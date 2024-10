PRF apreende 374 kg de cocaína que iriam para Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 374 kg de cocaína e o estado chegou aos 12,7 mil quilos confiscados desde o dia 1º de janeiro, com potencial para outubro ser o mês com o maior volume apreendido em 2024.

A ação aconteceu em Corumbá, na BR-262, após os agentes darem ordem de parada para um caminhão VW/11.180. No interrogatório inicial, o motorista disse que a carga estava vazia, porém, ao abrir o baú, os policiais viram totalmente ao contrário.

A cocaína estava dividida em várias sacolas, do qual, antes da abertura delas, o rapaz admitiu que ali havia droga. Segundo ele, o ilícito foi recebido em Ladário e tinha como destino final Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Corumbá.



Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP), 12.755,693 quilos de cocaína foram apreendidas neste ano. Especificamente em outubro, 1.704,732 quilos foram confiscadas e, a dez dias do fim do mês, já é o segundo mês com maior volume de apreensões, atrás apenas de abril, com 1.913,141 quilos.

Mais ações em Corumbá e região

A Receita Federal de Mato Grosso do Sul declarou ‘guerra’ ao contrabando no início da semana com mais de 62 veículos apreendidos e quase R$ 6 milhões em produtos ilegais. As ações, concentradas nos municípios de Dourados, Corumbá e Mundo Novo, visam combater o tráfico de drogas e a comercialização de mercadorias contrabandeadas.

Segundo a equipe policial, as apreensões ocorreram no âmbito da Operação Fronteira RFB, uma iniciativa deflagrada na última segunda-feira (14) para intensificar as ações em pontos de fronteira terrestre frequentemente utilizados em rotas de contrabando, descaminho e outros ilícitos.

Como parte da ação, foram realizadas fiscalizações em estradas, estabelecimentos comerciais, Correios e residências utilizadas como depósitos.

Em Corumbá e em Dourados, por exemplo, duas apreensões nos Correios somaram mais de 2.400 itens ilegais retirados de circulação.

Recorde de apreensões

Consolidado como uma das principais rotas do tráfico de drogas no Brasil, dados da SEJUSP mostram um recorde de apreensões de drogas no Estado.

De acordo com o levantamento, o Estado registrou um aumento de 33% nas apreensões no comparativo com o mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de 407,5 toneladas de drogas retiradas de circulação.

A maconha liderou o ranking das substâncias apreendidas, com aproximadamente 387,7 toneladas, seguida pelo skunk (8,4 toneladas) e pela cocaína (7,5 toneladas). A maior parte das apreensões concentrou-se nas cidades fronteiriças, com destaque para Ponta Porã, onde quase uma tonelada de cocaína foi apreendida em apenas uma semana.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti

