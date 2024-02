Saúde e Anvisa reforçam alerta sobre uso de pomada capilar no carnaval

PREVISÃO

Calor continua, mas há previsão de chuvas e possíveis tempestades a partir desta segunda

O tempo em Mato Grosso do Sul deve ser instável durante esta semana, oscilando entre períodos de abertura de sol, nebulosidade e pancadas de chuva.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação de uma frente fria, aliada ao deslocamento de um cavado, serão responsáveis pelas instabilidades atmosféricas.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade e calor e umidade devem favorecer a formação de nuvens e chuvas no Estado.

São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, devem ocorrer tempestades, acompanhadas de raio e rajadas de ventos fortes.

Para a segunda-feira (12), há alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 44 municípios do Estado, incluindo Campo Grande.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer chuvas entre 20 a 33 mm/h e ventos entre 40 a 60 km/h. O alerta diz ainda que há baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Apesar da aproximação da frente fria, as temperaturas não caem e o calor continua predominando ao longo da semana.

Nas regiões sul, bolsão, norte e leste, as temperaturas oscilam entre 21ºC e 34°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, a mínima prevista é de 23°C, com máximas de até 33°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22°C e 23°C e máximas de até 30°C. Na Capital, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.