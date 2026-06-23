Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

mão única

Agetran altera sentido de ruas no Jardim Bela Vista a partir de segunda-feira

As alterações também incluem a retirada das rotatórias da Avenida Rodolfo José Pinho, que serão substituídas por semáforos

Karina Varjão

Karina Varjão

23/06/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) irá iniciar uma fase de reordenamento viário no bairro Jardim Bela Vista a partir da próxima segunda-feira (29). 

Inicialmente, duas vias na Rua dos Vendas passarão a ter sentido único, a fim de dar fluidez ao trânsito, que é impactado pela presença de cinco escolas no entorno, ocasionando em uma circulação de aproximadamento 2.770 veículos a cada meia hora na região. 

"A alteração na Rua dos Vendas começa pela implantação da continuidade da mão única na Rua Francisco Bento, entre a Ricardo Brandão e a Joaquim Murtinho, e depois na continuidade dos vendas na Luiz Dódaro, entre a Rodolfo José Pinho e a Avenida Eduardo Elias Zahran", explicou a diretora de Planejamento e Mobilidade Urbana da Agetran, Andréa Figueiredo. 

Esse reordenamento faz parte de um plano viário, que deve alterar mais rotas em torno do bairro, além da retirada das duas rotatórias na avenida Rodolfo José Pinho, que serão substituídas por semáforos. 

A necessidade das alterações, segundo Andrea, foi o aumento da quantidade de veículos, resultando um aumento de acidentes na região. Além disso, também vêm sendo implantados novos empreendimentos e em torno de 470 novas unidades habitacionais somadas às cinco escolas. 

"Antes de todas as intervenções, nós fazemos estudos, ouvimos a comunidade, os moradores, fazemos entrevistas pessoalmente com os moradores, realizamos reuniões com a comunidade local justamente para que a gente possa intervir. Nós precisamos estudar todos os impactos não só naquele ponto, mas em todo o entorno", afirmou o diretor presidente da Agetran, Ciro Vieira. 

As mudanças devem acontecer de forma gradual, por trechos, com avisos prévios, a fim de minimizar os impactos aos motoristas que utilizam os trechos. 

Entenda o que muda nas ruas do bairro: 

  • Rua Francisco Bento: A partir da Avenida Ricardo Brandão, a via passa a operar com sentido único em direção à Avenida Joaquim Murtinho, seguindo a mesma direção já adotada em outro trecho da via. 
  • Rua Jerônima Paes Benjamin: Adota o sentido único de fluxo em direção à Avenida Rodolfo José Pinho. 
  • Rua Fidelina da Silva Vendas: A partir da Rua Caetano Rosa, o tráfego operará exclusivamente em direção à Avenida Joaquim Murtinho. 
  • Rua Patagônia: A partir da Rua Caetano Rosa, a via passa a fluir apenas em direção à Avenida Rodolfo José Pinho. 
  • Rua Augusto Figueiredo: A partir da Rua Caetano Rosa, o deslocamento de veículos ocorrerá somente em direção à Avenida Joaquim Murtinho. 
  • Rua Luiz Dodero: A partir da Avenida Rodolfo José Pinho, a rua passa a operar em direção à Avenida Eduardo Elias Zahran.

Somente após as mudanças de sentido nas vias, serão implantados os semáforos no lugar das rotatórias nos cruzamentos na Rua dos Vendas e da Chaad Scaff. 

"A retirada da rotatória é o ponto mais crítico, porque ele envolve interdições, desvios de tráfego, então os semáforos serão colocados por último, quando já tivermos o reordenamento funcionando das mãos únicas no entorno no bairro", explicou a diretora. 

A estimativa da Agetran é que as intervenções durem de 15 a 20 dias.

Mapa das alterações previstas para os próximos 20 dias / Fonte: Agetran

Orientações

Para os motoristas que trafegam no local diariamente, a orientação é que tenham cautela e sigam as orientações dos agentes de trânsito que estarão no local. 

"Todo reordenamento, como é feito por partes, causa um pouco de transtorno no início, mas nós teremos o apoio dos agentes, de sinalizações e informações sobre os dias que iniciarãos os trechos das intervenções. O que a gente pede para todo mundo é que a população do entorno tenha paciência", pediu o diretor presidente Ciro Vieira. 

Além disso, também é recomendado que, se possível, os motoristas busquem rotas alternativas durante o período, que também serão disponibilizadas pela Agetran, além de diminuir a velocidade nos locais e observar as sinalizações indicadas. 

