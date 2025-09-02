Relíquia de Carlo Acutis chega a Campo Grande e abre semana da canonização

Pulôver foi usado por Carlo Acutis, que será canonizado no domingo (7) - Foto: Divulgação / Arquidiocese de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A seis dias da canonização, o pulôver azul de Carlo Acutis, relíquia usada pelo jovem italiano conhecido como padroeiro da internet, chegou a Campo Grande nesta segunda-feira (1º). Com milagres reconhecidos em Mato Grosso do Sul, ele será canonizado neste domingo (7), no Vaticano, pelo papa Leão XIV.

Ao chegar na Capital, a peça foi transportada pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião, e marcou a abertura oficial da programação da Semana da Canonização.

Conforme a Arquidiocese de Campo Grande, a relíquia não terá visitação livre durante o dia, havendo horários determinados. Após o jovem ser canonizado, o pulôver será preparado para permanecer na paróquia, ainda sem data definida.

Ainda segundo a Arquidiocese, na celebração com a exposição da relíquia reuniu 1,2 mil fieis. O pulôver ficou exposto em uma redoma de acrílico no altar.

O padre Marcelo Tenório informou que a peça ficará exposta durante as missas até esta terça-feira (2).

"Depois, será levada para a Capela do Milagre, na Vila Margarida, e retorna à paróquia no domingo para a missa de ação de graças”, explicou o padre.

Dentre os participantes da celebração estava a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que afirmou ser um momento emocionante e destacou a importância de um santo jovem para a Igreja Católica. "Ver uma realidade atual, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé cristã, católica”, declarou.

Programação da canonização

A canonização de Carlo Acutis estava inicialmente marcada para o dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

As celebrações seguem até sábado (6), com atividades na Capela do Milagre, localizada na Rua Ismael Silva, 10, Jardim Marabá.

No domingo (7), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando-se com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.

Confira a programação completa:

02/09 – Terça-feira

18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas

19h – Santa Missa

03/09 – Quarta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Quiz sobre Carlo Acutis

04/09 – Quinta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

05/09 – Sexta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite da Juventude

06/09 – Sábado

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite Mariana

07/09 – Domingo

04h, Café da manhã e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano

09h – Chegada e veneração da relíquia

10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis

11h30 – Almoço de encerramento (comercializado) Clube Estoril

Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante. Os primeiros sinais da doença apareceram pouco antes, em setembro.

“Desde cedo, Carlo demonstrou grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos”, informou o Vaticano, citando Acutis como modelo de santidade na era digital.

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”.

“Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos”, disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres em Campo Grande

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado em Campo Grande, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Este é o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013.

Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos, convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, uma condição grave que não o permitia se alimentar, além de apresentar vômitos constantes.

Em com uma relíquia de Carlo Acutis, a criança pediu de forma espontânea ‘para parar de vomitar’, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte.

“Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores".

O milagre, aprovado pelo Vaticano em 10 de outubro de 2020, levou à beatificação de Carlo.

Outro milagre atribuído ao padroeiro da internet é de um campo-grandense de 25 anos, que entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca.

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016.

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis.

Outro milagre atribuído à intercessão do jovem foi a cura da costa-riquenha Valeria Valverde, 21 anos, que se feriu gravemente após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, em 2022.

Seis dias após o acidente, a mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis, deixando um bilhete escrito. Nesse mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha e, no dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e recuperou parcialmente a fala.

Ao contrário das previsões médicas, Valéria passou uma semana fazendo sessões de fisioterapia e, no dia 2 de setembro de 2022, dois meses após o acidente, ela mesma fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, acompanhada da mãe, para celebrar sua cura.