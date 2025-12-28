Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

REVITALIZAÇÃO

Reforma na Praça dos Imigrantes contempla 27 lojas e lanchonete

Empresa responsável pelo serviço terá 180 dias para entregar espaço totalmente revitalizado e pronto para voltar a ser ponto cultural da Capital

Felipe Machado

28/12/2025 - 18h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, teve sua revitalização retomada depois de dois anos e será contemplada com lojas, lanchonete e outros espaços, segundo a Prefeitura

Em nota enviada à reportagem, a administração municipal confirmou que as obras começaram, como já havia sido publicado pelo Correio do Estado há dois dias, e também disse o que será feito na durante os 180 dias de serviço.

"A intervenção contempla a reforma de 27 lojas, a implantação de 02 banheiros acessíveis (PCD), além da construção de lanchonete e copa, esta última com 02 banheiros acessíveis (PCD), visando à melhoria da infraestrutura, acessibilidade e atendimento ao público", disse.

Sob responsabilidade da empresa H.G.W. Muhlen Ltda, as obras da Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, foram retomadas depois de dois anos paradas, sob valor de R$ 600 mil. De acordo com o contrato, a empresa terá 180 dias (6 meses) para realizar o serviço, que tem como objeto “execução da revitalização e construção”.

No comunicado, o Executivo municipal diz que o montante "conta com recursos do Ministério do Turismo, da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal".

A licitação foi aberta no dia 24 de julho deste ano, por intermédio da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc). Diante das propostas enviadas pelas empresas até o dia 8 de agosto, a H.G.W. Muhlen Ltda saiu vencedora do processo licitatório, com celebração do contrato na primeira semana de outubro.

Mesmo que a empresa terá até 180 dias para concluir o serviço, o contrato tem vigência até 4 de julho de 2026, de acordo com o portal da transparência da Prefeitura de Campo Grande. No acordo assinado há cerca de dois meses, o Executivo municipal deixa explícito que pode haver prorrogação do prazo estabelecido inicialmente.

"O prazo de execução total dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, podendo ser prorrogado conforme necessidade", esclarece.

Novela

Localizada no quadrilátero entre a 26 de agosto, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço e rua Imigrantes, essa praça, no "coração" da Cidade Morena", recebeu sua última reforma há cerca de 25 anos, sendo que ainda em junho de 2022 um investimento de R$ 268 mil foi anunciado para revitalização do ponto

Já em 1º de agosto de 2023, em agenda na praça, a prefeita Adriane Lopes assinou nova ordem para execução das obras por parte da empresa Tascon Engenharia, que deveria ter entregue o espaço revitalizado em dezembro do ano passado.

Nesse evento, às vésperas do ano eleitoral, a chefe do Executivo chamou a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel, e o então responsável pela pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, para posarem na assinatura da ordem.

Com pompa e circunstância, uma orquestra foi colocada debaixo do sol para "celebrar" a assinatura e, em menos de um ano o espaço já estava esquecido, acumulando lixo e vandalismos.

Abandono

Longe de possuir uma piscina ou fonte em seu interior, como na Ary Coelho, a Praça dos Imigrantes têm se tornado um espaço de "banhistas", como flagrado pelo Correio do Estado em maio deste ano, já que as torneiras constantemente quebradas servem para que alguns moradores de rua realizarem sua higiene no local. 

Em visita in loco, a reportagem conversou com populares, que confirmaram que as raras visitas de agentes da Prefeitura acontecem de forma isolada, trazendo manutenções que não costumam durar.

Até meados de abril, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Praça dos Imigrantes havia recebido duas limpezas em 2025, a primeira em 30 de janeiro e a segunda no dia 15 do quarto mês deste ano.

Exatamente um mês após a dita limpeza da praça, no último dia 15 de maio o cenário do local já mostrava a destruição nos quiosques e um mesmo ponto de água desperdiçada - denunciada pelo Correio do Estado em fevereiro, que foi encontrado mais uma vez aberto e jorrando litros sem parar, como visualizado em uma gravação do local feita uma semana depois. 

Entre pedaços de forro; potes de xampu; garrafas pet; pacotes de sabonete; roupas, o espaço que já abrigou até mesmo um sarau, também servia como ponto de acúmulo de lixo e banheiro ao ar livre para usuários de substâncias entorpecentes que trafegam pelo centro da cidade.

Agora, com a retomada das obra, é esperado que a praça volte a ser um ponto de referência cultural na cidade.

História da Praça

A Praça dos Imigrantes é palco da história de Campo Grande desde 1888, quando um povoado sediava casamentos e desfiles. O local servia também de estacionamento para carros de boi.

