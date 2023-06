Prefeitura abre licitação para implantação de fibra ótica na Rui Barbosa

A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação para contratação de empresa especializada para implantação de fibra ótica e tecnologia da informação na Rua Rui Barbosa, como parte das ações do Reviva Centro.

De acordo com o aviso, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (12), os recursos a serem aplicados são de empréstimo já firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Reviva, no montante total de 56 milhões de dólares, sendo apenas parte destinada para pagamentos da fibra ótica.

Segundo o edital, as empresas devem apresentar garantia de proposta no valor de R$ 112.427,80, que corresponde a 1% do valor global de referência. Desta forma, o valor seria de R$ 11,2 milhões.

Ainda segundo o edital, a empresa contratada será responsável pela construção de uma rede óptica Passive Optical Network (PON), para implementar uma rede de dados para atender as demandas atuais e futuras de automação semafórica, rede de dados wi-fi e sistemas de monitoramento via circuito fechado de TV (CFTV) de trânsito e pessoas e controle de iluminação pública.

No memorial descritivo, consta que a rede terá início no centro de dados da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e percorrerá toda a extensão da Rui Barbosa, Rua Trindade e Rua Montese, finalizando no cruzamento com a Avenida Rachid Neder.

O sistema será semelhante ao que foi implementado na Rua 14 de Julho, com a diferença que o cabeamento será em sua maioria aéreo e não subterrâneo.

Parte da verba que será destinada para a fibra ótica virá do dinheiro que seria usado para obras no Clube Surian, que seria reformado para se transformar em uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) por R$ 7 milhões, também de recursos do Reviva, mas as obras não serão mais feitas.

As propostas para a Rui Barbosa deverão ser entregues até às 14h do dia 24 de julho deste ano. É permitida a constituição de consórcio para a execução do projeto.

Rui Barbosa

A implantação da rede de dados faz parte do projeto de revitalização da Rui Barbosa, que passou por várias intervenções recentemente, com a implantação do corredor exclusivo do transporte coletivo.

O corredor começou a funcionar em dezembro do ano passado, com cinco estações de embarque situadas nas esquinas da Rui Barbosa com as ruas Aníbal de Toledo, Professor Severino Ramo de Queiróz, Tônico Saad, Barão do Rio Branco e Marechal Cândido Mariano Rondon.

Toda a via recebeu nova sinalização vertical e horizontal, além de serem implantados 21 conjuntos semafóricos.