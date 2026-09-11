Secretaria de educação suspende aulas em 20 escolas de Campo Grande

Após o temporal que atingiu Campo Grande, no fim da tarde de quinta-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas em 20 colégios.
A Prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes de diferentes áreas para atender as ocorrências registradas após o vendaval. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou ventos acima de 80 km/h durante a tempestade. Confira as escolas que não terão aulas nesta sexta-feira (11):
- Escola Municipal Professor Arlindo Lima;
- Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida;
- Escola Municipal Bernardo Franco Baís;
- Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Foss;
- Escola Municipal Cônsulesa;
- Escola Municipal Professor Danda Nunes;
- Escola Municipal Elpídio Reis;
- Escola Municipal Flora;
- Escola Municipal Leovegildo de Melo;
- Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos;
- Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro;
- Escola Municipal Manoel Inácio de Souza;
- Escola Municipal Nicolau Fragelli;
- Escola Municipal Antônio José Paniago;
- Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi;
- Escola Municipal Sá Carvalho;
- Emei Emy Ishida Nascimento Nogueira;
- Emei Olinda Toshimi;
- Emei Osvaldo Maciel;
- Emei Professora Selma.
Desde quarta-feira (9), Mato Grosso do Sul estava sob alerta do Inmet para a possibilidade de ventos fortes. As equipes de apoio permanecem de plantão e atuam em diferentes pontos da cidade, principalmente nos locais afetados pela queda de árvores e interrupções no trânsito. A concessionária Energisa também atua na retirada de fios que caíram e interditam vias.
A população pode acionar os serviços municipais pelos telefones 153 (Guarda Civil Metropolitana), 186 (Agetran) e 199 (Defesa Civil). Em situações envolvendo fios caídos, a orientação é não se aproximar e comunicar a ocorrência para que o atendimento seja realizado com segurança.
Temporal
Durante o temporal em Campo Grande, foram registrados ventos de quase 84 km/h no fim da tarde desta quinta-feira (10). Árvores foram derrubadas, vias ficaram obstruídas, estruturas foram danificadas e, em uma das ocorrências, um muro desabou sobre um veículo estacionado.
O temporal começou por volta das 17h30, com duração de aproximadamente 30 minutos. Apesar do curto período, a intensidade das rajadas foi suficiente para provocar danos e mudar rapidamente o cenário na Capital.
Segundo o meteorologista Natálio Abrão, foram registrados 3.095 raios em Campo Grande, número que ajuda a dimensionar a intensidade da tempestade.