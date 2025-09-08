Prefeitura de Costa Rica investe quase meio milhão em nova frota para a Saúde

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Prefeitura de Costa Rica, sob a gestão do prefeito Delegado Cleverson (PP), anunciou um investimento de quase R$ 500 mil na aquisição de três novos veículos para a Secretaria de Saúde. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, visa agilizar o atendimento aos pacientes e reforçar a infraestrutura de saúde do município, que já se destaca como um dos que mais realizam cirurgias no estado.

Em um anúncio feito ao lado de representantes do legislativo e do secretariado, o prefeito Delegado Cleverson destacou que os investimentos no setor são contínuos e essenciais para a qualidade de vida da população. “Os investimentos na saúde não param. [São] quase meio milhão de reais na aquisição de novos veículos, em parceria com o Governo do Estado [e] parceria também com a Assembleia Legislativa”, declarou o prefeito.

Parte do recurso para a compra da nova frota foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil do deputado estadual Júnior Mochi (MDB), indicada pelo vereador Ailton Amorim (MDB). O valor restante foi complementado com recursos próprios do município, demonstrando um esforço conjunto entre os poderes para atender às demandas da comunidade.

"Nós pudemos complementar com recurso do município e adquirir três novos veículos para agilizarmos o atendimento aos pacientes do município de Costa Rica", explicou Cleverson.

Fila Zero

O prefeito aproveitou a ocasião para ressaltar o desempenho positivo da saúde municipal no cenário estadual, reforçando que os novos veículos são parte de uma estratégia maior para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento.

"Costa Rica é destaque hoje no Estado, terceiro município que mais faz cirurgias. Estamos buscando zerar todas as filas. É esse o atendimento que a população de Costa Rica merece", afirmou Cleverson, parabenizando o secretário de saúde Daniel Rayckson Lemos Santos e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido.

“A aquisição dos veículos é um passo fundamental para garantir o transporte seguro e eficiente de pacientes, consolidando o compromisso da gestão com a meta de zerar as filas de espera por procedimentos médicos", ressaltou.