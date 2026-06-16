Riedel quer privatizar mais 220 km de rodovias ainda em 2026

Durante agenda realizada nesta terça-feira (16), no Bioparque Pantanal, o governador Eduardo Riedel anunciou que o governo estadual pretende avançar ainda neste ano com a concessão de mais 220 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. O projeto envolve os trechos da MS-377 e da MS-240, que ligam os municípios de Água Clara, Inocência e Paranaíba, na região leste de Mato Grosso do Sul.
Segundo Riedel, a meta da equipe técnica é concluir a modelagem e levar o projeto à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) até o fim de 2026, dando sequência à política de concessões adotada pelo Estado nos últimos anos.
“Temos o desafio de colocar na B3, até o final do ano, esse projeto da rodovia que sai de Água Clara, liga Inocência e vai até Paranaíba. São duas rodovias estaduais, a MS-377 e a MS-240, o total delas são 220 quilômetros”, afirmou o governador.
A proposta abrange aproximadamente 130 quilômetros da MS-377, entre Água Clara e Inocência, e outros 90 quilômetros da MS-240, no trecho entre Inocência e Paranaíba. As duas rodovias integram a principal rota logística da região conhecida como Vale da Celulose, onde estão concentrados alguns dos maiores investimentos industriais do Estado.
De acordo com Riedel, a concessão é considerada estratégica por complementar o pacote de rodovias já concedido ao consórcio Caminhos da Celulose, responsável pela administração de trechos das BRs-262, 267 e 040. O novo projeto também deve fortalecer a logística de escoamento da futura fábrica da Arauco, em construção em Inocência.
“A concessão dessa rodovia é muito estratégica para o desenvolvimento de toda essa região, extremamente relevante para complementar a concessão que foi feita no Vale da Celulose”, declarou.
Além da concessão, o governo estadual também executa obras de infraestrutura na região. Entre elas está a pavimentação da MS-320, que conecta Três Lagoas à MS-377, nas proximidades do empreendimento da empresa chilena.
Expansão das concessões
O plano de conceder à iniciativa privada os trechos das rodovias MS-377 e MS-240 não é novo. A intenção foi anunciada pelo governo estadual em fevereiro deste ano, logo após a assinatura do contrato de concessão de 870 quilômetros de rodovias ao consórcio Caminhos da Celulose. Desde então, a administração estadual vem desenvolvendo estudos técnicos e modelagens para viabilizar o leilão dos novos trechos.
As duas rodovias estão localizadas em uma das regiões que mais recebem investimentos privados em Mato Grosso do Sul. A MS-377 liga Água Clara a Inocência e passa em frente à fábrica de celulose que a Arauco constrói no município, empreendimento estimado em mais de R$ 25 bilhões. Já a MS-240 conecta Inocência a Paranaíba e integra uma importante rota de transporte para o setor florestal e industrial da região.
Embora a produção da futura fábrica da Arauco deva ser escoada por ferrovia, a MS-377 já exerce papel estratégico para o complexo da celulose. A rodovia é utilizada para o transporte de equipamentos, insumos e trabalhadores e também serve de ligação com outras vias estaduais que conectam os municípios do Vale da Celulose.
A MS-240, por sua vez, já é utilizada no transporte da produção da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Diariamente, dezenas de caminhões carregados de celulose percorrem a região em direção aos terminais ferroviários instalados próximos a Inocência, consolidando o corredor logístico que atende a cadeia produtiva do setor.
Além da relevância econômica, os trechos também vêm recebendo investimentos públicos. Parte da MS-377 passou recentemente por obras de recapeamento executadas pelo governo estadual para melhorar as condições de tráfego em uma área que registra aumento constante no fluxo de veículos pesados.
Com a inclusão das duas rodovias no programa estadual de concessões, praticamente toda a malha estratégica do chamado Vale da Celulose passará a contar com administração privada.