforme a denúncia da Operação Além-Mar, o homem era responsável por transportar carregamentos de cocaína do Paraguai e também por enviar a droga em contêineres de fruta destinados à Europa.

Operação Além-Mar

As investigações da operação "Além-Mar" começaram em 2018 a partir de informações obtidas através da parceria entre Coordenação Geral de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas da Polícia Federal (CGPRE), pela National Crime Agency (NCA).

Durante a fase sigilosa foram presas 12 pessoas e apreendidas mais de 11 toneladas de cocaína, no Brasil e na Europa.

Dentre os presos, estava um grande traficante que permaneceu foragido da justiça brasileira por 10 anos e era procurado pela Polícia Federal e pela NCA, do Reino Unido. Ele foi encontrado em Jundiaí-SP em março de 2019.

Em 2020, cerca de 630 policiais federais cumpriram 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão, entre elas 20 prisões preventivas e 30 temporárias.

Além de Mato Grosso do Sul, a operação aconteceu nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiânia, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

A pandemia mundial da Covid-19 não foi impedimento para a quadrilha. Só entre os meses de março a julho de 2020, foram apreendidos mais de 1,5 tonelada de cocaína.

