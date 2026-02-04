Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PARQUE LAGEADO

Programação de Boulos na Capital têm desde oficinas até intervenções culturais

Ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos vêm até a Cidade Morena nesta quinta (5), recebido no Ceu do Parque do Lageado

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

04/02/2026 - 12h45
Marcada para acontecer a partir das 08h de amanhã (04), no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Parque do Lageado, a visita do Ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos, à Cidade Morena será acompanhada por uma ocupação realizada pelo Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul, através da ação Governo do Brasil na Rua. 

Essa iniciativa, marcada para acontecer na rua Maria Del Horno Samper, nº 981, no bairro Parque Lageado, como abordado recentemente no Correio do Estado, visa auxiliar a população mais necessitada, garantindo que os cidadãos fiquem a par dos seus direitos e tirem suas dúvidas sobre os mais diversos programas do Governo Federal, como acesso à previdência e ações como o popular "pé-de-meia". 

Ou seja, além de um atendimento geral à população, já que no local haverá, por exemplo, emissão de carteiras do ID Jovem; microchipagem para cães e gatos, entre outros serviços, artistas das periferias campo-grandenses encontrarão no local todo um suporte que pode facilitar o acesso a futuros recursos federais. 

Isso porque, já no primeiro horário, por exemplo, haverá o plantão para inscrições no chamado "Mapa da Cultura", considerada plataforma fundamental que compila informações a respeito dos artistas; espaços; grupos e iniciativas culturais, o que garante visibilidade e oportunidades para os profissionais locais da arte. 

Cabe lembrar que, os comitês de cultura tratam-se de diversas redes, compostas por agentes culturais e instituições da sociedade civil que são selecionadas através de editais públicos, tudo para fortalecer as políticas públicas desse setor nas mais variadas Unidades da Federação. 

No Mato Grosso do Sul a ganhadora do edital lançado pelo Ministério da Cultura (Minc) foi a Organização Flor & Espinho, responsável por realizar as ações do Comitê pelos municípios que foram pré-indicados no plano de trabalho que pode ser conferido no site do grupo (CLICANDO AQUI).

Ocupação comitê cultural

Além disso, a ação desenvolvida através do Comitê de Cultura no Lageado trará um plantão da Lei Aldir Blanc (Pnab), com o devido suporte técnico para artistas se inscreverem em editais abertos, bem como uma escuta pública em debate direto com a comunidade pela tema "A cultura que eu quero no meu bairro". 

Dos serviços, a ação prepara ainda uma oficina de brinquedos educativos, que deve acontecer entre às 10h e o meio dia de amanhã (05), ministrada por Ruano Filártiga. 

Como se não bastasse, também está marcada para acontecer durante a ocupação uma oficina de vivência circense, ministrada através dos integrantes do Grupo Circo do Mato, com a programação ainda prevendo a intervenção da Cia. Pisando Alto, além de um espetáculo de palhaçaria com o Grupo Flor e Espinho.  

Para além dessa programação, entre os principais serviços disponibilizados através do programa Governo do Brasil na Rua aparecem: 

  • Previdência: atendimento geral, perícia médica, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Conselho de Recursos. 
  • Saúde: vacinação para todas as idades, unidade odontológica móvel, teste rápido de DST/Aids e divulgação de programas como Dignidade Menstrual, Implanon (contraceptivo de longa duração que está sendo incorporado ao SUS) e Ouvidoria Itinerante. 
  • Microchipagem para cães e gatos: ação do programa SinPatinhas, que emite o RG animal, e inclui também a vacinação dos pets. 
  • Identidade Jovem: emissão de carteiras do ID Jovem no local, documento que garante meia entrada em eventos culturais e esportivos, bem como vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. 
  • Tenda Lilás: iniciativa itinerante voltada à mobilização social e ao enfrentamento da violência de gênero, com foco especial no combate à importunação sexual. 
  • Gov.BR: cadastro ou ajustes na conta Gov.BR, que permite acessar vários serviços digitais do governo como, por exemplo, os serviços digitais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego. 
  • Reforma Casa Brasil: empréstimo para melhorar a casa, para que todos os brasileiros tenham um lar seguro e digno. Faixas I e II para famílias com renda abaixo de R$3.200,00 ou de R$3.200,00 até R$9.600,00. 
  • Caixa Atendimentos: unidade móvel da Caixa Econômica Federal.
  • Carreta digital: coleta de resíduos eletrônicos; atendimento para participar de cursos de capacitação e inscrição de Pontos de Inclusão Digital (PIDs), destinados a organizações interessadas em receber doações de computadores.
  • Programa do Artesanato Brasileiro (PAB): emissão e renovação da Carteira Nacional do Artesão e orientações sobre o SICAB - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Haverá Instrução e letramento digital com apoio ao uso do aplicativo “Meu MEI Digital”.

