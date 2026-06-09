Sanesul investe mais de R$ 27 milhões em saneamento básico em Dourados

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A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) utilizará R$ 27,17 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Dourados. De parceria público-privada, a aplicação da quantia faz parte da política de investimentos adotada pelo Governo Estadual.

Em que busca expandir a infraestrutura de saneamento básico e a qualidade de vida da população do interior, a empresa planeja executar o projeto em 24 meses, com entrega em 2 anos.

No município a 226 quilômetros da Capital Morena, o planejamento é implantar a rede coletora de esgoto e ligações domiciliares em dois bairros: no Parque de Exposições, onde ocorre as feiras agropecuária do município e no Monte Carlo, conjunto residencial localizado na área noroeste de Dourados.

Além disso, o contrato pretende construir uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB Exposição), interceptores Laranja Doce e Paragem, bem como a ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE Ipê).

O responsável pela ordem de serviço de execução das obras foi o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio. Para ele as obras de esgotamento representa além de saúde pública, a valorização urbana com desenvolvimento e proteção dos recursos naturais.

“Estamos ampliando a infraestrutura de saneamento de forma planejada e sustentável, levando benefícios permanentes para as cidades atendidas”.

Segundo o diretor-presidente da companhia público-privada, a meta é antecipar o cumprimento da universalização do esgoto estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que possui previsão nacional para 2033.

A empresa Sanesul é a responsável por atender 68 municípios de Mato Grosso do Sul, e a cobertura de esgotamento sanitário alcança cerca de 76%, sendo considerado um dos maiores indíces do país.

De acordo com Renato Marcílio, a empresa companhia mantém um programa de investimento para ampliar a coleta e tratamento de esgoto, e que esse avanço contribui com impactos positivos além da infraestrutura.

“O saneamento é um dos principais instrumentos de promoção da saúde, redução de doenças e preservação ambiental. Por isso, seguimos investindo de forma contínua para que Mato Grosso do Sul alcance a universalização antes do prazo previsto, beneficiando milhares de famílias em todas as regiões do Estado”.

A segunda maior cidade do Estado recebe o aporte pensando na modernização do sistema de saneamento, em base de um crescimento sustentável.

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