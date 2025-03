Prefeitura destina R$ 17 milhões para retomar duas obras paradas

'LOBO| PELE DE PASTOR'

Estuprador em série aproveitava da vulnerabilidade de jovens entre 13 e 21 anos para cometer abusos durante orações em montes e até na igreja

Em coletiva na DEPCA, na manhã desta sexta-feira (21), foi levantada possibilidade de novas vítimas inclusive no interior de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/Correio do Estado

Durante coletiva na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), na manhã desta sexta-feira (21), o adjunto da unidade Pablo Gabriel Farias da Silva e a delegada Nelly Macedo indicaram que pelo menos cinco vítimas já foram confirmadas como alvos dos abusos cometidos pelo pastor preso no bairro Aero Rancho.

O homem de 59 anos segue preso preventivamente desde a última terça-feira (18), como noticiado pelo Correio do Estado, e assim seguirá por tempo indeterminado.

Segundo a delegada Nelly Macedo, os requintes e também organização desse criminoso, devido aos intervalos de tempo padrões para o cometimento de novas práticas, fazem com que a polícia o considere como um estuprador em série.

‘Modus operandi’

Com idades entre 13 e 21 anos, até o momento cinco vítimas foram identificadas, com a última delas pela ordem cronológica de acontecimento dos crimes sendo a primeira a procurar a polícia, no mês de fevereiro.

"Ficava sozinho com essa vítima e praticava atos libidinosos contra ela durante as orações, que tocava o corpo de maneira indevida... ela começou a se questionar esse procedimento e atitudes dele, que começou a ameaçá-la também de males espirituais, dizendo que se ela não se submeter a essas orações de libertação, seria acometida, possuída por espíritos malignos", expõe a delegada.

Além disso, à medida que a vítima se negava, o pastor passou a fazer ameaças mais graves, dizendo que mataria o irmão mais novo de uma das vítimas se ela contasse os casos de abusos para alguém.

Como esclarecido na DEPCA, o pastor seria um criminoso extremamente organizado e meticuloso já que todas as vítimas passaram pelo mesmo procedimento padrão, de pregar orações de libertação espiritual e uso da expressão "papo de túmulo", indicando que os casos de abusos seriam "segredos" a serem guardados.

"Que vítimas se identifiquem, quem tenha passado pelas mãos desse pastor, que conheçam e que tenham sido de certa forma subjugadas a ele de alguma maneira, que nos procurem. Podem ser maiores de idade, nós vamos acolhê-las e providenciar para que a justiça seja feita e ele não saia mais", explica Nelly.

A delegada ainda reforça o pedido, indicando que as pessoas abusadas não tenham medo apesar das ameaças, já que "ele encontra-se em cárcere e não vai sair tão cedo", complementa Macedo.

Locais dos crimes

Pastor de uma igreja no bairro Aero Rancho, o homem de 59 anos se valia da própria autoridade espiritual e vulnerabilidade das vítimas para cometer os crimes nos mais variados lugares, como em montes de oração, uma casa com piscina e até mesmo na igreja.

"Ele era extremamente organizado, nós encontramos anotações em que ele fazia... pontuava aos encontros com cada uma das vítimas, inclusive fazia o controle menstrual dessas vítimas, demonstrando que ele tinha um rigor bastante organizado para praticar seus crimes", cita a delegada.

Com perfil presente na comunidade, o homem identificava o perfil das vítimas (a maioria dependente química e algumas na prostituição, segundo informado na Delegacia) e ofertava um suposto acolhimento, afirmando que tiraria as jovens dessa situação.

"Ele era uma pessoa muito solícita no bairro e usava disso para abusar das vítimas. Ajudava em pequenos reparos, em casa, alimentação, viagens, levava ao médico", explica o delegado Pablo.

Nelly Macedo ainda destaca que até mesmo as famílias das vítimas eram enganadas, com todos sendo levados a acreditar nesse perfil "bondoso" de pessoa acima de qualquer suspeita, sendo que os crimes podem se estender de Campo Grande até municípios do interior, já que o homem teria atuado como pastor também em Terenos e Aquidauana.

"Então nós acreditamos que possa haver vítimas de outras cidades também. Procurem, venham à DPCA, se for do interior, pode procurar a delegacia do interior, estão todos sabendo e informados sobre a possibilidade de outras vítimas procurarem e nós faremos esse atendimento. Manteremos o sigilo e ofereceremos também que a rede de proteção atenda essas vítimas para que elas superem o trauma que foram submetidas", conclui a delegada.

