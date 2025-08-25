Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FERIADÃO

Prefeitura transfere feriado e servidor terá 4 dias de folga em novembro

Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi transferido para 21 de novembro, para emendar com 20 de novembro (Consciência Negra)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/08/2025 - 08h45
Servidor público municipal terá quatro dias de folga no fim de novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) transferiu o feriado do Dia do Servidor Público (28 de outubro) para 21 de novembro (sexta-feira).

O objetivo é emendar a data com o feriado de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira).

O decreto nº 16.364 foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Confira o trecho redigido:

Fica transferida, no ano de 2025, a data comemorativa do dia do servidor público municipal e dá outras providências.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° Fica transferida, para o dia 21 de novembro de 2025, a data para comemoração do Dia do Servidor Público Municipal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Com isso, o servidor terá quatro dias seguidos de folga: 20 (quinta-feira), 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) e poderá encerrar o expediente na quarta-feira à noite e retomá-lo na segunda-feira de manhã.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional no Brasil.

Instituído pela Lei nº 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares e serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

FERIADOS NO MEIO DA SEMANA

  • Paixão de Cristo - 18 de abril – sexta-feira
  • Tiradentes - 21 de abril – segunda-feira
  • Dia Mundial do Trabalho - 1º de maio - quinta-feira
  • Natal – 25 de dezembro - quinta-feira
  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – 20 de novembro - quinta-feira

FERIADOS NO FIM DE SEMANA

  • Independência do Brasil – 7 de setembro – domingo
  • Criação do Estado - 11 de outubro – sábado
  • Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro – domingo
  • Finados – 2 de novembro – domingo
  • Proclamação da República - 15 de novembro – sábado

PONTOS FACULTATIVOS

  • Carnaval - 3 de março – segunda-feira
  • Carnaval - 4 de março – terça-feira
  • Quarta-feira de Cinzas - 5 de março – quarta-feira até 13 horas
  • Ponto facultativo do Dia do Trabalhador - 2 de maio – sexta-feira
  • Corpus Christi - 19 de junho – quinta-feira
  • Ponto facultativo de Corpus Christi - 20 de junho – sexta-feira
  • Dia do Servidor Público, adiamento da comemoração do dia 28 de outubro - 21 de novembro – sexta-feira
  • Véspera do Natal - 24 de dezembro – quarta-feira
  • Ponto facultativo de Natal – 26 de dezembro – sexta-feira
  • Véspera do Ano Novo - 31 de dezembro – quarta-feira

CIDADE MORENA

Choque prende 'descarregadores' e acha toneladas de drogas em casa de Campo Grande

Ação aconteceu na noite de domingo e substâncias foram encontradas em residência do bairro jardim Centro-Oeste, com homens que aguardavam carreta trazer um novo carregamento

25/08/2025 09h45

substâncias totalizaram 2.478 quilos de maconha e 1,096 quilo de cocaína

substâncias totalizaram 2.478 quilos de maconha e 1,096 quilo de cocaína Dilvugação/Batalhão de Choque

Responsáveis por "descarregarem" cargas de substâncias ilícitas, quatro homens foram presos pelo Batalhão de Choque na noite de domingo (24), em uma residência no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, local em que os agentes localizaram toneladas de drogas armazenadas.

Conforme divulgado pelo Batalhão, os policiais das Rondas Táticas Rotativas (Rotac) abordaram o grupo após receberem uma denúncia anônima de que quatro indivíduos estariam em atividade suspeita pela região do Anhanduizinho, com um deles pulando o muro de uma casa. 

Esse fato teria acontecido na Rua Gumercindo Garcia Barbosa, onde os agentes localizaram os quatro homens, o portão da casa já levantado e um tablete de maconha logo à vista, sobre o banco do Voyage que era usado pelos indivíduos. 

Logo que iniciada a abordagem, um dos homens empreendeu fuga pelos fundos da casa, sendo localizado pelos policiais após tentar se esconder, sem sucesso, no telhado. 

Toneladas de drogas

Ainda segundo o Batalhão de Choque, a residência em questão foi vistoriada e os policiais encontraram uma grande quantidade de substâncias entorpecentes guardadas em um dos cômodos. 

Somadas, as substâncias totalizaram 2.478 quilos de maconha e 1,096 quilo de cocaína, sendo que um novo carregamento deveria chegar em breve ao local, já que os homens afirmaram que receberiam cem reais para ajudar a descarregar uma carreta. 

Dada voz de prisão, os quatro indivíduos foram levados à delegacia, sendo que advogados desses suspeitos acompanharam os trabalhos policiais no local.

