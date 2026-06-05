Prazo para inscrições no Enem 2026 encerram hoje

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Alunos do ensino médio e demais pessoas que querem entrar na graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as inscrições encerram hoje (05) às 23h59min, no horário de Brasília. As provas acontecem em novembro, nos dias 8 e 15, em todos os estados brasileiros e Distrito Federal.

Este mesmo prazo também é destinado para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social. O candidato deve acessar a Página do Participante, por meio do portal do Inep e realizar o preenchimento de dados e informações complementares.

Para estudantes da rede pública a inscrição é realizada automaticamente, mas ainda é necessário acessar o portal para confirmar a participação e disponibilizar outras informações como município de realização da prova, língua estrangeira que deseja fazer e a solicitação de recursos de acessibilidade se necessário.

O mesmo vale para alunos que realizaram o pedido de isenção, agora devem confirmar a inscrição.

A taxa de inscrição para candidatos não isentos, deve ser paga por boleto, pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança no valor da R$ 85. A emissão de boleto são geradas no mesmo site, na Página do Participante e o prazo do pagamento é até o dia 10 de junho, na próxima quarta-feira.

Para candidatos treineiros, é possível conseguir a certificação de encerramento desta etapa da escolaridade e obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou Declaração Parcial de Proficiência, necessário para entrar em uma graduação posteriormente e em outros processos seletivos.

Para isso o estudante deve indicar esta opção ainda no momento da inscrição. Estão aptos a solicitar aqueles que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de prova e que não sejam concluintes nem egressos do ensino médio.

Cronograma

O edital do exame divulgado no Diário Oficial da União em maio disponibiliza o cronograma, regras da edição, procedimentos e orientações que os estudantes devem seguir. Além disso, há uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o Enem.

Confira as datas:

Conforme segue o modelo de aplicação anualmente, no primeiro dia de prova, (08 de novembro) os candidatos irão realizar a prova de linguagens e a redação, com tema a ser divulgado no dia da prova. No outro dia (11 de novembro) terá a prova de ciências e matemática. Ambas as provas possuem 90 questões.

Nos dias, os portões abrem as 12h com fechamento às 13h, e início da prova 30 minutos depois, seguindo o horário de Brasília.

Participantes

Os estudantes participantes do Pé-de-Meia que irão concluir o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão o valor de R$ 200 como incentivo adicional. O pagamento será efetuado após confirmar a conclusão da etapa escolar.

Quanto ao atendimento especializado, o recurso que deve ser solicitado até hoje é destinado para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Enem

O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e é possível fazer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a nota do exame para selecionar os estudantes como único critério ou completementar. Além disso é possível utilizar a nota em processos seletivos em instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.