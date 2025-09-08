Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Prefeitura de Costa Rica investe quase meio milhão em nova frota para a Saúde

Iniciativa é realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

da redação

da redação

08/09/2025 - 17h29
A Prefeitura de Costa Rica, sob a gestão do prefeito Delegado Cleverson (PP), anunciou um investimento de quase R$ 500 mil na aquisição de três novos veículos para a Secretaria de Saúde. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, visa agilizar o atendimento aos pacientes e reforçar a infraestrutura de saúde do município, que já se destaca como um dos que mais realizam cirurgias no estado.

Em um anúncio feito ao lado de representantes do legislativo e do secretariado, o prefeito Delegado Cleverson destacou que os investimentos no setor são contínuos e essenciais para a qualidade de vida da população. “Os investimentos na saúde não param. [São] quase meio milhão de reais na aquisição de novos veículos, em parceria com o Governo do Estado [e] parceria também com a Assembleia Legislativa”, declarou o prefeito.

Parte do recurso para a compra da nova frota foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil do deputado estadual Júnior Mochi (MDB), indicada pelo vereador Ailton Amorim (MDB). O valor restante foi complementado com recursos próprios do município, demonstrando um esforço conjunto entre os poderes para atender às demandas da comunidade.

"Nós pudemos complementar com recurso do município e adquirir três novos veículos para agilizarmos o atendimento aos pacientes do município de Costa Rica", explicou Cleverson.

Fila Zero

O prefeito aproveitou a ocasião para ressaltar o desempenho positivo da saúde municipal no cenário estadual, reforçando que os novos veículos são parte de uma estratégia maior para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento.

"Costa Rica é destaque hoje no Estado, terceiro município que mais faz cirurgias. Estamos buscando zerar todas as filas. É esse o atendimento que a população de Costa Rica merece", afirmou Cleverson, parabenizando o secretário de saúde Daniel Rayckson Lemos Santos e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido.

“A aquisição dos veículos é um passo fundamental para garantir o transporte seguro e eficiente de pacientes, consolidando o compromisso da gestão com a meta de zerar as filas de espera por procedimentos médicos", ressaltou.

Júlio de Castilho

Moradores "enfeitam" buraco e mandam recado para prefeita

Capital conta com centenas de crateras espalhadas; administração realiza tapa-buraco

08/09/2025 15h30

Moradores da Vila Alba ironizaram administração com recado à prefeita na Avenida Júlio de Castilho

Moradores da Vila Alba ironizaram administração com recado à prefeita na Avenida Júlio de Castilho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Buracos têm tomado conta de ruas de várias regiões de Campo Grande e revoltado moradores e motoristas, que caem nas crateras. Em um dos locais, na Vila Alba, moradores decidiram ironizar um dos buracos da Avenida Julio de Castilho.

Desde o último sábado (6), o buraco segue sinalizado e "enfeitado" com um recado direto à administração: "Cuidado! Buraco da Prefeita".

Dono de uma loja de móveis em frente ao que classificou como novo "ponto turístico", Wellington Esperandio, 38 anos, destacou que apesar da cratera estar exposta desde março deste ano, a administração municipal segue mandando recados paliativos enquanto posterga a resolução do problema.

"Já liguei mais de 37 vezes para a prefeitura, nunca resolvem o problema. Alegam que o serviço está provisionado, mas não dizem nada. Para quando? Pode ser hoje, amanhã, não dá para saber", disse o lojista.

Questionado sobre o novo "enfeite" da avenida, Wellington disse que nos últimos dias, diversas pessoas fizeram questão de fotografar o recado, que tem afastado sua clientela.

"Antigamente eu 'fisgava' muitos clientes que passavam em frente da loja e entravam para ver os produtos, atualmente nem isso tenho conseguido fazer", falou.  

Além da avenida, diversos outros pontos da capital seguem intransitáveis por buracos.

O aposentado Renê Pinto da Mota, 74 anos vive há 26 anos na região e afirma que, neste momento, sua casa segue rodeada por buracos, na Rua Pedro de Toledo, Vila Piratininga.

A via é campeã de buracos. Em 50 metros, é possível identificar ao menos 40 crateras de diversos tamanhos, as quais carros e motociclistas se livram com certa habilidade.

Rua Cubatão, às margens do Shopping Norte Sul, Rua dos Ipês, Rua Paraguai, no Jardim América, são outros pontos com acesso dificultado pelas crateras espalhadas pela via.

Em nota ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) disse que os pontos críticos seguem monitorados e constam no cronograma de "tapa-buraco" na Capital. Abaixo, a íntegra da nota da Prefeitura: 

"A Sisep informa que todos os dias equipes atuam no serviço de tapa-buracos na cidade e a programação é flexível dependendo de alguns fatores como surgimento de serviços emergenciais, elaborada com base nas demandas recebidas pelo 156 e a plataforma FalaCG."

Cidades

Homem é condenado a 26 anos por estuprar enteada durante 6 anos

Abusos começaram quando a vítima tinha apenas 7 anos

08/09/2025 15h00

Divulgação

Um homem de Naviraí foi condenado a 26 anos e três meses de prisão em regime fechado por ter estuprado sua enteada ao longo de seis anos. Segundo o Ministério Público Estadual, os abusos teriam começado em 2019, quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade, mas só vieram à tona este ano.

Além de ter sofrido com os abusos sexuais, a vítima ainda presenciou cenas de violência doméstica contra sua mãe. No entanto, ao tentar contar para familiares sobre as agressões, a mãe negou os fatos. De acordo com a equipe multidisciplinar que atendeu a vítima, isso pode ter contribuído para que a criança não denunciasse os abusos, dado que a violência sexual intrafamiliar costuma gerar medo de descrédito e invalidação da revelação.

“Mesmo que a genitora tenha flagrado o autor, a coragem da vítima em relatar os abusos foi essencial para que a justiça fosse feita. Nosso papel é garantir que crimes tão cruéis não fiquem impunes e que crianças e adolescentes possam crescer livres de violência e medo”, ressalta a Promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí.

A defesa do padrasto pediu absolvição alegando insuficiência de provas. Foi argumentado que o depoimento da vítima foi motivado pela mãe e que o abuso não ocorreu.

 

Em contrapartida, o MPMS pediu a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, II, e pelo fato de o crime ter sido praticado diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

O magistrado acolheu a tese do MPMS em sua integralidade e reconheceu a agravante do artigo 61, II, f, porque o réu se aproveitou das relações domésticas, condenando o autor a 26 anos e três meses de reclusão em regime fechado.

