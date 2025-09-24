Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

O avião foi encontrado destruído, com as rodas para cima e as quatro vítimas estavam queimadas

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBM/MS), investiga a hipótese de que a queda do avião que matou quatro pessoas em uma fazenda na área rural de Aquidauana, pode ter sido causada pela presença de porcos selvagens na pista de pouso, que fizeram com que o piloto tentasse arremeter a aeronave de pequeno porte. A tentativa não teve sucesso e o avião caiu a cerca de 100 metros da cabeceira da pista.

A informação é com base em relatos de trabalhadores rurais que estavam na fazenda no momento da queda, que aconteceu no final da tarde de ontem (23), na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal.

Ainda conforme os Bombeiros, o avião foi encontrado destruído, com as rodas para cima e as quatro vítimas estavam queimadas devido a explosão após o acidente. No final da manhã desta quarta-feira (24), a informação era que os corpos já estavam no Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Além disso, a operação de resgate demorou cerca de nove horas e envolveu três militares e uma viatura, isso porque, o acesso difícil e as condições do terreno dificultaram o trabalho.

Diante dessa tragédia, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e afirmou em nota que, o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), investigará o caso.

IRREGULARIDADES

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado.

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente.

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);

Kongjian Yu;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;

Rubens Crispim Jr.

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira. Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

Além dele, estavam na aeronave um arquiteto e paisagista chinês identificado como Kongjian Yu, e os documentarista que trabalhavam com ele identificados como Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispin JR.

Segundo amigos, Luiz Ferraz e Kongjian Yu trabalhavam juntos em um projeto de documentário sobre o conceito de “cidades esponja”, que busca soluções sustentáveis para os grandes centros urbanos.

O arquiteto Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

Rubens Crispin Jr. era documentarista, diretor de fotografia e produtor independente. Nascido e residente em São Paulo, Rubens era formado em Artes Plásticas pela USP (2002). Sua carreira teve destaque em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Ele tinha passagens passagens por produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa, Rubens também fundou a produtora Poseídos, atuante há quase 20 anos no mercado.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era cineasta e documentarista, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

SEGUNDO CASO

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

