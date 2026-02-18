Preso em Campo Grande, maior bicheiro do Rio será interrogado em março

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, Rogério Costa Andrade, custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande desde novembro de 2024, será interrogado na 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio, no processo que responde por organização criminosa, no dia 2 de março.

Além dele, também será ouvido Gustavo de Andrade, pelo mesmo crime. Em 2022, durante operação da Polícia Federal com o Ministério Público, agentes encontraram documentos que comprovariam a continuidade de recebimentos de recursos provenientes de jogos de azar e o pagamento de propina para proteger-se da polícia.

De acordo com informações do O Globo, como está preso em presídio federal, Rogério de Andrade será ouvido por videoconferência, enquanto Gustavo irá participar presencialmente da audiência, tento em vista que foi solto em 2023 e responde em liberdade.

Além deste crime, Rogério Costa Andrade, que também é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, foi preso em outubro de 2023 após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentar nova denúncia contra ele pelo homicídio de Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade e que disputava com Rogério o espólio do jogo do bicho de Castor.

Ele é apontado como o chefe de um grupo criminoso "voltado para a prática de diversos crimes", entre eles homicídio, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro.

Jogo do bicho

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca, e a morte iniciou uma disputa familiar pela herança.

Na disputa, estavam Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, que era casado com a filha de Castor e que também assassinado, em 2020.

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis. Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça

Rogério Castor Andrade foi apontado como mandante do assassinato de Fernando Iggnácio e foi preso em outubro de 2024.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de novembro de 2024.

Segundo a decisão que determinou a transferência, ele deveria permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal era necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos. Também foi considerado que o bicheiro representava "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

