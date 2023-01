Sem atingir meta, Saúde quer ajuda da Educação para ampliar vacinação

Investigação

O garçom prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia e confirmou as agressões

Nesta segunda-feira (16) houve novos desdobramentos sobre o caso do artista plástico Jonir Figueiredo, agredido em Campo Grande. O garçom, suspeito de agredir o artista, prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia, confirmou as agressões, mas afirmou que foi agredido antes.

Conforme as informações do delegado Giulliano Biacio, responsável pelo caso, o suspeito narrou a versão dele, disse ter sido insultado e que o artista teria o agredido primeiro. Como não houve flagrante, o garçom foi ouvido e irá aguardar as investigações em liberdade.

As equipes da 1ª DP, foram até a Santa Casa para confirmar o atual estado de saúde de Jonir para direcionar as investigações. Segundo Biacio, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, o que é considerada lesão simples, mas foi alterada e classificada como lesão corporal grave pelo risco de vida.

O delegado também solicitou o laudo do exame do corpo de delito ao IMOL. “A investigação segue no intuito de juntar o laudo do exame de corpo de delito, bem como de qualificar e intimar outras testemunhas. Também vamos acompanhar a evolução de saúde da vítima para ela ser formalmente ouvida assim que receber alta médica”, afirmou Biacio.

Na manhã desta segunda-feira (16) também houve uma mobilização de amigos de Jonir na frente da Fundação de Cultura de MS, pedindo justiça e também auxílio financeiro.

Em nota, o órgão informou que o secretário Marcelo Miranda, que está a frente da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) está tratando do caso, hoje junto com a secretária executiva Kátia Motti recebeu a comissão de artistas que estavam na manifestação e conversaram também sobre ações de modo geral para os artistas idosos do Estado.

O artista também está recebendo apoio do governo, através Secretária de Estado de Saúde com os cuidados dele na Santa Casa de Campo Grande.

O caso

O artista plástico Jonir Benedito de Figueiredo, de 71 anos, foi vítima de agressão física e está internado na Santa Casa de Campo Grande.

A situação aconteceu, no dia 20 de dezembro, em um bar localizado rua Antonio Maria Coelho, segundo informações, Jonir entrou em uma discussão com esposo de uma servidora pública da Fundação de Cultura.

Jonir foi agredido no local sofrendo diversos hematomas em seu rosto, porém não registrou boletim de ocorrência imediatamente e não procurou ajuda médica.

Somente no dia 29 de dezembro, Jonir registrou boletim de ocorrência, relatando que brigou com o namorado de uma amiga e ficou três dias desacordado.

A Santa Casa de Campo Grande registrou a entrada do paciente no dia 13 de janeiro, com histórico de agressão física, mas anteriormente passou por outro hospital. Segundo informações, segue internado consciente na enfermaria e em observação neurológica rigorosa.

O caso repercutiu entre os artistas de Mato Grosso do Sul, que compartilharam mensagens com pedidos de ajuda via PIX para arcar a realização de uma cirurgia em Jonir. “Cirurgia urgente: A espera da cirurgia do coágulo no cérebro”, diz a mensagem seguida do número de PIX: 10388109149.