Em 1912, o espaço público recebeu a denominação de Costa Marques, em homenagem ao governador do Estado que, pela primeira vez, visitava o povoado.

Com o passar dos anos, passou a ser conhecida como Praça dos Imigrantes, em homenagem à dedicação e à contribuição de pessoas de todas as partes do mundo que escolheram Campo Grande para viver.

Em 2000, a praça foi totalmente revitalizada para funcionar como a Feira dos Artesãos. No local, podem ser encontrados diversos tipos de artesanato e trabalhos manuais, tais como: cerâmica, couro, arte indígena, arte em mosaico, trabalhos em biscuit, madeira, tecelagem, bordados, pinturas diversas, bijuterias, licor de pequi, entre outros.

O espaço funcionava de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados até o meio-dia, onde continha lanchonete e estacionamento para ônibus de turismo. Todas as quintas-feiras, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promovia apresentações musicais e culturais no espaço.

Saiba

Além da Praça dos Imigrantes, a H.G.W. Muhlen também está responsável pela revitalização da Praça Cidade Jardim, na Rua Petúnias com a Rua Centáurea, Rua dos Álamos e Rua Taioba, no Bairro Cidade Jardim, contrato que também foi assinado em outubro deste ano, sob valor de R$ 529 mil.

*Colaborou Leo Ribeiro e Laura Brasil

Assine o Correio do Estado

Educação à distância

Com 320 vagas e inscrição gratuita, IFMS oferta curso de inglês e espanhol

Atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana

28/12/2025 16h45

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

Com inscrições gratuitas, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta 320 vagas para ingresso em cursos de Espanhol e Inglês já no 1° semestre de 2026. 

As oportunidades são para os cursos de Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e serão ofertadas em: Amambai, Antônio João, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina e Paraíso das Águas. As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até 22 de janeiro.

Cabe destacar que a escolaridade mínima para se inscrever varia de acordo com o idioma escolhido. Os cursos são de Fomação Inicial e Continuada (FIC) e ofertados à distância.

As atividades são oferecidas em uma plataforma de ensino virtual, porém os matriculados deverão assistir a uma aula presencial por semana no polo escolhido, no período noturno.

A carga horária total dos cursos varia de 160 a 200 horas/aula, o que equivale a uma duração média de 5 meses. O início das aulas está previsto para a semana de 16 a 20 de março de 2026.

Inscrições 

O candidato deve acessar o sistema, atualizar seus dados (caso necessário), escolher o campus ou polo de oferta e o curso que pretende fazer.

Em seguida, deve clicar em 'Enviar Inscrição' e, depois, conferir o recebimento do e-mail de confirmação ou conferir, no próprio sistema, a efetivação da inscrição.

Cronograma - A seleção dos inscritos será feita por sorteio eletrônico, previsto para 27 de janeiro, com a publicação do resultado preliminar no dia 29.

A classificação final do processo seletivo e publicação da primeira chamada estão previstas para 3 de fevereiro.

Entre os dias 4 e 10 de fevereiro será aplicada a prova on-line de nivelamento para os candidatos inscritos no curso de Inglês Básico II, com o resultado publicado no dia 12.

As matrículas dos convocados na primeira chamada deverão ser feitas entre 13 e 27 de fevereiro. Caso as vagas não sejam preenchidas, novas chamadas serão publicadas.

Saiba*

Em caso de dúvidas sobre o edital, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Assine o Correio do Estado

Cidades

Babá e criança são arrastadas por motorista de aplicativo

O episódio ocorreu devido a um desacordo sobre o pagamento. Na madrugada deste domingo (28), o motorista arrancou com o veículo e arrastou a mulher e a criança de 2 anos

28/12/2025 16h00

Compartilhar

Crédito: Oswaldo Duarte / Dourados News / Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Uma mulher de 29 anos e a criança sob seus cuidados foram arrastadas por um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (28), em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

A vítima relatou à polícia que solicitou uma corrida por aplicativo do bairro Água Boa até a Vila Cachoeirinha, com retorno, para buscar a criança de 2 anos no local de trabalho da mãe, segundo informou o site Dourados News.

Na volta, devido a um desentendimento envolvendo o pagamento, a mulher pediu que o filho trouxesse o dinheiro.

Nesse momento, o motorista se alterou, acelerou o veículo e a mulher, que estava com a criança no colo, acabou sendo arrastada pela rua.

O motorista de aplicativo deixou o local levando o celular da vítima e sem prestar socorro.

 

 

Em diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito na Avenida Marcelino Pires. O homem, de 54 anos, foi preso em flagrante.

A mulher e a criança sofreram escoriações pelo corpo e precisaram receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio

2

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China
Transporte

/ 2 dias

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

4

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2336, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2336, sábado (27/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)