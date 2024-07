Prefeitura lança campanha para tentar diminuir queimadas urbanas em Campo Grande

Cidades

Para cooperar, a empresa investiu na perfuração de 157 poços profundos, sendo que 14 deles captam o recurso natural diretamente do Aquífero Guarani

Águas Guariroba garante que não haverá desabastecimento em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Há mais de dois meses que o morador de Campo Grande não se depara com uma chuva forte. Neste cenário de estiagem, a umidade relativa do ar fica menor, e tudo dá a impressão de estar mais seco. Este cenário, porém, não deve interferir no abastecimento de água da capital de Mato Grosso do Sul, pelo menos é o que garante a concessionária Águas Guariroba.

A empresa, responsável pela distribuição de água tratada na capital (além do serviço de esgoto sanitário) diz ter investido em soluções operacionais para evitar o racionamento. A perfuração de dezenas de poços - iniciada há quatro anos - garantiu um acréscimo de 1 milhão de litros d’água por hora à rede da Capital.

Para fim de contextualização, a origem de aproximadamente metade da água consumida em Campo Grande é de captação fluvial, sendo que 40% vem do Córrego Guariroba, e 13% do Córrego Lageado. Outros 47% da demanda são originários de 157 poços profundos, sendo que 14 deles captam o recurso natural diretamente do Aquífero Guarani.

Mudança de planos

A Águas Guariroba deu uma guinada em sua estratégia de suprimento de água em Campo Grande a partir da segunda metade da década passada, por causado aumento populacional da cidade e consequente aumento da demanda. O caminho foi a perfuração de poços.

Nos anos de 2019 e 2020, por causa da escassez de água, a empresa foi obrigada a captar água do balneário Atlântico, na saída para Três Lagoas. Caminhões pipa, à época, injetavam água na rede da Capital.

A perfuração de poços também foi a alternativa da Águas diante das mudanças climáticas. “Nós temos o aumento da temperatura e, ao mesmo tempo, a redução significativa das chuvas. É por isso que a concessionária se planejou para fazer a ampliação da capacidade de produção e hoje consegue garantir o abastecimento da cidade”, afirma diretor executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

A concessionária lembra que tem um moderno Centro de Controle de Operações (CCO), que permite que a água seja distribuída na cidade da maneira eficiente, com remanejamento do recurso de um bairro para o outro.

“No CCO, é possível acompanhar em tempo real os volumes de água captada, tratada e principalmente distribuída. O monitoramento indica quando as pressões baixam em determinadas regiões, reservatórios e estações elevatórias de água tratada (EEAT), permitindo que as equipes de manutenção atuem de modo rápido e eficiente, garantindo que os índices de perdas de água continuem sendo um dos melhores do Brasil”, pontua a gerente de operações Francis Faustino.



Monitoramento

A Capital conta com 107 reservatórios de água, distribuídos nas sete regiões do município. O sistema ajuda a monitorar em quais bairros o consumo está mais elevado, quais são os horários de maior consumo, além da tendência de aumento, conforme o histórico de consumo dos clientes. Também é possível acompanhar as mudanças e previsões climáticas.