 

CONFUSÃO

Corredores de ônibus foram responsáveis por pelo menos 23 acidentes na Capital

Desde 2022, apenas dois estão em pleno funcionamento, nas Ruas Rui Barbosa e Brilhante, mas seguem gerando dúvidas

25/08/2025 09h30

Tráfego nos corredores de ônibus é permitido em caso de conversão

Tráfego nos corredores de ônibus é permitido em caso de conversão Gerson Oliveira

Mesmo com a implementação dos corredores de ônibus prestes a completar quatro anos, muitos campo-grandenses seguem se confundindo no momento de fazer a conversão, gerando acidentes graves e fatais.

Desde 2022, segundo levantamento feito pelo Correio do Estado, ocorreram, pelo menos, 23 colisões nos dois únicos corredores instalados na Capital.

Ainda nos dados realizados pela reportagem, 10 ocorreram neste ano, 4 em 2024, 5 em 2023 e 4 em 2022. Apenas dois corredores estão funcionando, na Rua Rui Barbosa, responsável por 43,48% dos acidentes, e na Rua Brilhante, responsável pelo restante das sinistros.

Segundo números enviados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), nas duas avenidas ocorreram 981 acidentes desde a inauguração dos corredores, sendo 440 na Rua Brilhante e 541 na Rua Rui Barbosa.

Os acidentes na Rua Rui Barbosa foram aumentando ano a ano, indo de 80 colisões, em 2022, para 202, em 2024, enquanto neste ano já acumula 107 acidentes. 

Em comparação à situação da Rua Rui Barbosa, na Rua Brilhante os dados são mais irregulares: 123 acidentes em 2022, 90 em 2023, 141 em 2024 e 86 neste ano.

Na grande maioria dos casos, os acidentes são oriundos de um mesmo erro cometido pelos motoristas: conversão feita de maneira indevida.

Conforme informou a Prefeitura de Campo Grande, em nenhum momento é permitido fazer a conversão pela faixa central da pista, atravessando o corredor, o que caracteriza infração e apresenta riscos aos condutores da via.

Ivanise Rotta, secretária do Gabinete de Gestão Integrada de Vida no Trânsito (GGIT), afirma que a responsabilidade pelos erros ao transitar nos corredores de ônibus é dos condutores, visto que é preciso se informar e conhecer as regras a partir do momento que se está habilitado.

“Antes de circular, é preciso se informar sobre as regras de uma intervenção de engenharia que seja diferente daquela que está acostumado, e a engenharia deve deixar bem clara as ‘novas’ regras previstas na legislação sobre aquela intervenção viária. A fiscalização entra para reforçar o correto. Em caso de dúvidas, não faça a manobra”, explica a especialista em trânsito.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ônibus e demais veículos que circulam pelo corredor têm sempre preferência e conversões feitas diretamente da faixa central são proibidas. 

Caso seja feita a conversão, é configurada como infração gravíssima, sob pena de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ÚLTIMO ACIDENTE

No dia 18, uma motocicleta e um carro se envolveram em uma colisão no corredor de ônibus da Rua Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Tonico Saad, na Vila Glória.

Segundo mostram as imagens capturadas por uma câmera de segurança, o condutor de um carro Siena seguia pela faixa do meio e foi fazer a conversão à esquerda de forma direta, ou seja, da maneira errada.

Com isso, o motoqueiro, que carregava um passageiro e vinha pela faixa da esquerda, bateu em cheio na lateral do veículo.

O motoqueiro e o passageiro saíram do acidente com suspeita de fraturas na bacia e no fêmur, respectivamente. Já o condutor do Siena sofreu leves ferimentos no rosto, já que o painel do carro quebrou com o impacto da batida.

Todos os envolvidos foram atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), e os dois homens que estavam na moto foram encaminhados à Santa Casa.

MAIS CORREDORES

Em maio deste ano, como reportado pelo Correio do Estado, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, disse que a implementação de estruturas para o transporte coletivo deve ser retomada na Rua Bahia e na Avenida Bandeirantes.

Ainda de acordo com o secretário, as Avenidas Gury Marques e Costa e Silva também devem entrar no planejamento de construção de corredores de ônibus da Capital, mas ainda não há previsão para que isso aconteça.

Entre as obras paradas de estações de embarque, a da Avenida Gunter Hans é a única que foi retomada para a conclusão do investimento.

Atualmente, apenas dois corredores, dos sete idealizados há 12 anos, estão em funcionamento e foram entregues em 2022. Os outros cinco deveriam estar implantados na Rua Bahia, na Avenida Bandeirantes, na Avenida Costa e Silva, na Avenida Gury Marques e na Avenida Marechal Deodoro. 

Ao todo, foram prometidos 69 quilômetros de corredores de ônibus, mas apenas 13% foram finalizados até o momento.

*SAIBA

Painel do Detran-MS mostra que ocorreram 69.396 infrações gravíssimas na Capital neste ano, o segundo maior número de infrações gravíssimas já registrado.