 

Cidades

Município evacua moradores afetados por cheia de rio em MS

Autoridades estão evacuando pessoas afetadas pela elevação do nível do Rio Aquidauana, que atingiu 7,10 metros

05/02/2026 16h33

A elevação do Rio Aquidauana, que registrou 7,10 metros na tarde desta quinta-feira (10), colocou o Distrito de Palmeiras, localizado em Dois Irmãos do Buriti, em alerta. Em um dos casos, idosos tiveram que ser evacuados, e uma pousada foi tomada pela água.

O coordenador da Defesa Civil de Dois Irmãos do Buriti, Hanatiel Moura dos Santos, contou à reportagem do Correio do Estado que diversas casas estão sendo evacuadas, com a retirada de pertences dos moradores.

“Estou ajudando na remoção das pessoas e dos pertences. Algumas saíram por conta própria. Cerca de 20 pessoas estão na casa de familiares e outras na Associação dos Moradores”, contou Hanatiel.

Atuam de forma conjunta para auxiliar a população a Defesa Civil, o Departamento de Obras e voluntários da comunidade, em um cenário que mudou drasticamente.

Durante a manhã, o presidente da Associação de Moradores do Distrito de Palmeiras, Rogério Paula de Souza, relatou à reportagem que apenas um casal de idosos havia sido evacuado após a casa ser tomada pela água.

Pela manhã, havia apenas uma família acolhida no Centro Comunitário, enquanto os idosos estavam abrigados na casa de parentes. O trabalho teve início às 3h30 desta quinta-feira (10), contou com a participação do vereador Juliano e a liderança do município, Blindado.

“O monitoramento tem sido feito nos últimos três dias de forma frequente, para que não tenhamos surpresas. Temos mantido contato constante com Corguinho e Rochedo”, disse Rogério.

 

 

 

Elevação da água

O município, conhecido pelas belezas naturais e que tem o Rio Aquidauana como uma de suas principais atrações turísticas, possui diversas pousadas que aguardavam o período de Carnaval para receber turistas.

O proprietário da Pousada João de Barro, Angelo, de 69 anos, que reside na região há dois anos, deixou a vida na cidade após problemas de saúde e encontrou na convivência próxima à natureza um refúgio e mais qualidade de vida.

Angelo contou que acompanhava a subida do rio desde segunda-feira, mas que, durante a noite de quarta-feira (9), viu a água tomar conta da propriedade vizinha e atingir parte da sua.

“Ontem à noite foi tudo muito rápido. Consegui tirar o motor da piscina; se não tivesse tirado, teria perdido”, explicou Angelo.

A propriedade está localizada a aproximadamente 20 metros do rio, onde ele mora e recebe hóspedes nos chalés, tendo inclusive cancelado o fim de semana reservado por dois casais.

Ele informou que a pousada fica próxima da área central do distrito, onde costuma ir caminhando.

“Hoje eu saio tranquilo, mas, se continuar chovendo e o rio encher mais, essa água que está na propriedade do meu amigo pode atingir a parte mais baixa das minhas terras. Se chegar em frente ao chalé, vou ficar isolado”, afirmou.

Pela manhã, ele recebeu o presidente da associação, o vereador e Blindado, que estiveram no local para verificar a situação. Angelo foi orientado a acionar as autoridades em caso de novas ocorrências.

Na área da propriedade tomada pela água, o galinheiro foi atingido. Ele precisou entrar com a água na cintura para retirar as aves, que agora estão soltas.

 

 


 

Cidades

Chuvas: 4 cidades decretam estado de emergência em MS

Medida foi adotada após as chuvas intensas provocarem alagamentos e impacto direto à população dos municípios

05/02/2026 16h00

Nível do Rio Aquidauana subiu nas últimas horas

Nível do Rio Aquidauana subiu nas últimas horas Foto: Divulgação

Continue Lendo...

