Prefeitura transfere feriado e servidor terá 4 dias de folga em novembro

Servidor público municipal terá quatro dias de folga no fim de novembro de 2025.
Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) transferiu o feriado do Dia do Servidor Público (28 de outubro) para 21 de novembro (sexta-feira).
O objetivo é emendar a data com o feriado de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira).
O decreto nº 16.364 foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Confira o trecho redigido:
Fica transferida, no ano de 2025, a data comemorativa do dia do servidor público municipal e dá outras providências.
ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° Fica transferida, para o dia 21 de novembro de 2025, a data para comemoração do Dia do Servidor Público Municipal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Com isso, o servidor terá quatro dias seguidos de folga: 20 (quinta-feira), 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) e poderá encerrar o expediente na quarta-feira à noite e retomá-lo na segunda-feira de manhã.
O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional no Brasil.
Instituído pela Lei nº 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.
A data homenageia Zumbi dos Palmares e serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.
FERIADOS NO MEIO DA SEMANA
- Paixão de Cristo - 18 de abril – sexta-feira
- Tiradentes - 21 de abril – segunda-feira
- Dia Mundial do Trabalho - 1º de maio - quinta-feira
- Natal – 25 de dezembro - quinta-feira
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – 20 de novembro - quinta-feira
FERIADOS NO FIM DE SEMANA
- Independência do Brasil – 7 de setembro – domingo
- Criação do Estado - 11 de outubro – sábado
- Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro – domingo
- Finados – 2 de novembro – domingo
- Proclamação da República - 15 de novembro – sábado
PONTOS FACULTATIVOS
- Carnaval - 3 de março – segunda-feira
- Carnaval - 4 de março – terça-feira
- Quarta-feira de Cinzas - 5 de março – quarta-feira até 13 horas
- Ponto facultativo do Dia do Trabalhador - 2 de maio – sexta-feira
- Corpus Christi - 19 de junho – quinta-feira
- Ponto facultativo de Corpus Christi - 20 de junho – sexta-feira
- Dia do Servidor Público, adiamento da comemoração do dia 28 de outubro - 21 de novembro – sexta-feira
- Véspera do Natal - 24 de dezembro – quarta-feira
- Ponto facultativo de Natal – 26 de dezembro – sexta-feira
- Véspera do Ano Novo - 31 de dezembro – quarta-feira