Rodoviária espera 21 mil passageiros no feriado de Corpus Christi

Corpus Christi, feriado nacional, movimenta estradas, rodoviárias e aeroportos. O movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande.
Quem tem condições financeiras, oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade.
De acordo com a Socicam, concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 21 mil pessoas embarquem e desembarquem, entre quarta-feira (3) e segunda-feira (8), no local.
Cerca de quatro mil embarques estão previstos entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4). O dia mais movimentado foi a terça-feira (3), com mais de dois mil embarques.
Destinos mais procurados são Dourados (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Três Lagoas (MS), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para suprir a demanda.
ORIENTAÇÕES
A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:
- Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
- Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
- Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
- Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.