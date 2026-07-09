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MATO GROSSO DO SUL

PRF-MS vai até SP 'buscar' quase meia tonelada de cocaína que atravessou a divisa

Apreensões por parte da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul ultrapassam os 760 quilos de substâncias entorpecentes retiradas de circulação em 24 horas

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/07/2026 - 09h45
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Durante uma fiscalização na região do município sul-mato-grossense de Selvíria na tarde de quarta-feira (08), agentes da Polícia Rodoviária Federal avistaram um caminhão-tanque rumo a São Paulo, seguindo o veículo em acompanhamento até o Estado paulista em busca de quase meia tonelada que atravessou a divisa.

Se somada a outra primeira apreensão feita ontem (08) também pela PRF, de 274 quilos encontrados em uma caminhonete na BR-419, são cerca de 762 kg de substâncias ilícitas retiradas de circulação em menos de 24h. 

Quanto à busca dos entorpecentes, toda a movimentação das forças de segurança começou após avistamento do veículo suspeito, que passou a ser acompanhado e pôde ser abordado após atravessar a divisa estadual. 

Já na cidade paulista de Ilha Solteira (SP), distante aproximadamente 393 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram o condutor que apresentou um nervosismo excessivo diante das perguntas dos agentes. 

Diante da suspeita de que ilícitos poderiam estar ligados à ocorrência, foi feita uma vistoria minuciosa em todo o veículo. Imagens mostram que o "mocó" das substâncias ilícitas seria justamente o compartimento do tanque de carga. Confira: 

Conforme a PRF em nota, a vistoria constatou uma grande quantidade de um carregamento de substância compatível com cloridrato de cocaína. 

Questionado com o flagrante, o motorista que não teve seu nome identificado assumiu que pegou a carga no município sul-mato-grossense de Bataguassu, relatando em confissão que seu destino seria a capital paulista. 

Mais de meia tonelada

Vale lembrar, ainda em 2024 em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul a decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Como bem esclarece a PRF-MS em nota, o montante dessa substância apreendida em Ilha Solteira (SP) com destino a São Paulo somou mais de meia de substância entorpecente, totalizando 488 quilos de cocaína. 

Ainda que essa apreensão tenha acontecido de forma "pacífica", o caso registrado pela mesma força de segurança já demonstra uma dinâmica diferente, concretizada apenas após perseguição em alta velocidade que terminou com o veículo empregado pelo tráfico totalmente destruído. 

Neste caso específico foram retirados de circulação outros 274 quilos de entorpecentes, fracionado entre porções pasta base de cocaína e skunk, a droga popularmente conhecida como "supermaconha" devido à alta concentração de THC.

 

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FISCALIZAÇÃO

Receita Federal apreende R$ 1 milhão em mercadorias ilegais em depósito

Fiscalização identificou imóvel no Bairro Coophavila II usado para armazenar produtos trazidos irregularmente do Paraguai

09/07/2026 14h30

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Mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão foram apreendidas durante operação da Receita Federal

Mercadorias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão foram apreendidas durante operação da Receita Federal Divulgação

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Nesta quinta-feira (9) a Receita Federal apreendeu cerca de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares. A ação ocorreu em um imóvel localizado no bairro Coophavila II, em Campo Grande, que era utilizado como depósito para armazenamento dos produtos.

A operação foi realizada após trabalho de inteligência e análise de risco fiscal conduzidos pelas equipes de fiscalização da Receita Federal. A partir das informações levantadas, os auditores identificaram que o local servia como ponto de armazenamento de mercadorias trazidas do Paraguai sem a devida regularização.

De acordo com a Receita, os produtos seriam distribuídos para estabelecimentos comerciais situados em diferentes regiões da cidade. 

Entre os itens apreendidos estão brinquedos, copos de alumínio, acessórios para telefones celulares e equipamentos eletrônicos de diversas categorias.

Todo o material recolhido será encaminhado ao depósito da Receita Federal, onde permanecerá até a conclusão dos procedimentos administrativos. Após essa etapa, os produtos receberão a destinação prevista na legislação vigente.

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gangorra

Ponte na estrada de acesso a Bonito é finalmente liberada

Interdição sobre o Rio Miranda inicialmente prevista para durar 24 horas, na MS-345, começou às 06h de terça-feira (07) e liberada na manhã de hoje (09)

09/07/2026 13h01

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Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura Reprodução

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Prevista inicialmente para durar o prazo de 24 horas, a interdição na ponte sobre o Rio Miranda iniciada às 06h da última terça-feira (07) foi finalmente liberada na manhã de hoje (09), porém deve seguir com restrições quanto ao tráfego por esse trecho da rodovia MS-345.

Como bem acompanha o Correio do Estado, o anúncio de que a interdição que estava prevista para terminar na manhã de ontem (08) duraria mais 36 horas surgiu ainda na terça-feira (07), quando eram executados os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas. 

O anúncio do fim desta interdição partiu da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, informando que o tráfego estaria a partir de hoje (09) liberado, obedecendo, porém, as restrições inclusive de peso máximo permitido que já estavam previamente esclarecidas. 

Ou seja, ainda que o motorista já esteja liberado para seguir na MS-345 em acesso à Bonito, é preciso estar atento às especificações que limitam o trânsito local como voltado apenas para veículos leves. 

Podendo transitar por esse trecho somente carros de passeio, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, o peso máximo permitido para trafegar na ponte da MS-345 é de 10 toneladas. 

Esse trecho ainda funciona em sistema pare e siga e, somente, com tráfego em meia pista, sendo permitida a passagem de apenas um veículo por vez. 

Em complemento, a Agesul destaca que a continuidade do cronograma ainda fica à mercê de condições técnicas e climáticas estáveis e favoráveis. 

"A orientação é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais, programem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e redobre a atenção ao trafegar pela região", cita a Agesul. 

Relembre

Essa ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito, município esse distante aproximadamente 297 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.

Esse trecho de cerca de cem quilômetros encurtou em 40 km a distância entre Campo Grande e a cidade turística, foram investidos em torno de R$340 milhões. Entregue em 1967, a ponte, porém, não sofreu adequações mesmo com o intenso fluxo que passaria a receber.

Esse trecho, vale lembrar, chegou a ficar conhecido como "ponte gangorra", quando foi parcialmente interditada em 2024. Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quatro pneus a enfrentarem o obstáculo. 

Justamente este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$3,3 milhões. 

A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim). 

 

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