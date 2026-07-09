PRF-MS vai até SP 'buscar' quase meia tonelada de cocaína que atravessou a divisa

montante dessa substância apreendida em Ilha Solteira (SP) com destino a São Paulo somou mais de meia de substância entorpecente - Reprodução

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Durante uma fiscalização na região do município sul-mato-grossense de Selvíria na tarde de quarta-feira (08), agentes da Polícia Rodoviária Federal avistaram um caminhão-tanque rumo a São Paulo, seguindo o veículo em acompanhamento até o Estado paulista em busca de quase meia tonelada que atravessou a divisa.

Se somada a outra primeira apreensão feita ontem (08) também pela PRF, de 274 quilos encontrados em uma caminhonete na BR-419, são cerca de 762 kg de substâncias ilícitas retiradas de circulação em menos de 24h.

Quanto à busca dos entorpecentes, toda a movimentação das forças de segurança começou após avistamento do veículo suspeito, que passou a ser acompanhado e pôde ser abordado após atravessar a divisa estadual.

Já na cidade paulista de Ilha Solteira (SP), distante aproximadamente 393 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram o condutor que apresentou um nervosismo excessivo diante das perguntas dos agentes.

Diante da suspeita de que ilícitos poderiam estar ligados à ocorrência, foi feita uma vistoria minuciosa em todo o veículo. Imagens mostram que o "mocó" das substâncias ilícitas seria justamente o compartimento do tanque de carga. Confira:

Conforme a PRF em nota, a vistoria constatou uma grande quantidade de um carregamento de substância compatível com cloridrato de cocaína.

Questionado com o flagrante, o motorista que não teve seu nome identificado assumiu que pegou a carga no município sul-mato-grossense de Bataguassu, relatando em confissão que seu destino seria a capital paulista.

Mais de meia tonelada

Vale lembrar, ainda em 2024 em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul a decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Como bem esclarece a PRF-MS em nota, o montante dessa substância apreendida em Ilha Solteira (SP) com destino a São Paulo somou mais de meia de substância entorpecente, totalizando 488 quilos de cocaína.

Ainda que essa apreensão tenha acontecido de forma "pacífica", o caso registrado pela mesma força de segurança já demonstra uma dinâmica diferente, concretizada apenas após perseguição em alta velocidade que terminou com o veículo empregado pelo tráfico totalmente destruído.

Neste caso específico foram retirados de circulação outros 274 quilos de entorpecentes, fracionado entre porções pasta base de cocaína e skunk, a droga popularmente conhecida como "supermaconha" devido à alta concentração de THC.

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