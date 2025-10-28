Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Crise

Sem salários desde maio, médicos da Santa Casa cobram dívida de mais de R$37 milhões

Pelo menos 400 médicos do hospital estão sem receber há mais de cinco meses e Santa Casa alega não ter dinheiro por falta de repasses da Prefeitura

Karina Varjão

Karina Varjão

28/10/2025 - 18h15
Com salários paralisados há mais de cinco meses, médicos da Santa Casa realizaram um protesto pacífico na última segunda-feira (27). De acordo com o Sindicato dos Médicos (Sinmed), os profissionais afetados são da categoria PJ (Pessoa Jurídica) e somam quase 400 médicos. Em valores, o montante de pagamento é de R$7,5 milhões por mês, o que soma uma dívida que ultrapassa os R$37,5 milhões. 

O atraso nos pagamentos tem afetado os atendimentos nas áreas de cirurgia cardíaca, pediátrica, vascular, plástica, urologia, anestesia, ortopedia, radiologia e anestesia. No entanto, pacientes para atendimento nas áreas de urgência e emergência estão sendo atendidos normalmente. 

A Diretoria Corporativa Por Amor à Santa Casa afirmou que a manifestação dos profissionais é justa, pois o recebimento pelo trabalho é um direito de todo trabalhador. No entanto, alega que a Santa Casa não tem culpa no atraso, já que há um desequilíbrio financeiro com os repasses pela Prefeitura que já dura mais de dois anos. 

“Nós atendemos 90% SUS [Sistema Único de Saúde] e todo esse processo feito pelo SUS, o contrato está em desequilíbrio há mais de 2 anos e vem trazendo situações onde está havendo atraso no pagamento. A gente pede a sensibilidade do poder público, que é o gestor pleno da saúde, para que dentro do processo que já está judicializado, possa entrar em um consenso para normalizar a situação que não é confortável para a Santa Casa que tem a função de salvar vidas e não é confortável para o município de Campo Grande que tem a obrigação de resguardar o bem maior da sua população. A gente espera que logo nos próximos dias isso seja resolvido”, afirmou a diretora-presidente, Alir Terra Lima. 

“A nossa missão é salvar vidas, mas precisamos ter recursos e situação financeira para isso”. 

No entanto, o presidente do Sinmed, o Dr. Marcelo Santana, alegou que a responsabilidade de normalização da situação é da Santa Casa, independente do atraso dos repasses por emendas parlamentares. 

“Não houve nenhuma proposta de acerto para esses profissionais que estão com salários atrasados. Nós entendemos a situação, que a Casa alega não ter repasse adequado, no entanto, a obrigação de pagamento com funcionário ou com a empresa, pessoa jurídica, personificado pelo médico, é da Santa Casa. A gente se coloca à disposição para tentar resolver de forma política, mas independente de qualquer coisa, a obrigação do pagamento é do Hospital”, disse. 

O Correio do Estado já havia noticiado que a situação de atraso do pagamento dos médicos já vinha acontecendo desde o mês de maio e que uma ação judicial já havia sido feita pelo Sindicato

Cadê o dinheiro?

Ainda neste mês, a Santa Casa foi à Justiça para cobrar mais de R$45 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande para que a instituição pudesse realizar o pagamento de dívidas milionárias com fornecedores, funcionários terceirizados (como os médicos) e contas de energia. 

Na ocasião, a presidente Alir Terra afirmou que o repasse que vem da Prefeitura está “congelado” desde 2023 e, desde então, houve inflação e aumento dos custos hospitalares. A dívida, que estaria em R$32,7 milhões sem os ajustes, não seria suficiente para suportar a demanda do Hospital, que pediu a renovação do convênio corrigido para R$45,9 milhões e recomposição retroativa do repasse referente aos últimos dois anos sem reajuste. 

A Justiça, no entanto, negou que o acordo fosse com o valor pedido pela Santa Casa, mas determinou que um novo contrato seja firmado dentro de 30 dias. 

Em meados de março e abril desse ano, conforme informado pelo Correio do Estado, o hospital alegou níveis críticos de superlotação e que não admitiria novos pacientes, pressionando o poder público municipal e estadual.

Na época, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) repassava R$ 5 milhões mensais à instituição. Diante da pressão, foi acrescentado mais R$ 1 milhão por mês. Com isso, o repasse mensal da Prefeitura à Santa Casa passou a ser de R$ 6 milhões.

Além disso, ao mesmo tempo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que repassava R$ 9 milhões mensais à instituição, cedeu mais R$ 25 milhões, que foi pago em três parcelas até o mês de junho. Porém, mesmo com os novos repasses, a Santa Casa continuou em crise.

*Colaborou Tamires Santana


 

Cidades

Farmácia é interditada por vender remédio tarja preta sem receita em Campo Grande

No local, flagraram alimentos vencidos e medicação mantida em local inadequado, sem controle de temperatura

28/10/2025 17h05

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

A denúncia levou órgãos de fiscalização até uma farmácia, onde verificaram a venda de remédios tarja preta sem receita médica, no comércio localizado na rua dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Participaram da ação o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS), a Vigilância Sanitária e a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

Além da venda de remédios que só podem ser adquiridos com prescrição médica, a denúncia indicava que o estabelecimento estava comercializando anabolizantes e esteroides.

Foram apreendidas aproximadamente 500 caixas de medicamentos, que estavam armazenadas de maneira irregular em um anexo utilizado como depósito, onde não havia controle de temperatura e não se respeitavam normas básicas de condições sanitárias.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Denúncia

No local, foram verificados alimentos vencidos dispostos para venda. Essa não é a primeira vez que o comércio passa por um 'pente-fino': em 2019, a fiscalização já havia apontado irregularidades.

O CRF-MS recebeu uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades no estabelecimento.

"O CRF-MS ressalta a necessidade do cumprimento das legislações, do código de ética e de demais práticas que garantam a legalidade do exercício profissional e o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. O CRF-MS tem atuado de forma eficiente para manter no mercado de trabalho os bons profissionais, o que garante a defesa da profissão, bem como uma melhor proteção à sociedade.

O Conselho acompanhará a conclusão dos fatos para dar prosseguimento aos trâmites legais previstos na legislação da profissão", diz a nota do CRF.

Veja a nota da prefeitura

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que a interdição da drogaria em questão foi resultado de uma ação conjunta da Vigilância Sanitária, Procon, Decon e Conselho Regional de Farmácia, realizada após denúncia de comercialização de medicamentos controlados sem a devida prescrição médica. Durante a fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades, entre elas a venda irregular de medicamentos, já que o estabelecimento não possuía alvará para essa atividade, além da presença de produtos sem comprovação de origem e armazenados de forma inadequada. Todos os medicamentos foram apreendidos e o local permanece interditado".

SEGURANÇA

Campo Grande: passageiras agora podem solicitar viagem com motoristas mulheres

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

28/10/2025 16h55

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano,  lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados. 

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido. 

Feminicídio 

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido. 

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres. 

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

