Prepare os casacos: Frente fria chega no meio da semana e derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul

EPIDEMIA

Criança de três anos morreu na quarta-feira da semana no Hospital Universitário e hoje a Sesau confirmou que a causa foi dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou nesta segunda-feira (03) que a criança de três anos que morreu na quarta-feira da semana passada no Hospital Universitário foi realmente vítima de dengue. É a segunda morte confirmada em 2023 provocada pelo vírus. Em 2021 foram três mortes e no ano passado, sete.

A morte da criança ocorreu no mesmo dia em que a Sesau anunciou que a cidade está enfrentando epidemia da doença. Do começo do ano até o dia 28 de março, a Sesau registrou 4.398 casos suspeitos na cidade. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 2.682 registros no primeiro trimestre, o aumento é de quase 70%.

No ano passado, porém, o pico da doença ocorreu nos meses de abril e maio, com 7,4 mil registros. E, o temor é de que algo parecido ocorra agora e por isso a Sesau decidiu entrar em alerta máximo para tentar impedir que fenômeno parecido ocorra.

E para tentar conter o avanço da doença, a prefeitura da Capital já pediu ajuda ao Exército e à Aeronáutica. "Atualmente estamos vivenciando no dia-a-dia duas epidemias bem estabelecidas, tanto de dengue quanto de vírus respiratório acometendo as crianças", afirmou o secretário municipal de saúde, Sandro Benitez, durante o lançamento da campanha de vacinação contra a gripe na manhã desta segunda-feira.

"Fizemos parceria com a Polícia Militar, com a Secretaria de Educação, onde a criança também vai ser um agente de combate a endemia. Pedimos apoio também ao Exército e essa semana nós vamos fechar com a Seronáutica, para que a gente feche todo o circuito e a população também se torne um agente de combate a endemias", afirmou o secretário.