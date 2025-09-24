Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

Ao avistar os porcos na pista, o piloto teria tentado arremeter a aeronave, momento em que o avião perdeu força, caiu e pegou fogo

Tamires Santana

Tamires Santana

24/09/2025 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBM/MS), investiga a hipótese de que a queda do avião que matou quatro pessoas em uma fazenda na área rural de Aquidauana, pode ter sido causada pela presença de porcos selvagens na pista de pouso, que fizeram com que o piloto tentasse arremeter a aeronave de pequeno porte. A tentativa não teve sucesso e o avião caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista.

A informação é com base em relatos de trabalhadores rurais que estavam na fazenda no momento da queda, que aconteceu no final da tarde de ontem (23), na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal.

Ainda conforme os Bombeiros, o avião foi encontrado destruído, com as rodas para cima e as quatro vítimas estavam queimadas devido a explosão após o acidente. No final da manhã desta quarta-feira (24), a informação era que os corpos já estavam no Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Além disso, a operação de resgate demorou cerca de nove horas e envolveu três militares e uma viatura, isso porque, o acesso difícil e as condições do terreno dificultaram o trabalho.

Diante dessa tragédia, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e afirmou em nota que, o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), investigará o caso.

IRREGULARIDADES

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo. 

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira.  Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

Além dele, estavam na aeronave um arquiteto e paisagista chinês identificado como Kongjian Yu, e os documentarista que trabalhavam com ele identificados como Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispin JR. 

Segundo amigos, Luiz Ferraz e Kongjian Yu trabalhavam juntos em um projeto de documentário sobre o conceito de “cidades esponja”, que busca soluções sustentáveis para os grandes centros urbanos.

O arquiteto Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

Rubens Crispin Jr. era documentarista, diretor de fotografia e produtor independente.  Nascido e residente em São Paulo, Rubens era formado em Artes Plásticas pela USP (2002). Sua carreira teve destaque em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Ele tinha passagens passagens por produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa, Rubens também fundou a produtora Poseídos, atuante há quase 20 anos no mercado.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era cineasta e documentarista, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

SEGUNDO CASO

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do  pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

Assine o Correio do Estado.

Plágio

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

Hit que se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário da década havia sido lançado a poucos meses da campanha política

24/09/2025 13h45

Compartilhar

"Camaro Amarelo" foi a música responsável por deslanchar a carreiro de Munhoz & Mariano Thiago Lontra

Continue Lendo...

A dupla sertaneja Munhoz & Mariano processou o ex-candidato a vereador de Coxim, Alex Viana (MDB), por utilizar indevidamente a melodia da música "Camaro Amarelo", sem autorização, para a criação de um jingle político durante a campanha eleitoral de 2012.

A 4ª Vara Cível de Campo Grande julgou parcialmente procedente a ação e condenou o político ao pagamento de R$ 10 mil a cada um dos compositores por danos morais.

Conforme consta a ação, o jingle foi gravado, divulgado amplamente e veiculado inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover sua candidatura.

DEFESA

A defesa argumentou ser uma paródia, alegando que não houve lucro, nem prejuízo comprovado à obra original.

Um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o jingle eleitoral, confirmando a apropriação integral da melodia, derrubando a alegação de se tratar apenas de uma simples paródia.

O juiz Walter Arthur Alge Netto, considerou que a utilização da obra não teve caráter crítico ou satírico, mas publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da canção.

O magistrado destacou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) garante proteção ao autor e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação da obra depende de autorização prévia. No caso, a conduta configurou contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.

Não foram comprovados danos materiais efetivos, mas o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos para os compositores, já que a utilização da obra em contexto político, sem autorização, viola o direito moral do autor de controlar o uso de sua criação. 

"CAMARO AMARELO"

Lançada oficialmente em 25 de junho de 2012, "Camaro Amarelo", da dupla Munhoz & Mariano, explodiu nas rádios e nas redes sociais, e se tornou um dos maiores fenômenos do sertanejo universitário daquele ano.

O videoclipe, gravado em maio de 2012 durante a gravação do DVD da dupla no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, em um show com público estimado em dezenas de milhares, acelerou a circulação da faixa nas plataformas digitais e na televisão.  

Com refrão pegajoso e letra bem-humorada, a canção virou trilha de festas, memes e coreografias, acumulando milhões de visualizações e figurando entre os vídeos mais assistidos no país em 2012.  

Nas paradas de rádio, o single alcançou posições de destaque, projetando a dupla do circuito regional para programas e turnês nacionais.  

Além disso, a performance ao vivo, especialmente a dança e o carisma de Mariano, virou marca registrada nos shows e nas redes, fortalecendo a música como um hit de pista e impulsionando a identidade pop-festiva da dupla. 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Site que acumula queixas no Reclame Aqui terá que indenizar clientes

Com mais de 4 mil denúncias em uma plataforma digital, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul bloqueou os bens dos proprietários para assegurar o pagamento de indenizações por danos morais aos consumidores

24/09/2025 13h13

Compartilhar

Crédito: Agência Brasil

Continue Lendo...

Empresa online, chamada Rakku Magnetica Industria & Comércio Ltda, que vendia produtos e não os entregava, e que possui mais de 4.200 denúncias de clientes no portal Reclame Aqui, terá que indenizar consumidores que moveram uma ação civil pública por não receberem os produtos adquiridos.

Após comprar uma sandália pelo site da empresa e não receber o produto, o consumidor acionou o Ministério Público Federal (MPF). Como o órgão de competência federal não podia tratar do caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS, por meio da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande, levantou o número de reclamações registradas em sites como o Reclame Aqui, além de outras ações judiciais contra a empresa em plataformas como o "JusBrasil".

Ao solicitar informações à Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e à Junta Comercial do Estado de São Paulo, as tentativas de notificar a empresa e seus representantes legais foram sem sucesso.

Além disso, entrevistas com os consumidores confirmaram que eles não receberam os produtos comprados e não tiveram o reembolso dos valores pagos, indicando que a empresa agiu de forma abusiva e desrespeitou o direito do consumidor.

Diante disso, a Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande reconheceu o dano aos consumidores e atendeu ao pedido do MPMS, permitindo que os bens dos proprietários sejam usados para o pagamento dos prejuízos.

A empresa foi condenada a pagar o dobro dos valores que os consumidores gastaram no site, atualizados conforme a taxa Selic a partir da data da compra, além de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil.

Segundo o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, a atuação do MPMS garantiu a proteção de todos os consumidores que moveram a ação coletiva e destacou que os danos aos consumidores na internet vêm aumentando cada vez mais.

A investigação durou vários anos, com coleta de dados robustos que sustentaram a responsabilização da empresa e de seus sócios.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 1 dia

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal
TRAGÉDIA

/ 8 horas

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro