Cidades

Cidades

Superintendência-Geral do Cade aprova venda de parte do GPA ao grupo Coelho Diniz

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar

Laura Brasil

Laura Brasil

02/09/2025 - 21h00
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de parte do Grupo Pão de Açúcar (GPA) ao Grupo Coelho Diniz, dos empresários André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz. Apesar da coincidência no sobrenome, não há parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz, falecido no ano passado.

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Com isso, a Família Coelho Diniz passou a ser titular de 24,5% das ações da CBD, mais do que o Grupo Casino, que possui 22,5% das ações do GPA, o que levou a área técnica do Cade a inferir que o Grupo Coelho Diniz passará a deter controle sobre o GPA, ainda que de forma compartilhada.

A Família Coelho Diniz é formada por empreendedores, sócios de diversos negócios, com destaque para a rede Supermercado Coelho Diniz. A empresa conta, atualmente, com 22 lojas em cidades do leste de Minas Gerais.

Após consolidar sua posição no mercado mineiro, a família iniciou um movimento de expansão além do Estado e encontrou no GPA a oportunidade para dar os primeiros passos nessa estratégia A investida começou de forma discreta em fevereiro, com a compra de cerca de 5% das ações. Em maio, a fatia dobrou para 10%, avançou para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar atual.

Já a CBD é uma companhia aberta listada na B3 e com forte atuação no segmento de supermercado e proximidade no setor do varejo no Brasil, por meio de quatro marcas (Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini). Ela oferta serviços em determinados municípios dos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal. Ainda atua no varejo online de produtos, além de ter atividades acessórias à atuação no comércio varejista (como por exemplo, locação de imóveis próprios). Além disso, possui atuação no e-commerce.

O despacho que autoriza a operação foi publicado na edição desta terça-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), assinado pelo superintendente-geral, Alexandre Barreto.

Em sua decisão, ele considerou que, apesar de ambas as partes atuarem no ramo de supermercados, a operação "não acarreta sobreposição horizontal nem integração vertical". Foi informado que a CBD e a Família Coelho Diniz possuem supermercados em municípios distintos. Nesse sentido, em Minas Gerais, a CBD possui loja somente em Uberlândia, uma localidade onde a Família Coelho Diniz não possui loja.

Adicionalmente, foi informado que nenhuma empresa do Grupo da Família Coelho Diniz fornece produtos para outros supermercados que não sejam detidos integralmente pela própria família.

"Sendo assim, entende-se que a operação configura mera substituição de agente econômico, não demandando, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados envolvidos", concluiu a SG.

Fato relevante

Na noite da segunda-feira, 1º, o GPA informou que os acionistas da família Coelho Diniz submeteram à companhia uma proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho de administração.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a chapa é composta por André Luiz Coelho Diniz, Gustavo Lobato, Leandro Assis Campos, Luiz Henrique Cunha, Christophe José Hidalgo, Marcelo Ribeiro Pimentel, Helene Esther Bitton, Rafael Ferri e Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho.

Diante do recebimento das informações, a companhia convocará uma reunião do colegiado para deliberar sobre a realização de assembleia geral extraordinária (AGE).

Cidades

MPF investiga paralisação de obras de Cras em Batayporã

Construções de equipamentos de assistência social acumulam atrasos após sucessivas rescisões contratuais

02/09/2025 18h00

Batayporã, interior do Estado

Batayporã, interior do Estado Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para investigar a paralisação das obras de construção e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) no município em Batayporã, interior do Estado. Juntas, as obras estão orçadas em R$1,4 milhão e fazem parte do Programa Destrava Brasil, que visa ampliar o atendimento de assistêncial social do município em 300 vagas. 

A medida, assinada pelo procurador da República Caio Hideki Kusaba em 29 de agosto de 2025, e publicada no Diário Oficial do MPF desta terça-feira (2) está vinculada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão responsável por fiscalizar e adotar providências em casos de obras públicas interrompidas em todo o país.

A apuração ocorre em meio a um cenário nacional de estagnação de investimentos públicos. Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), citado em reportagem do jornal O Globo de dezembro do ano passado, que apontou a existência de 12 mil obras paralisadas no Brasil, mais da metade delas de responsabilidade da União.

No Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente na região do Cone Sul, o TCU detectou ao menos cinco empreendimentos paralisados em 2024, entre eles a pavimentação de bairros, adequação de estradas vicinais e, no caso específico de Batayporã, a construção de unidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Rescisões sucessivas

Segundo informações prestadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a obra de construção de um Cras no município encontra-se com 62,43% de execução. No entanto, o andamento foi prejudicado por uma sucessão de interrupções.

