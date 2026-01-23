Sanesul confirma R$ 50 milhões para abastecimento de água em aldeias de Dourados

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e o Governo do Estado confirmaram o investimento de R$ 50 milhões para solucionar a falta de abastecimento de água potável que afeta as aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados.

A situação levou a diversos protestos ao longo dos anos, como em novembro de 2024, quando povos das aldeias Jaguapiru e Bororó, pelo direito de acesso à água, bloquearam por três dias a rodovia MS-156. A via só foi liberada para a passagem de veículos de emergência.

A falta de água potável, enfrentada pelas comunidades há décadas, levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em abril de 2025, a abrir uma investigação para apurar a questão.

Com o investimento de R$ 50.766.282,00 para a implantação de sistemas de abastecimento de água potável nas aldeias e obras previstas para iniciar neste ano, o Governo do Estado caminha para levar água tratada a cerca de 30 mil pessoas que vivem nas reservas, garantindo saúde, segurança e bem-estar às famílias indígenas.

Recurso

No dia 16 de janeiro, conforme acompanhou o Correio do Estado, a Sanesul informou o investimento de R$ 50.766.282,00 para a implantação de sistemas de abastecimento de água potável nas aldeias, como forma de enfrentar um problema histórico que afeta as comunidades há décadas.

Na ocasião da assinatura do contrato, o governador em exercício, Barbosinha (PSD), explicou que o processo dependia da análise da Caixa Econômica Federal, já que o montante é fruto de recursos da bancada federal.

Com o recurso e a previsão de início das obras, os novos sistemas de abastecimento contarão com captação de água por meio de poços tubulares, com vazão de até 150 mil litros por hora, tratamento com cloração, reservatórios, incluindo tanques elevados, e redes de distribuição com ligações domiciliares.

Na assinatura do contrato, foi divulgado que a distribuição dos recursos entre as duas aldeias será da seguinte forma:

R$ 24,3 milhões para a Jaguapiru;

R$ 26,4 milhões para a Bororó.