As fortes chuvas registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul levaram, até este momento, ao menos quatro municípios (Aquidauana, Coxim, Rio Negro e Corguinho), além do distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a decretarem estado de emergência ou entrarem em situação de alerta devido à elevação do nível dos rios, alagamentos em áreas urbanas e rurais e transtornos à população.

No final da manhã desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Aquidauana declarou situação de emergência em partes das áreas urbana e rural do município. A medida foi adotada após as chuvas intensas provocarem alagamentos, elevação do nível do Rio Aquidauana e impactos diretos à população.  

No mesmo sentido, após registrar volume expressivo de chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Corguinho decretou situação de emergência por 180 dias nas áreas do município afetadas por enxurradas, alagamentos e inundações. O alerta também se aplica à prefeitura de Corguinho. 

Aquidauana

Com o decreto emergencial, a administração municipal ganhou maior agilidade para mobilizar equipes, adotar ações emergenciais e prestar assistência às famílias atingidas. As ações são coordenadas pela Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos da Prefeitura.

Por lá, sete famílias precisaram ser removidas de áreas alagadas.  Destas, seis foram acolhidas em casas de parentes e uma foi levada para o abrigo preparado pela Prefeitura em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição, que permanece disponível para novos atendimentos, caso haja necessidade.

Durante a manhã, o prefeito Mauro do Atlântico acompanhou os trabalhos das equipes, prestou atendimento às famílias atingidas e destacou que o decreto tem como principal objetivo garantir a proteção da população e acelerar os trâmites administrativos, inclusive para a solicitação de recursos junto às Defesas Civis Estadual e Nacional.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas. O decreto nos dá condições legais para agir com rapidez, ampliar o atendimento e garantir que nenhuma família fique desassistida. As nossas equipes estão nas ruas, trabalhando nas mudanças das famílias e realizando ações preventivas nas áreas com risco de alagamento. Junto com a Defesa Civil Municipal, Exército e Corpo de Bombeiros, estamos acompanhando cada situação de perto”, afirmou o prefeito.

A Defesa Civil Municipal segue em estado de prontidão, monitorando o nível do rio e as áreas de risco, enquanto as equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas para orientar moradores, realizar mudanças preventivas e oferecer suporte às famílias afetadas.

O Rio Aquidauana ultrapassou a cota de emergência e mantém os municípios de Aquidauana e Anastácio em estado de atenção máxima. Na manhã desta quinta-feira, o nível do rio chegou a 7,74 metros, acima da cota de emergência, que é de 7,30 metros.

Segundo o chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Cláudio Alviço, o rio iniciou o dia com 7,65 metros, apresentando elevação constante ao longo da manhã.

Alerta

Dados da Agência Nacional de Águas indicam que a elevação ocorreu de forma mais rápida do que o inicialmente apontado pelos sistemas automáticos. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, um Aviso de Evento Crítico já indicava, às 9h de quarta-feira (4), a proximidade da cota de emergência. Às 7h do mesmo dia, medições feitas por leiturista da Agência Nacional de Águas apontavam 7,06 metros, enquanto a Plataforma de Coleta de Dados registrava 6,97 metros.

O cenário é agravado pela previsão do tempo. De acordo com o portal O Pantaneiro, Aquidauana e Anastácio enfrentam tempo instável, com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os acumulados podem ser elevados, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas variam entre 22°C e 31°C, com alta umidade do ar.

Institutos de meteorologia mantêm alertas para a região devido ao solo já saturado pelas chuvas recentes, o que eleva o risco de novos alagamentos. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, como margens de rios e córregos, além de redobrar a atenção no trânsito.

Segundo o Imasul, o aumento do nível dos rios está diretamente ligado às chuvas registradas desde o último fim de semana. Apesar da previsão de redução gradual do volume acumulado, ainda são esperadas pancadas de chuva nos próximos dias. O Cemtec indica continuidade das chuvas até esta quinta-feira, enquanto o Inmet emitiu aviso com grau de severidade classificado como “perigo”.

As autoridades seguem monitorando a situação em todo o Estado e reforçam que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga as orientações da Defesa Civil.

*Colaborou Alicia Miyashiro 

