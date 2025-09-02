Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

padroeiro da internet

Relíquia de Carlo Acutis chega a Campo Grande e abre semana da canonização

Pulôver azul foi usado pelo jovem italiano, que fez milagres na Capital, e permanecerá na Paróquia São Sebastião após a canonização, que acontecerá no dia 7 de setembro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/09/2025 - 18h38
A seis dias da canonização, o pulôver azul de Carlo Acutis, relíquia usada pelo jovem italiano conhecido como padroeiro da internet, chegou a Campo Grande nesta segunda-feira (1º). Com milagres reconhecidos em Mato Grosso do Sul, ele será canonizado neste domingo (7), no Vaticano, pelo papa Leão XIV.

Ao chegar na Capital, a peça foi transportada pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião, e marcou a abertura oficial da programação da Semana da Canonização.

Conforme a Arquidiocese de Campo Grande, a relíquia não terá visitação livre durante o dia, havendo horários determinados. Após o jovem ser canonizado, o pulôver será preparado para permanecer na paróquia, ainda sem data definida.

Ainda segundo a Arquidiocese, na celebração com a exposição da relíquia reuniu 1,2 mil fieis. O pulôver ficou exposto em uma redoma de acrílico no altar.

O padre Marcelo Tenório informou que a peça ficará exposta durante as missas até esta terça-feira (2).

"Depois, será levada para a Capela do Milagre, na Vila Margarida, e retorna à paróquia no domingo para a missa de ação de graças”, explicou o padre.

Dentre os participantes da celebração estava a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que afirmou ser um momento emocionante e destacou a importância de um santo jovem para a Igreja Católica. "Ver uma realidade atual, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé cristã, católica”, declarou.

Programação da canonização

A canonização de Carlo Acutis estava inicialmente marcada para o dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

As celebrações seguem até sábado (6), com atividades na Capela do Milagre, localizada na Rua Ismael Silva, 10, Jardim Marabá.

No domingo (7), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando-se com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.

Confira a programação completa:

02/09 – Terça-feira

  • 18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas
  • 19h – Santa Missa

03/09 – Quarta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Quiz sobre Carlo Acutis

04/09 – Quinta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

05/09 – Sexta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite da Juventude

06/09 – Sábado

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite Mariana

07/09 – Domingo

  • 04h,  Café da manhã e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano
  • 09h – Chegada e veneração da relíquia
  • 10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis
  • 11h30 – Almoço de encerramento (comercializado) Clube Estoril

Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante. Os primeiros sinais da doença apareceram pouco antes, em setembro.

“Desde cedo, Carlo demonstrou grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos”, informou o Vaticano, citando Acutis como modelo de santidade na era digital.

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”.

“Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos”, disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres em Campo Grande

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado em Campo Grande, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Este é o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013.

Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos, convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, uma condição grave que não o permitia se alimentar, além de apresentar vômitos constantes.

Em com uma relíquia de Carlo Acutis, a criança pediu de forma espontânea ‘para parar de vomitar’, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte. 

“Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores".

O milagre, aprovado pelo Vaticano em 10 de outubro de 2020, levou à beatificação de Carlo.

Outro milagre atribuído ao padroeiro da internet é de um campo-grandense de 25 anos, que entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca. 

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016. 

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis. 

Outro milagre atribuído à intercessão do jovem  foi a cura da costa-riquenha Valeria Valverde, 21 anos, que se feriu gravemente após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, em 2022.

Seis dias após o acidente, a mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis, deixando um bilhete escrito. Nesse mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha e, no dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e recuperou parcialmente a fala.

Ao contrário das previsões médicas, Valéria passou uma semana fazendo sessões de fisioterapia e, no dia 2 de setembro de 2022, dois meses após o acidente, ela mesma fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, acompanhada da mãe, para celebrar sua cura.

Cidades

MPF investiga paralisação de obras de Cras em Batayporã

Construções de equipamentos de assistência social acumulam atrasos após sucessivas rescisões contratuais

02/09/2025 18h00

Batayporã, interior do Estado

Batayporã, interior do Estado Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para investigar a paralisação das obras de construção e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) no município em Batayporã, interior do Estado. Juntas, as obras estão orçadas em R$1,4 milhão e fazem parte do Programa Destrava Brasil, que visa ampliar o atendimento de assistêncial social do município em 300 vagas. 

A medida, assinada pelo procurador da República Caio Hideki Kusaba em 29 de agosto de 2025, e publicada no Diário Oficial do MPF desta terça-feira (2) está vinculada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão responsável por fiscalizar e adotar providências em casos de obras públicas interrompidas em todo o país.

A apuração ocorre em meio a um cenário nacional de estagnação de investimentos públicos. Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), citado em reportagem do jornal O Globo de dezembro do ano passado, que apontou a existência de 12 mil obras paralisadas no Brasil, mais da metade delas de responsabilidade da União.

No Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente na região do Cone Sul, o TCU detectou ao menos cinco empreendimentos paralisados em 2024, entre eles a pavimentação de bairros, adequação de estradas vicinais e, no caso específico de Batayporã, a construção de unidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Rescisões sucessivas

Segundo informações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a obra de construção de um Cras no município encontra-se com 62,43% de execução. No entanto, o andamento foi prejudicado por uma sucessão de interrupções.

A primeira empresa contratada, a XLS Engenharia e Construção Ltda, concluiu apenas 14,35% dos serviços antes de rescindir o acordo com a prefeitura. Posteriormente, a empreitada foi assumida pela empresa Jaqueline Cristina Zielinski EIRELI ME, que retomou a execução em maio de 2023 e alcançou 48,08% de conclusão, mas também rompeu o vínculo contratual.

A dupla rescisão deixou a obra novamente paralisada. Diante desse quadro, o município comunicou ao ministério, por meio de ofício, que está em fase de elaboração de novo edital de licitação para concluir os trabalhos remanescentes. A expectativa oficial é de que os serviços sejam retomados até setembro de 2025, com previsão de término apenas em maio de 2026.

Situação semelhante

O MPF teve acesso a documentos que revelaram a existência de outros dois empreendimentos paralisados em Batayporã, ambos destinados à construção e ampliação de CRAS. Tais obras, contudo, não constavam inicialmente no painel do Tribunal de Contas da União. 

Em 7 de abril de 2025, o colegiado da 1ª CCR apreciou ofício do 13º Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal destacando a urgência de ampliar a fiscalização de obras públicas paralisadas. O entendimento foi referendado pelo relator, o subprocurador-geral da República Oswaldo José Barbosa Silva, que ressaltou a importância do monitoramento em escala nacional.

O procedimento administrativo instaurado tem prazo inicial de um ano e está vinculado, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aos temas “Atos Administrativos/Fiscalização” e “Repasse de Verbas Públicas”. O MPF pretende, nesse período, apurar de forma precisa os motivos da paralisação e acompanhar a evolução dos trabalhos até a conclusão efetiva.

na mira do mpms

Diretor da Fiems é alvo de inquérito por desmatar fazenda em MS

Empresário também é presidente do Lide MS e desmatou 6,503 hectares em propriedade rural em Nioaque

02/09/2025 17h32

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems Foto: Divulgação

O diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e presidente do Grupo de Líderes Empresariais - Lide MS, Aurélio Rolim Rocha, é alvo de inquérito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por desmatamento sem autorização ambiental em uma fazenda de sua propriedade, em Nioaque.

De acordo com o MPMS, o inquérito civil é para apurar a regularidade jurídico-ambiental da supressão vegetal a corte raso, em área total de 6,503 hectares.

A investigação foi aberta após o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) constatar e multar o empresário em R$ 7 mil pelo desmatamento.

Além da multa, o Imasul também notificou Rocha a:

  • paralisar imediatamente a supressão vegetal; 
  • cumprir na íntegra resolução Semade, no que tange ao pagamento da taxa de licenciamento ambiental, reposição florestal e respectiva compensação ambiental;
  • protocolar junto ao Imasul um Plano de Manejo e Conservação de Solo e Água (PMCSA) devidamente assinado por profissional habilitado acompanhado de anotação de responsabilidade técnica;
  • efetuar pagamento de crédito de reposição florestal considerando a estimativa de 147 m²/ha baseado na fitofisionomia savana árborea densa na área total desmatada, de 6,503 hectare.

Em sua defesa, protocolada nos autos, o diretor de relações institucionais da Fiems afirma, por meio de advogados, pediu que o auto de infração e o laudo de constatação emitidos pelo Imasul fossem declarados nulos de pleno direito e, por consequência, extintas as obrigações e implicações neles contidas.

A alegação é de que os fiscais que lavraram o auto de infração exerceram ilegalmente a profissão e "não detêm as qualificações necessárias para que pudessem elaborar ou mesmo proferir qualquer laudo de constatação" e nem competência para aplicar multa, entre outros pontos.

No entanto, o Ministério Público instaurou o inquérito civil público, pois, segundo o órgão, além das infrações cíveis e administrativas, a conduta de Rocha pode configurar, em tese, crime de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, para casos de Área de Proteção Permanente (APP).

A situação também pode configurar crime de "construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”, para outros casos fora de APP, Reserva Legal (RL) e Mata Atlântica.

O empresário foi notificado para apresentar, no prazo de 10 dias, cópias de documentos e prestar esclarecimentos solicitados. Ainda não há nova manifestação do investigado no inquérito.

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da FiemsÁrea de 6,503 hectares foi desmatada sem autorização (Foto: Reprodução)

