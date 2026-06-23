Agetran altera sentido de ruas no Jardim Bela Vista a partir de segunda-feira

Reordenamento viário prevê retirada das rotatórias da Avenida e alteração de sentido de ruas no bairro - Divulgação Prefeitura de Campo Grande

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A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) irá iniciar uma fase de reordenamento viário no bairro Jardim Bela Vista a partir da próxima segunda-feira (29).

Inicialmente, duas vias na Rua dos Vendas passarão a ter sentido único, a fim de dar fluidez ao trânsito, que é impactado pela presença de cinco escolas no entorno, ocasionando em uma circulação de aproximadamento 2.770 veículos a cada meia hora na região.

"A alteração na Rua dos Vendas começa pela implantação da continuidade da mão única na Rua Francisco Bento, entre a Ricardo Brandão e a Joaquim Murtinho, e depois na continuidade dos vendas na Luiz Dódaro, entre a Rodolfo José Pinho e a Avenida Eduardo Elias Zahran", explicou a diretora de Planejamento e Mobilidade Urbana da Agetran, Andréa Figueiredo.

Esse reordenamento faz parte de um plano viário, que deve alterar mais rotas em torno do bairro, além da retirada das duas rotatórias na avenida Rodolfo José Pinho, que serão substituídas por semáforos.

A necessidade das alterações, segundo Andrea, foi o aumento da quantidade de veículos, resultando um aumento de acidentes na região. Além disso, também vêm sendo implantados novos empreendimentos e em torno de 470 novas unidades habitacionais somadas às cinco escolas.

"Antes de todas as intervenções, nós fazemos estudos, ouvimos a comunidade, os moradores, fazemos entrevistas pessoalmente com os moradores, realizamos reuniões com a comunidade local justamente para que a gente possa intervir. Nós precisamos estudar todos os impactos não só naquele ponto, mas em todo o entorno", afirmou o diretor presidente da Agetran, Ciro Vieira.

As mudanças devem acontecer de forma gradual, por trechos, com avisos prévios, a fim de minimizar os impactos aos motoristas que utilizam os trechos.

Entenda o que muda nas ruas do bairro:

Rua Francisco Bento: A partir da Avenida Ricardo Brandão, a via passa a operar com sentido único em direção à Avenida Joaquim Murtinho, seguindo a mesma direção já adotada em outro trecho da via.

A partir da Avenida Ricardo Brandão, a via passa a operar com sentido único em direção à Avenida Joaquim Murtinho, seguindo a mesma direção já adotada em outro trecho da via. Rua Jerônima Paes Benjamin: Adota o sentido único de fluxo em direção à Avenida Rodolfo José Pinho.

Adota o sentido único de fluxo em direção à Avenida Rodolfo José Pinho. Rua Fidelina da Silva Vendas: A partir da Rua Caetano Rosa, o tráfego operará exclusivamente em direção à Avenida Joaquim Murtinho.

A partir da Rua Caetano Rosa, o tráfego operará exclusivamente em direção à Avenida Joaquim Murtinho. Rua Patagônia: A partir da Rua Caetano Rosa, a via passa a fluir apenas em direção à Avenida Rodolfo José Pinho.

A partir da Rua Caetano Rosa, a via passa a fluir apenas em direção à Avenida Rodolfo José Pinho. Rua Augusto Figueiredo: A partir da Rua Caetano Rosa, o deslocamento de veículos ocorrerá somente em direção à Avenida Joaquim Murtinho.

A partir da Rua Caetano Rosa, o deslocamento de veículos ocorrerá somente em direção à Avenida Joaquim Murtinho. Rua Luiz Dodero: A partir da Avenida Rodolfo José Pinho, a rua passa a operar em direção à Avenida Eduardo Elias Zahran.

Somente após as mudanças de sentido nas vias, serão implantados os semáforos no lugar das rotatórias nos cruzamentos na Rua dos Vendas e da Chaad Scaff.

"A retirada da rotatória é o ponto mais crítico, porque ele envolve interdições, desvios de tráfego, então os semáforos serão colocados por último, quando já tivermos o reordenamento funcionando das mãos únicas no entorno no bairro", explicou a diretora.

A estimativa da Agetran é que as intervenções durem de 15 a 20 dias.

Mapa das alterações previstas para os próximos 20 dias / Fonte: Agetran

Orientações

Para os motoristas que trafegam no local diariamente, a orientação é que tenham cautela e sigam as orientações dos agentes de trânsito que estarão no local.

"Todo reordenamento, como é feito por partes, causa um pouco de transtorno no início, mas nós teremos o apoio dos agentes, de sinalizações e informações sobre os dias que iniciarãos os trechos das intervenções. O que a gente pede para todo mundo é que a população do entorno tenha paciência", pediu o diretor presidente Ciro Vieira.

Além disso, também é recomendado que, se possível, os motoristas busquem rotas alternativas durante o período, que também serão disponibilizadas pela Agetran, além de diminuir a velocidade nos locais e observar as sinalizações indicadas.