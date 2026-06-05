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ENEM 2026

Prazo para inscrições no Enem 2026 encerram hoje

Cadastro é exclusivamente online por meio da Página do Participante

Noysle Carvalho

05/06/2026 - 08h35
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Alunos do ensino médio e demais pessoas que querem entrar na graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as inscrições encerram hoje (05) às 23h59min, no horário de Brasília. As provas acontecem em novembro, nos dias 8 e 15, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal.

Este mesmo prazo também é destinado para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. O candidato deve acessar a Página do Participante, por meio do portal do Inep e realizar o preenchimento de dados e informações complementares.

Para estudantes da rede pública a inscrição é realizada automaticamente, mas ainda é necessário acessar o portal para confirmar a participação e disponibilizar outras informações como município de realização da prova, língua estrangeira que deseja fazer e a solicitação de recursos de acessibilidade se necessário.

O mesmo vale para alunos que realizaram o pedido de isenção, agora devem confirmar a inscrição.

A taxa de inscrição para candidatos não isentos, deve ser paga por boleto, pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança no valor da R$ 85. A emissão de boleto são geradas no mesmo site, na Página do Participante e o prazo do pagamento é até o dia 10 de junho, na próxima quarta-feira.

Para candidatos treineiros, é possível conseguir a certificação de encerramento desta etapa da escolaridade e obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou Declaração Parcial de Proficiência, necessário para entrar em uma graduação posteriormente e em outros processos seletivos.

Para isso o estudante deve indicar esta opção ainda no momento da inscrição. Estão aptos a solicitar aqueles que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de prova e que não sejam concluintes nem egressos do ensino médio.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma, regras da edição, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas:

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, no primeiro dia de prova, (08 de novembro) os candidatos irão realizar a prova de linguagens e a redação, com tema a ser divulgado no dia da prova. No outro dia (11 de novembro) terá a prova de ciências e matemática. Ambas as provas possuem 90 questões.

Nos dias, os portões abrem as 12h com fechamento às 13h, e início da prova 30 minutos depois, seguindo o horário de Brasília.

Participantes

Os estudantes participantes do Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional. O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar.

Quanto ao atendimento especializado, o recurso que deve ser solicitado até hoje é destinado para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

IVINHEMA

Jovem de 23 anos é encontrada morta em residência

Larissa Maria dos Santos foi localizada sem vida na noite de quinta-feira; Polícia Civil e Polícia Científica apuram as circunstâncias da morte

05/06/2026 09h15

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Caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica no distrito de Amandina, em Ivinhema

Caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica no distrito de Amandina, em Ivinhema Ivinotícias

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Uma jovem de 23 anos, identificada como Larissa Maria dos Santos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (4) em uma residência localizada no distrito de Amandina, em Ivinhema.

De acordo com o portal Ivinotícias, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um imóvel da comunidade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a jovem já sem sinais vitais.

A área foi isolada para garantir a preservação da cena até a chegada das equipes da Polícia Civil de Ivinhema e da Polícia Científica de Nova Andradina, responsáveis pelos levantamentos periciais que irão auxiliar na investigação.

O caso causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Amandina, que lamentaram a morte da jovem nas redes sociais.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades. Segundo informações iniciais, a principal hipótese investigada é a de que Larissa tenha tirado a própria vida.

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ESTELIONATO

Mulher sofre golpe de quase R$ 4 mil após ligação de "gerente de banco"

A tela do celular da vítima ficou preta após atender a chamada suspeita

05/06/2026 09h00

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Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao

Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao "gerente do banco" Freepik

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Em Campo Grande, uma mulher, de 52 anos, foi vítima de golpe bancário, estelionato eletrônico, fraude mediante meio digital e acesso indevido ao aparelho celular, com realização de transações bancárias não autorizadas.

No Boletim de Ocorrência, a vítima relata que estava em seu local de trabalho quando recebeu uma ligação de vídeo, via WhatsApp, do contato identificado como "Renato Viva Sorte". Ao atender a videochamada, o indivíduo disse que era o "gerente do banco". A mulher, surpresa, apenas perguntou "o que houve?". Logo em seguida, sem que tivesse informado qualquer dado, a tela de seu aparelho celular ficou preta.

O aparelho da vítima, um Xiaomi 14 Pro,  passou a apresentar falhas graves, ficando sem utilidade regular após a ligação.

Aos policiais, a vítima ressaltou que não forneceu nenhuma informação ao "gerente do banco". Também não compartilhou a tela do aparelho, não clicou em link, não instalou aplicativo, não autorizou acesso remoto e não autorizou nenhuma operação bancária.

Após o ocorrido, a vítima constatou movimentações bancárias suspeitas e não reconhecidas, causando prejuízo financeiro de R$ 3.961.

O prejuízo decorre de transferências via Pix, nos valores de R$ 990, R$ 1.500, R$ 1 mil e outra de R$ 471. A mulher informa que não reconhece, não realizou e não autorizou nenhuma das operações, tampouco possui qualquer relação comercial com as empresas recebedoras dos valores.

Ela requeriu às autoridades que sejam adotadas providências para identificação do usuário/titular da linha telefônica, bem como dos titulares das contas recebedoras dos valores.

Por fim, requer o rastreamento dos valores, tentativa de bloqueio/recuperação das quantias subtraídas, preservação dos dados das transações e identificação dos elementos técnicos relacionados às operações, incluindo chaves Pix, contas destinatárias, IPs, dispositivos utilizados, horários das operações, eventuais dados de geolocalização e demais informações necessárias à investigação.

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