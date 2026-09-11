Sem energia após temporal, Bioparque suspende atendimento nesta sexta-feira

O Bioparque Pantanal suspendeu temporariamente o atendimento ao público na tarde desta sexta-feira (11) devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica. O espaço informou que está operando com geradores, mas toda a capacidade disponível foi direcionada aos sistemas essenciais para a segurança e o cuidado dos animais.
Com isso, a visitação ficou suspensa no período vespertino. Segundo o Bioparque, os geradores mantêm em funcionamento os sistemas considerados indispensáveis, principalmente os equipamentos de suporte à vida dos aquários. A medida foi adotada para garantir o funcionamento da estrutura necessária à manutenção dos animais enquanto o fornecimento de energia não é normalizado.
A suspensão ocorre um dia depois de Campo Grande ser atingida por um forte temporal, que provocou estragos em diferentes regiões da Capital e deixou bairros sem energia.
Temporal
A chuva que atingiu Campo Grande no fim da tarde de quinta-feira (10) durou menos de meia hora, mas foi suficiente para deixar um rastro de estragos pela cidade. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram rajadas de vento de quase 84 km/h, enquanto o Correio do Estado registrou quedas de árvores, postes, danos em imóveis e estruturas, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.
Na manhã desta sexta-feira, os reflexos do temporal ainda eram sentidos. A Energisa informou que 77% dos consumidores afetados já haviam tido o fornecimento restabelecido até as 5h30, enquanto equipes, inclusive reforços de outros estados, continuavam mobilizadas para reparar os danos na rede elétrica.
Os estragos também afetaram serviços públicos e a rotina da cidade. A Prefeitura suspendeu as aulas da Rede Municipal de Ensino no período da tarde, enquanto equipes seguem trabalhando na remoção de árvores, galhos e outras estruturas derrubadas pela ventania. O Correio do Estado contabilizou mais de 100 registros de árvores caídas até o início da manhã desta sexta-feira.