 

INTERIOR

MS abre nesta quarta sessões que tiram água para aldeias de Dourados do papel

Empresas que participam dos processos são avisadas sobre divulgação da análise de proposta e manifestação de recurso em certames em prol das Terras Indígenas Jaguapiru e Bororó

23/06/2026 13h13

Compartilhar
Sanesul adiantou que ordens de serviço para obras de água em aldeias indígenas devem sair antes do início do prazo eleitoral. 

Sanesul adiantou que ordens de serviço para obras de água em aldeias indígenas devem sair antes do início do prazo eleitoral.  Divulgação: Governo do Estado

Continue Lendo...

Conforme divulgado através da edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial Eletrônico (DOE), o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul realiza amanhã (24) as sessões para divulgação das análises sobre as propostas que buscam tirar do papel a água que deve beneficiar Terras Indígenas (T.I) de Dourados. 

Vale destacar que a sessão referente às obras de implantação do sistema de abastecimento de água da Aldeia Bororó, etapa 01 perfuração do poço, está marcada para às 14h30 desta quarta-feira (24). 

O endereço para acompanhar o prosseguimento da sessão trata-se do próprio portal de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) - que você acessa CLICANDO AQUI -. Já o andamento referente à obra de implantação do sistema de abastecimento de água para a Aldeia Jaguapiru está marcado para começar trinta minutos depois, às 15h. 

Durante evento de apresentação de estudo do Instituto Trata Brasil ontem (22), na Governadoria de MS, o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, adiantou que as ordens de serviço para executar obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água em aldeias indígenas devem sair antes do início do prazo eleitoral. 

Ainda segundo o diretor-presidente, serão dois processos, um abrangendo Dourados e Itaporã, cuja licitação já foi aberta e houve sucesso no processo licitatório, e um segundo contemplando os municípios de Japorã e Tacuru. 

Indígenas sem água

Há tempos a falta de água potável é um problema recorrente para os povos originários sul-mato-grossenses. Em 16 de janeiro deste ano, a Sanesul informou o investimento de R$50.766.282,00 para a implantação de sistemas de abastecimento de água potável nas aldeias.

Sistemas de abastecimento que contam com captação de água por meio de poços tubulares, vazão de até 150 mil litros por hora, tratamento com cloração, reservatórios, além de tanques elevados e redes de distribuição com ligações domiciliares, foi divulgado os recursos seriam distribuídos da seguinte forma: 

  • R$24,3 milhões para a Jaguapiru;
  • R$26,4 milhões para a Bororó.

Já em abril deste ano o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Lucia Alberta Andrade de Oliveira, assinaram a permissão para que as obras em busca de água potável ocorram nessas localidades, após mais de 100 anos da criação dessas reservas.

Somente para a Aldeia Bororó, esse sistema em questão foi dimensionado para atender a uma população de 14.179 habitantes, com o serviço para a Jaguapiru tendo a capacidade prevista de atender ainda mais pessoas, 15.304 habitantes até 2033.

Também cabe frisar que todos esses investimentos só saíram do papel após protestos dos povos originários de ambas as aldeias pela falta de água na região, em novembro de 2024, ocasião em que  Governo do Mato Grosso do Sul chegou a oferecer dois litros de água por indígena para que a rodovia MS-156 fosse liberada. 

Como esse bloqueio foi removido por agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, e com alegada truculência, várias medidas foram anunciadas e algumas chegaram a ser feitas. Ainda em 2025 o governo de MS realizou a entrega de dois caminhões-pipa para abastecimento emergencial das aldeias Jaguapiru e Bororó. 

Veículos com capacidade para transportar 15 mil litros de água cada, os caminhões-pipa foram adquiridos com investimento de R$1,5 milhão, recurso viabilizado através do governo em parceria com a emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB). Houve também a perfuração de dois poços, com investimento de aproximadamente R$490 mil.

Além disso, o governo federal disponibilizou outros R$2 milhões para perfuração de outros poços. Pelo menos 18 foram perfurados no intervalo entre abril e junho de 2025, conforme balanço do Ministério dos Povos Indígenas.

Caixas d’água com capacidade para comportar 30 mil litros também foram instaladas em alguns pontos das aldeias. Em junho do ano passado, porém, uma delas desabou na aldeia Jaguapiru. Além dessa, 19 haviam sido instaladas na região.

