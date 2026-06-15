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Grupo atribui invasão de fazenda a indígenas de direita em MS

Indígenas atearam fogo, derrubaram árvores e roubaram maquinários, insumos agrícolas, gado e cavalos da Fazenda São Sebastião

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/06/2026 - 18h37
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Petistas e caciques cogitam que a invasão da Fazenda São Sebastião tenha sido organizada por indígenas de direita e não pelos povos originários de esquerda.

Isto porque as ocupações realizadas por indígenas esquerdistas são pacíficas e articuladas entre as lideranças. Geralmente, quando há ocupação, lideranças indígenas divulgam, inclusive para a imprensa, a organização e articulação das ocupações – fato que não aconteceu desta vez, o que causou estranheza.

Neste episódio, o grupo de indígenas agiu de forma violenta, o que, de acordo com parlamentares petistas, leva a crer que o movimento foi organizado por indígenas de direita, coincidentemente em ano eleitoral e às vésperas da visita de Lula a Mato Grosso do Sul.

Nove caciques e lideranças indígenas de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti disseram, em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (15), que a ocupação da Fazenda São Sebastião, neste fim de semana, trata-se de um “episódio isolado”, pois, não participaram de articulações e não foram informados sobre a ocupação.

Deputado estadual, José Orcírio, mais conhecido como Zeca do PT, recebeu informações, por meio de nota do Conselho do Povo Terena, de que a ocupação teria envolvimento direitista e sido organizada pelo secretário de Assuntos Indígenas da Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, Rodrigues Alcântara, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

“Até onde apuramos, esse Rodrigues Alcântara e outros indígenas lideram um movimento de direita na região de Dois Irmãos do Buriti e de Sidrolândia de apoio às pré-candidaturas de Reinaldo Azambuja, Viviane Luiza e Odilon Ribeiro. Portanto, cai por terra a narrativa que está sendo espalhada pela direita de que as ocupações deste domingo teriam alguma relação com o PT. Muito pelo contrário, trata-se de uma armação política para criar uma tensão às vésperas da visita que o presidente Lula deve fazer ao estado em breve", explicou Zeca.

Deputado Federal, Vander Loubet (PT), ressaltou que não há lideranças do PT envolvidas no ocorrido.

“Conversei com caciques e lideranças indígenas da região e todos informaram desconhecer as motivações da ocupação e qualquer articulação em torno do ocorrido. Isso desperta grande estranheza, pois as ocupações, quando são feitas, são organizadas e articuladas pelo conjunto dos caciques e lideranças indígenas e têm suas razões amplamente divulgadas, inclusive para a imprensa. Aliás, é uma curiosa coincidência que esse episódio ocorra às vésperas da visita do Lula ao nosso estado. Isso merece uma investigação. Queremos esclarecer informações relacionadas aos envolvidos no episódio e suas possíveis motivações, bem como discutir as possibilidades de resolução pacífica do problema", disse o parlamentar, por meio de nota.

Os parlamentares solicitam aos órgãos competentes a rigorosa apuração dos fatos com celeridade e punição dos responsáveis que agiram de forma isolada e sem consultar as lideranças.

A reunião foi realizada às 14h30min desta segunda-feira (15), na rua da Aviação, número 28, bairro São Bento, em Sidrolândia, município localizado a 62 quilômetros de Campo Grande. Participaram da reunião o deputado estadual Zeca do PT, deputado federal Vander Loubet (PT) e lideranças indígeas.

INVASÃO

Fazenda São Sebastião/Terra Indígena Buriti (17,2 mil hectares) foi invadida por indígenas da Aldeia Buriti, neste sábado (13), na área rural de Sidrolândia, a 90 quilômetros de Campo Grande.

O grupo ateou fogo, derrubou árvores, instalou barricadas – para atrapalhar a chegada da polícia – e roubou maquinários, insumos agrícolas, cavalos e gado.

A sede foi destruída e a atividade rural foi comprometida. Com isso, o proprietário arca com prejuízos incalculáveis.

As aldeias Novo Buriti, Água Azul, André, 1º de Maio, Barreirinho, Lago Azul, Olho d'Água e Recanto reafirmam a luta por terras indígenas, mas discordam do ocorrido em Sidrolândia.

REPÚDIO

Federações rurais emitiram nota de repúdio contra a invasão da Fazenda São Sebastião.

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) chamou de “ato criminoso” a invasão de sábado (13).

“A Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, repudia com veemência o ato criminoso ocorrido na Fazenda São Sebastião, no município de Sidrolândia, neste sábado (13). A Federação reforça que o direito de propriedade privada é previsto na Constituição e deve ser respeitado. Não podemos aceitar que produtores rurais continuem arcando com prejuízos materiais e psicológicos sem responsabilização dos criminosos e sem qualquer ressarcimento pelas perdas que são resultado da impunidade. É urgente a adoção de medidas firmes e efetivas que assegurem o cumprimento da lei e a segurança jurídica no campo. É preciso que a Justiça e as autoridades competentes ajam com firmeza, investigando, identificando e responsabilizando os autores do ataque na fazenda São Sebastião. É inadmissível que qualquer pessoa, independentemente da etnia, atente contra a propriedade privada, contra a segurança jurídica e permaneça impune. A Famasul continuará atuando de forma incansável pela paz no campo, pelo respeito ao Estado de Direito e pela segurança jurídica que garantem a produção, o desenvolvimento e a harmonia social em Mato Grosso do Sul”.

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) também emitiu nota de repúdio contra o ocorrido.

“A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) manifesta sua indignação e repúdio aos graves atos de violência registrados na Fazenda São Sebastião, em Sidrolândia, neste sábado (14). A Acrissul se solidariza com os proprietários, familiares e trabalhadores atingidos por mais este episódio de violência no campo, que gera insegurança e ameaça a paz social no meio rural. Eventuais disputas sobre posse ou propriedade devem ser resolvidas exclusivamente pelos meios legais e pelas instituições competentes. Não cabe a qualquer grupo impor sua vontade pela força. A entidade reafirma que a garantia da propriedade privada, o respeito ao Estado de Direito e a segurança jurídica são princípios fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A Acrissul também entende que o Governo Federal deve atuar com firmeza na condução da política indigenista e na solução dos conflitos fundiários, evitando que a demora e a insegurança jurídica continuem alimentando episódios de violência”.

Prejuízo

Apreensão de 14 kg de drogas causa prejuízo de R$ 316 mil ao tráfico

Dupla é presa em flagrante na BR-158 durante abordagem entre Brasilândia e Três Lagoas; carga tinha como destino o interior de São Paulo

15/06/2026 17h17

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Apreensão na BR-158

Apreensão na BR-158 Foto: Divulgação

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Uma ação de fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) resultou na apreensão de mais de 14 quilos de entorpecentes na manhã de domingo (14), na BR-158, em Três Lagoas.

A ocorrência, registrada no quilômetro 319 da rodovia, no trecho entre Brasilândia e Três Lagoas, levou à prisão em flagrante de dois homens, de 30 e 31 anos.

De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando identificou um veículo com comportamento considerado suspeito. Diante da situação, foi feita a abordagem e, durante a vistoria no automóvel, os militares localizaram drogas escondidas no porta-malas.

Após a pesagem, foram apreendidos 5,45 quilos de maconha, 5,20 quilos de pasta base de cocaína e 3,55 quilos de haxixe, totalizando mais de 14 quilos de entorpecentes.

O volume representa um prejuízo estimado em R$ 316,7 mil às organizações criminosas, conforme avaliação das autoridades.

Durante o interrogatório inicial, os suspeitos relataram que a carga teria saído de Campo Grande e seria levada até a cidade de Lins, no interior de São Paulo, onde ocorreria a entrega.

