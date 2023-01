Prefeitura interdita trecho do Lago do Amor que corre risco de desmoronamento

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito(Agentran) interditou o treicho de passeio público e ciclo-faixa do Lago Amor que foi danificada devido a forte chuve, que ainda corre risco de mais desmoronamentos.

O trecho fica localizado no sentidocentro/bairro da Avenida Filinto Muller, entre as rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge.

Segundo a prefeitura, a medida foi adotada diante do risco de avanço do desmoronamento do aterro de um trecho de 170 metros do passeio público e da ciclo-faixa, se caso volte a chover.

O secretário Domingos Sahib Neto, novo titular da Sisep, esteve presente o local interditado neste sábado (14) Ele esteve acompanhado de técnicos da Secretaria e do projetista Carlos Schetini.

Ficou decidido após o encontro que na próxima terça-feira(17), a secretaria irá apresentar três alternativas de projetos para recomposição do trecho do aterro de sustentação da pista e da ciclo-faixa próxima da travessia do Córrego Bandeira.

A primeira alternativa, segundo informou a prefeitura, seria recompor o aterro com o formato da obra original (com contenção do aterro com placas e trilhos); a segunda, trocar os trilhos por concreto, refazer tudo e construir paredes de concreto para proteger o barraco do córrego.

"Vamos escolher alternativa de projeto mais adequada tecnicamente", disse o secretário Domingos Sahib. A obra deve ser contratada com dispensa de licitação diante da urgência da execução.

Chuva

Dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) apontam que 92,6 milímetros foram registrados em seis horas seguidas de chuva, em Campo Grande, no dia 4 de janeiro.

De acordo com prognóstico divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão, 190 milímetros são esperados para janeiro.

Portanto, em apenas seis horas, choveu quase metade do previsto (48,7%) para todo o mês, na Capital.

O grande volume de chuvas causou alagamentos em várias ruas e avenidas da Capital.