A primeira empresa contratada, a XLS Engenharia e Construção Ltda, concluiu apenas 14,35% dos serviços antes de rescindir o acordo com a prefeitura. Posteriormente, a empreitada foi assumida pela empresa Jaqueline Cristina Zielinski EIRELI ME, que retomou a execução em maio de 2023 e alcançou 48,08% de conclusão, mas também rompeu o vínculo contratual.

A dupla rescisão deixou a obra novamente paralisada. Diante desse quadro, o município comunicou ao ministério, por meio de ofício, que está em fase de elaboração de novo edital de licitação para concluir os trabalhos remanescentes. A expectativa oficial é de que os serviços sejam retomados até setembro de 2025, com previsão de término apenas em maio de 2026.

Situação semelhante

O MPF teve acesso a documentos que revelaram a existência de outros dois empreendimentos paralisados em Batayporã, ambos destinados à construção e ampliação de CRAS. Tais obras, contudo, não constavam inicialmente no painel do Tribunal de Contas da União. 

Em 7 de abril de 2025, o colegiado da 1ª CCR apreciou ofício do 13º Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal destacando a urgência de ampliar a fiscalização de obras públicas paralisadas. O entendimento foi referendado pelo relator, o subprocurador-geral da República Oswaldo José Barbosa Silva, que ressaltou a importância do monitoramento em escala nacional.

O procedimento administrativo instaurado tem prazo inicial de um ano e está vinculado, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aos temas “Atos Administrativos/Fiscalização” e “Repasse de Verbas Públicas”. O MPF pretende, nesse período, apurar de forma precisa os motivos da paralisação e acompanhar a evolução dos trabalhos até a conclusão efetiva.

na mira do mpms

Diretor da Fiems é alvo de inquérito por desmatar fazenda em MS

Empresário também é presidente do Lide MS e desmatou 6,503 hectares em propriedade rural em Nioaque

02/09/2025 17h32

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da Fiems Foto: Divulgação

O diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e presidente do Grupo de Líderes Empresariais - Lide MS, Aurélio Rolim Rocha, é alvo de inquérito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por desmatamento sem autorização ambiental em uma fazenda de sua propriedade, em Nioaque.

De acordo com o MPMS, o inquérito civil é para apurar a regularidade jurídico-ambiental da supressão vegetal a corte raso, em área total de 6,503 hectares.

A investigação foi aberta após o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) constatar e multar o empresário em R$ 7 mil pelo desmatamento.

Além da multa, o Imasul também notificou Rocha a:

  • paralisar imediatamente a supressão vegetal; 
  • cumprir na íntegra resolução Semade, no que tange ao pagamento da taxa de licenciamento ambiental, reposição florestal e respectiva compensação ambiental;
  • protocolar junto ao Imasul um Plano de Manejo e Conservação de Solo e Água (PMCSA) devidamente assinado por profissional habilitado acompanhado de anotação de responsabilidade técnica;
  • efetuar pagamento de crédito de reposição florestal considerando a estimativa de 147 m²/ha baseado na fitofisionomia savana árborea densa na área total desmatada, de 6,503 hectare.

Em sua defesa, protocolada nos autos, o diretor de relações institucionais da Fiems afirma, por meio de advogados, pediu que o auto de infração e o laudo de constatação emitidos pelo Imasul fossem declarados nulos de pleno direito e, por consequência, extintas as obrigações e implicações neles contidas.

A alegação é de que os fiscais que lavraram o auto de infração exerceram ilegalmente a profissão e "não detêm as qualificações necessárias para que pudessem elaborar ou mesmo proferir qualquer laudo de constatação" e nem competência para aplicar multa, entre outros pontos.

No entanto, o Ministério Público instaurou o inquérito civil público, pois, segundo o órgão, além das infrações cíveis e administrativas, a conduta de Rocha pode configurar, em tese, crime de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, para casos de Área de Proteção Permanente (APP).

A situação também pode configurar crime de "construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”, para outros casos fora de APP, Reserva Legal (RL) e Mata Atlântica.

O empresário foi notificado para apresentar, no prazo de 10 dias, cópias de documentos e prestar esclarecimentos solicitados. Ainda não há nova manifestação do investigado no inquérito.

Aurélio Rocha é diretor de relações internacionais da FiemsÁrea de 6,503 hectares foi desmatada sem autorização (Foto: Reprodução)