Diante do flagrante, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

O caso segue sob investigação, e os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

SAÚDE

Bancada federal destina R$ 7,5 milhões a procedimentos oncológicos em MS

Serão realizados cirurgias, exames, diagnósticos, radioterapia, hemodinâmica e tratamentos especializados nas áreas de oncologia ortopédica, urologia, mastologia e cabeça e pescoço

15/06/2026 16h50

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Evento de abertura do Dia 'D' do programa 'Vira CG Saúde', nesta segunda-feira (15), no Hospital do Câncer

Evento de abertura do Dia 'D' do programa 'Vira CG Saúde', nesta segunda-feira (15), no Hospital do Câncer GERSON OLIVEIRA

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Acabou a espera de pacientes que aguardam por cirurgia, exames e tratamentos especializados contra o câncer.

A bancada federal de Mato Grosso do Sul destinou verba de R$ 7,5 milhões para realização de procedimentos oncológicos, via Sistema Único de Saúde (SUS), em Campo Grande.

Ao todo, 24,8 mil procedimentos oncológicos serão realizados, como cirurgias, exames, diagnósticos, radioterapia, hemodinâmica e tratamentos especializados nas áreas de oncologia ortopédica, urologia, mastologia e cabeça e pescoço.

Serão feitos 2.313 procedimentos, via Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), somente no Hospital do Câncer.

Neste primeiro dia de mutirão, 50 pacientes serão atendidos no local. O investimento é de R$ 7,5 milhões, provenientes da bancada federal. O mutirão faz parte do programa ‘Vira CG Saúde’.

O objetivo é reduzir a fila de espera de pacientes, facilitar o acesso aos serviços de saúde e agilizar o atendimento de pessoas que aguardam procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os atendimentos ocorrem em parceria com a Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais (Funcraf), Cotolengo, Hospital do Pênfigo, Hospital São Julião e Maternidade Cândido Mariano.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a expectativa do mutirão é eliminar filas de espera de pacientes que estão aguardando há meses por um procedimento.

“Hoje nós estamos com 100 pessoas que estão aqui no Saguão do hospital já sendo atendidas e esse é um programa que nós pretendemos avançar, não parar, continuar buscando recurso para investir e diminuir essa fila”, disse a chefe do executivo municipal.

Dia ‘D’ do programa ‘Vira CG Saúde’ ocorre nesta segunda-feira (15) no Hospital do Câncer Alfredo Abrão (HCAA), localizado na rua Marechal Rondon, número 1053, centro, em Campo Grande.

As autoridades presentes no evento foram:

  • Sueli Lopes Teles – presidente do HCAA
  • Adriane Lopes – prefeita de Campo Grande
  • Luiz Ovando – deputado federal
  • Nelsinho Trad – senador
  • Lídio Lopes – deputado estadual

NÚMEROS

Dados do Painel de Oncologia do DataSUS mostram que o Estado registrou cerca de 15,2 mil diagnósticos de câncer entre 2024 e 2026. Somente neste ano, já foram contabilizados 748 novos casos.

Segundo levantamento, os tumores mais frequentes em MS são:

  • Câncer de Pele: 2.193 casos
  • Câncer de Mama: 1.584 casos
  • Câncer de Próstata: 1.176 casos
  • Câncer Colorretal (cólon): 728 casos
  • Câncer do colo do útero: 482 casos
  • Câncer de Pulmão: 479 casos
  • Câncer de Estômago: 454 casos

 O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células do corpo. Normalmente, as células crescem, se dividem e morrem de forma organizada. No câncer, alterações genéticas fazem com que algumas células continuem se multiplicando sem controle, formando massas chamadas tumores. 

Essas células anormais podem invadir tecidos próximos e, em alguns casos, espalhar-se para outras partes do corpo por meio do sangue ou do sistema linfático. Esse processo é chamado de metástase.

As causas podem incluir fatores genéticos, envelhecimento, exposição ao tabaco, radiação, certos vírus, consumo excessivo de álcool e outros fatores ambientais e de estilo de vida.

Os sintomas variam conforme o tipo de câncer, mas podem incluir:

  • Perda de peso sem explicação
  • Cansaço persistente
  • Dor contínua
  • Caroços ou inchaços incomuns
  • Alterações na pele
  • Sangramentos anormais
  • Mudanças persistentes nos hábitos intestinais ou urinários

O tratamento depende do tipo e do estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapias direcionadas.

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