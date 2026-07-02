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Tentativa de Abordagem

Homem morre após confronto com policiais do Getam em MS

Homem de 25 anos foi baleado durante tentativa de abordagem da Polícia Militar no Jardim Canaã III; arma foi apreendida e caso será investigado pela Polícia Civil

Welyson Lucas

02/07/2026 - 19h06
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Uma tentativa de abordagem realizada por policiais militares do Grupo Especializado Tático em Motocicletas (Getam) terminou com a morte de um homem de 25 anos na tarde desta quinta-feira (2), no Jardim Canaã III, em Dourados.

Identificado como Luiz Gustavo da Silva Portilho, conhecido pelo apelido de "Bugão", ele foi baleado durante a ação e morreu após ser socorrido ao Hospital da Vida

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento ostensivo pela região quando identificou um veículo Toyota Corolla e decidiu realizar a abordagem.

Conforme a versão apresentada pelos militares, o condutor teria descido do automóvel portando um revólver e apontado a arma na direção dos policiais.

Diante da suposta ameaça iminente, os integrantes da equipe efetuaram disparos para neutralizar a reação. Luiz Gustavo foi atingido e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por equipes de resgate, sendo encaminhado em estado grave ao Hospital da Vida.

Apesar dos procedimentos médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar.

A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Vilson Gabiatti e Anires Gordim. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, enquanto equipes da Polícia Científica realizaram a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação sobre a dinâmica da ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, um revólver calibre .38 que estaria com Luiz Gustavo durante a abordagem foi apreendido e encaminhado para exame pericial. O resultado da perícia deverá integrar o inquérito instaurado para esclarecer todos os detalhes da intervenção policial.

Conforme registros policiais, Luiz Gustavo possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e tráfico de drogas.

A polícia também apura uma possível ligação dele com uma organização criminosa. Essa informação, no entanto, ainda depende da conclusão das investigações e não foi oficialmente confirmada.

A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso e deverá analisar os laudos periciais, os depoimentos dos policiais envolvidos e de eventuais testemunhas, além de outros elementos que possam esclarecer as circunstâncias da abordagem e do confronto.

O procedimento segue o protocolo adotado em ocorrências com resultado morte decorrente de intervenção policial.

tempo

Jogo entre Brasil x Noruega será de sol e calor de 32°C em MS

Previsão do tempo é de altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo e vento quente

02/07/2026 18h00

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Sol 'de rachar'

Sol 'de rachar' GERSON OLIVEIRA

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Jogo entre Brasil x Noruega, de oitavas de final, será quente em Mato Grosso do Sul.

A previsão é de sol forte, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões do Estado.

O tempo vai combinar com o coração do brasileiro, que está caloroso e ansioso para a partida de mata-mata.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o tempo será firme e quente no domingo (5) de jogo do Brasil.

“A partir de domingo [5 de julho], observa-se gradativa elevação das temperaturas, com máximas variando entre 28°C e 32°C, associadas à redução da umidade relativa do ar, cujos índices devem oscilar entre 20% e 40%, principalmente durante o período da tarde”, informou o Cemtec por meio de nota.

Mas, em algumas regiões, manhãs/madrugadas serão frescas.

“A combinação de manhãs mais frias e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia), que poderá superar 15°C em algumas localidades. Os ventos predominam entre os quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h”, complementou o Cemtec.

Diante do calorão, a Cidade da Copa promete bombar de torcedores.

Confira as temperaturas:

Sol

BRASIL x NORUEGA

Jogo entre Brasil x Noruega ocorre neste domingo, às 16h (horário de MS), no estádio de New York/New Jersey, Estados Unidos da América (EUA).

Este jogo é de oitavas de final. O vencedor avança para as quartas e pode enfrentar México ou Inglaterra.

O último confronto entre Brasil x Noruega ocorreu há 20 anos, em 2006, quando houve empate (1x1).

Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes: duas derrotas para o Brasil e dois empates. Confira o histórico:

Data Competição Resultado
27/07/1988 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil
29/05/1997 Amistoso Noruega 4 x 2 Brasil
23/06/1998 Copa do Mundo Brasil 1 x 2 Noruega
16/08/2006 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Sol

 

Campo Grande

Câmara aprova projeto que obriga empresas a retirarem fios soltos de postes

O projeto de lei prevê a identificação dos cabos e limpeza dos fios inutilizados

02/07/2026 17h45

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Empresas serão responsabilizadas pela identificação e retirada de fios soltos sob pena de multa

Empresas serão responsabilizadas pela identificação e retirada de fios soltos sob pena de multa FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta quinta-feira (2) o projeto de lei de autoria do vereador Ronilço Guerreiro que prevê a identificação e retirada de fios soltos em postes de energia da cidade. 

O Projeto obriga as empresas estatais, concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e prestadoras de serviços que operam com o cabeamento do Município a identificarem os cabos existentes e realizar o alinhamento dos fios nos postes. Além disso, também ficam obrigadas a retirar os fios excedentes e equipamentos inutilizados. 

Pela proposta, as empresas de energia, telefonia, internet, TV a cabo e serviços semelhantes têm o prazo de seis meses para a remoção e identificação dos fios, com exceção de casos de urgência que apresentam riscos à população, como fios desencapados. Estes precisam ser resolvidos em 24 horas.

Além disso, o projeto também determina que as novas instalações já sejam feitas com o cabeamento devidamente identificado. Em caso de descumprimento das normas, podem ser aplicadas notificação e multa.

O texto ainda obriga as concessionárias responsáveis pelos postes a realizarem a manutenção, conservação e substituição de estruturas precárias, bem como a comunicação com outras empresas quando houver troca de postes, evitando que os fios inutilizados fiquem soltos nos postes ou nas vias públicas. 

Segundo o autor do projeto, a proposta se trata de segurança pública, pois se trata de um problema recorrente na cidade. 

“Essa medida visa a segurança da população, cuidado com a cidade, mas também, busca melhorar a qualidade da prestação dos serviços e permitir a identificação das empresas responsáveis por cada rede instalada, facilitando a responsabilização em caso de abandono ou manutenção inadequada”, disse o vereador. 

Ele também ressaltou que o excesso de cabos gera “transtornos urbanos, desde a poluição visual até situações de risco envolvendo fios ao alcance da população”. 

Como foi aprovada em plenário, a lei segue para análise da prefeita Adriane Lopes (PP), que decide pela sanção ou pelo veto da proposta. 

 

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