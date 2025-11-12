Três das quatro cidades mais quentes do Brasil desta quarta-feira são de MS

Três cidades de MS estão entre as mais quentes do Brasil - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul continua sendo destaque no calorão que tem atingido grande parte do País. Nesta quarta-feira (12), três cidades do Estado fizeram parte do Top 4 das maiores temperaturas do País do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Água Clara ocupou a segunda posição, registrando temperatura de 38,38ºC nesta quarta-feira. Três Lagoas apareceu logo em seguida com 38ºC, seguida por Nhumirim, também com 38ºC.

O primeiro lugar no ranking de hoje ficou com a cidade de Picos, no Piauí, com 38,6ºC.

Fonte: Reprodução INMET

Na última terça-feira (11), quatro cidades de MS também fizeram parte do Top 10 entre as maiores temperaturas do País: Corumbá (38,2ºC), Porto Murtinho (38,2ºC), Nhumirim (38,1ºC), Coxim (37,8ºC) e Paranaíba (37,2ºC).

As altas temperaturas no Estado predominam em meio ao alerta de temporal emitido pelo Inmet desde ontem (11) e se prolonga até sábado (15). Pelo menos 66 municípios estão em alerta para fortes chuvas, grandes volumes de água e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

Segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec), entre quarta-feira e quinta-feira é esperado um aumento de nebulosidade ao longo do dia, com tempo fechado e grande presença de nuvens em grande parte do Estado.

As condições acontecem por causa do transporte de calor e umidade associados à atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas e à presença de uma frente fria oceânica.

Essa junção de fatores contribui para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, ventos fortes e queda de granizo em regiões pontuais.

Mesmo assim, os termômetros não devem registrar temperaturas menores que 20ºC, especialmente nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Na Capital, as máximas podem chegar a 33ºC até o final de semana.

Temperatura média

Mesmo com a impressão de calor absurdo, a temperatura média de Mato Grosso do Sul em 2025, é de 1,5 grau abaixo da média registrada em 2024.

Conforme os dados relativos aos dez primeiros meses, a temperatura média foi de 24,66 graus neste ano, contra os 26,1 graus registrados registrados em 2024 e 25,7 em 2023.

Para o meteorologista do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Vinícius Sperling, o tradicional período de fortes ondas de calor, normalmente concentrado entre agosto, setembro e outubro, já passou. Por isso, é bem provável que as temperaturas voltem à normalidade até o final do ano.

Apesar do alívio deste ano frente aos dois anos anteriores, o meteorologista destaca que nos últimos 25 anos, em 16 deles as temperaturas ficaram acima da média histórica. Em igual período (1985 até 2000) do final do século passado, foram apenas sete anos com calor acima da média.

Normalmente, segundo o meteorologista, as altas temperaturas também são acompanhadas por chuvas abaixo da média. Prova disso, é que em 2024 foram registrados apenas 780 milímetros, em média, em Campo Grande. Isso é 46% abaixo daquilo que é registrado historicamente, 1.455 milímetros. Em 2025, porém, apesar do alívio no calor, a chuva resiste em cair. Até agora, foram pouco menos de 800 milímetros.



*Colaborou Nery Kaspary