 

Assine o Correio do Estado

LUTO

Morre Marcelo Miranda, ex-governador do Mato Grosso do Sul

Ex-prefeito também da Capital foi responsável por 400 km de energia elétrica entre Campo Grande e Corumbá e pela construção da barragem de Jupiá

23/06/2026 12h30

Compartilhar
Marcelo entrou para a política por convite de Pedro Pedrossian e Levy Dias com o intuito de disputar a cadeira máxima da Capital

Marcelo entrou para a política por convite de Pedro Pedrossian e Levy Dias com o intuito de disputar a cadeira máxima da Capital Reprodução/Redes Sociais

Continue Lendo...

Imortalizado na história local como ex-governador do Mato Grosso do Sul por dois mandatos e também como chefe do Executivo da Capital, Marcelo Miranda Soares faleceu nesta terça-feira (23) aos 88 anos. 

Como confirmado pelo neto do político mineiro, João Henrique Catan, através das redes sociais, Marcelo Miranda teria "lutado até o último minuto" por meio de suas sessões de hemodiálise. 

"Sempre me preocupei em estar entre os primeiros para agradar a ele, porque via nele o suprassumo da capacidade e da inteligência - ele sempre me dizia que isso não era o mais importante, o que valia era terminar uma tarefa, concluir, chegar até o fim! Felizes os homens que podem beijar seus avôs!", declarou Catan em texto de despedida ao avô. 

Tendo iniciado as sessões de hemodiálise ainda em meados de junho de 2016, o político chegou a ser internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, à época do início do tratamento, com uma infecção nos rins, a terceira que havia sido registrada em um intervalo menor que um semestre.  

Histórico

Prefeito de Campo Grande em 1976, em 1979 Marcelo Miranda tornou-se o segundo governador de Mato Grosso do Sul, cargo que voltou a ocupar no período entre 1987 a 1991.

Nascido e formado em Uberaba (MG), Marcelo esteve como encarregado durante a construção da barragem de Jupiá, entre Três Lagoas e Castilho (SP), e entrou para a política em meados da década de 1970, por convite de Pedro Pedrossian e Levy Dias com o intuito de disputar a cadeira máxima da Capital Campo Grande.

Em entrevista à TV Assembleia ainda em 2011, o político lembrou que logo em sua estreia obteve êxito, registrando "mais votos que a soma dos outros candidatos". À frente da Prefeitura da Capital, criou o programa que juntava todos os investimentos necessários para garantir desde o abastecimento de água potável até a construção de escolas, que chamou de Projeto Cura.

Já em 1979, dois anos após a Divisão do Estado, chegou à cadeira de governador por Mato Grosso do Sul, onde permaneceu inicialmente por quase um ano e quatro meses, até 28 de outubro de 1980. 

Após a passagem de Londres Machado; Pedro Pedrossian; Wilson Barbosa Martins e Ramez Tebet pelo cargo, Marcelo Miranda volta à cadeira máxima do Executivo de MS em março de 1987, onde permaneceu por quatro anos até 1991. 

Eleito governador em 1987, o desafio foi dar infraestrutura para Campo Grande e também levar desenvolvimento ao interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme o ex-governador, esse segundo período à frente do Estado tornou-se um momento "conturbado", tendo em vista que um movimento político de oposição era contrário às ações que buscava desempenhar. 

Ainda assim, implantou: 400 km de linha de energia elétrica, entre Campo Grande e Corumbá; criou 15 municípios e pavimentou rodovias importantes para Mato Grosso do Sul que, inclusive, foram posteriormente federalizadas. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteiro compra prostíbulo em leilão e aciona Justiça para tomar posse de imóvel
AÇÃO

/ 1 dia

Empreiteiro compra prostíbulo em leilão e aciona Justiça para tomar posse de imóvel

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2940, segunda-feira (22/06)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2940, segunda-feira (22/06)

3

Agesul prevê R$ 78 milhões para asfaltar rodovia no extremo norte de MS
infraestrutura

/ 1 dia

Agesul prevê R$ 78 milhões para asfaltar rodovia no extremo norte de MS

4

Recusa de suplente expõe racha no PT e abre crise na chapa de Vander ao Senado
Eleições 2026

/ 1 dia

Recusa de suplente expõe racha no PT e abre crise na chapa de Vander ao Senado

5

Empresa do Banco Master ainda desconta dinheiro de servidores
Cartão de crédito consignado

/ 1 dia

Empresa do Banco Master ainda desconta dinheiro de servidores

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 4 dias

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras