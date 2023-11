Prefeita Adriane Lopes conversa com moradores - Gerson Oliveira / Correio do Estado

A prefeita Adriane Lopes esteve presente na comunidade conhecida como Favela do Mandela que ficou destruída pelo fogo. Após atender a população, a prefeita se reuniu com autoridades de todos os setores do município no CRAS, Renato Pereira Guedes, no bairro Estrela do Sul, para traçar o planejamento das ações desde abrigo, alimentação até cadastramento de documentos.

Os moradores que perderam tudo e manifestaram o desejo de deixar o local serão atendidos pelo CRAS Henedina Hugo Rodrigues, no bairro Vida Nova e serão encaminhadas para um abrigo que será montado na Escola Kamé Adania.





Comitê de gerenciamento de crise / Foto: Gerson Oliveira

A preocupação manifestada por alguns dos moradores que não quiseram deixar o local, estava relacionada ao medo de ir e ter os poucos pertences que conseguiram salvar furtados. Situação que ocorreu enquanto ajudavam uns aos outros retirando eletrodomésticos, crianças e ao mesmo tempo conter o fogo. Neste caso, a prefeita explicou que uma estrutura será montada para prestar apoio aos moradores que ficaram.

Para a imprensa, após a reunião de gestão de crise a prefeita informou que até o momento 43 famílias aceitaram o acolhimento. Já os que permaneceram no local ficarão aos cuidados de agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Metropolitana.

“Vão ficar na comunidade agora, acalmando os ânimos, entendendo todo o processo. Tenho certeza que outras famílias também virão para o acolhimento”, explicou a prefeita.

Prefeita na favela do Mandela

Enquanto esteve na comunidade do Mandela, a prefeita relatou ao Correio do Estado, que os moradores estão sendo cadastrados por quatro ou cinco secretarias trabalhando em conjunto para atender as vítimas do incêndio.

"Vamos ouvir a comunidade, ninguém vai tomar nenhuma decisão isoladamente. E a gente vai atender a todas as famílias que estão precisando de atendimento agora".

A moradora Luciane Braga, inconsolável, contou para a prefeita que perdeu tudo e questionou em relação à moradia para a comunidade. A gestora explicou que estão em um processo de regularização.

"E quando a nossa moradia como que vai ficar? Agora a gente está na rua. Desamparados. Sem barraco, sem nada", comentou a moradora com relação a área que a prefeitura pretende doar ela questionou: "Então, vocês vão conseguir doar pelo menos material pra gente construir? Imagina ficar na rua, não tenho nem família aqui, eu morava solo. Eu trabalhava, trabalhava. As minhas coisas conquistei tudo aí lutando, trabalhando sozinha, não tenho ninguém aqui", lamentou a moradora que perdeu tudo.

Crédito: Laura Brasil Crédito: Laura Brasil

Com relação a forma de construção das novas moradias, Adriane chegou a citar o programa Credhabita que concede crédito para famílias de baixa renda construírem suas moradias e mencionou outros do município que podem facilitar para que a comumidade tenha acesso à tão sonhada casa própria.

"A outra área precisamos da licença ambiental que a gente já está resolvendo", explicou Adriane sobre benefícios para construção da casa, complementou: "Temos o Credhabita, agora vamos sentar com cada família e vamos resolver. Ninguém vai tirar o direito de vocês. Eu vim aqui como mulher, como mãe", disse Adriane.

Alguns moradores relataram à reportagem que perderam seus bichinhos de estimação. Enquanto outros conseguiram soltá-los. Cachorros passeavam em meio aos moradores, bombeiros e agentes de segurança.

"Para as pessoas, os animais, vamos atender a todos. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência. É um momento muito difícil para todo mundo. Mas nós vamos atender a todas as famílias que precisarem serem atendidas", explicou a prefeita.

Alimentação

Enquanto a prefeita estava em reunião, a equipe do CRAS Nossa Senhora Aparecida, do bairro Vila Margarida, chegou com uma panela de arroz com frango que será distribuída para os moradores do Mandela. A cozinheira Ana Lúcia Pereira do Nascimento, ressaltou que todas as unidades estão empenhadas em ajudar nesse momento de dificuldade. "Está todo mundo unido", garantiu a cozinheira.

Além disso, o CRAS, Renato Pereira Guedes, será o ponto central de apoio para receber e distribuir a alimentação pela proximidade com o local.

Incêndio



O incêndio de grandes proporções começou por volta das 11h e se alastrou rapidamente, devido as altas temperaturas, de mais de 37°C no momento do incidente, aliado a baixa umidade relativa do ar e ventos fortes, além do fato do material com o qual as moradias são construídas serem inflamáveis.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o número de moradias destruídas ainda não havia sido oficialmente contado, mas estima-se que entre 100 a 150 casas foram consumidas pelas chamas.

Várias equipes e viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas, assim como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para atender possíveis vítimas. Não houve mortes. Diversos caminhões pipa também foram enviados.

Durante a tarde, a prefeita Adriane Lopes (PP) foi até a comunidade e garantiu aos moradores que as famílias que perderam suas moradias receberão suporte da prefeitura.

A fundadora da comunidade do Mandela, Ivonete Santos, de 47 anos, conhecida como Miru, disse que é a terceira vez em que a comunidade pega fogo. “Infelizmente é esse desespero. Se um barraco tem problemas, todo mundo aqui é afetado. Estamos juntos nessa batalha para salvar as nossas vidas”, relatou.

**Colaborou Leo Ribeiro

