Terceirizadas da Suzano aplicam calote de R$ 9,2 milhões em Ribas do Rio Pardo

Comunidade evangélica não conseguiu levantar R$ 13,5 milhões e entregou área vizinha à Aliançados Arena, antiga casa de shows que virou templo da igreja

A Comunidade Cristã Aliançados, de Campo Grande, a mesma igreja que há quase cinco anos foi alvo de investigação por promover cursos para “cura gay”, está novamente envolvida em uma polêmica que poderá comprometer seus planos, especialmente no mercado imobiliário.

A igreja evangélica devolveu o terreno que pretendia comprar da empresa telefônica Tim S.A., ao lado da Aliançados Arena, onde funciona sua sede, devido à dificuldade em honrar o contrato de compra da área por R$ 13,5 milhões.

No Judiciário, está em andamento o imbróglio envolvendo a compra da área de 7,5 mil m² na Avenida Mato Grosso, ao lado da arena que aluga e próxima à seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

Entenda o processo

Após ingressar com uma “ação de rescisão de contrato cumulada com a devolução do valor pago” contra a Tim, a igreja obteve uma decisão favorável do juiz Thiago Nagasawa Tanaka, que concedeu uma liminar impedindo a Tim de continuar cobrando a igreja pela compra do terreno. O terreno, vale ressaltar, já estava em posse da comunidade cristã.

Na Justiça, a Comunidade Cristã Aliançados pede a devolução dos R$ 4 milhões já pagos pelo imóvel, além, claro, da rescisão do contrato sem que reste qualquer ônus a ela.

Na época da propositura da ação, a igreja ainda devia à empresa telefônica duas parcelas de R$ 1 milhão e um pagamento de R$ 6,5 milhões.

No processo, o pastor Denilson Cordeiro da Fonseca, representante da igreja, alega que não conseguiu obter financiamento bancário para honrar o contrato porque o imóvel não estava livre e desembaraçado, algo que, segundo consta no processo, que não havia sido informado pela proprietária. Havia edificações no local, o que dificultou a liberação do crédito.

Curiosamente, o imóvel é uma grande área aberta, com apenas uma pequena construção e um galpão inacabado, ao lado da Aliançados Arena, espaço utilizado atualmente para cultos high-tech da igreja evangélica, ministrados pelo pastor Denilson.

O maior temor na Comunidade Cristã é a cláusula 5.1.2. do contrato de compra e venda do imóvel. Essa cláusula determina que, se a rescisão ocorrer por culpa da compradora, ela incorrerá em uma multa equivalente a 30% do preço, que seria retida pela vendedora em uma eventual devolução do imóvel.

Se a compradora não tiver saldo para pagar o terreno, como parece ser o caso, a vendedora não precisaria reembolsar nenhum outro valor pago até agora pela igreja.

Devolução do Terreno

No último dia 13, a Comunidade Cristã Aliançados devolveu a posse do imóvel à Tim. O fato já foi informado ao magistrado, que marcou uma audiência de conciliação para o próximo mês.

Histórico da Arena

O Diamond Hall foi planejado e inaugurado na década passada com a intenção de ser a maior casa de shows de Campo Grande. Até 2017, cumpriu esse papel, recebendo artistas consagrados nacional e internacionalmente.

Após a pandemia de Covid-19, a administração do espaço perdeu força, e o que era uma casa de shows transformou-se na igreja evangélica Aliançados Arena. A igreja é conhecida pela modernidade de seus equipamentos de som e vídeo, incluindo telões gigantes de alta definição em 4K.

Polêmica da Cura Gay

O episódio da cura gay ganhou notoriedade em 2019, quando um denunciante procurou o Ministério Público para informar sobre a ação enganosa do pastor, acusando-o de “usar discriminação contra LGBT, pregando a ‘cura gay’ mediante pagamento, contrariando a OMS que retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças, bem como o Código de Ética da Psicologia, que proíbe esses profissionais de induzir convicções de orientação sexual nos pacientes”, conforme a denúncia à época.

A “cura gay” era um curso chamado “Escola de Cura”, que promovia uma internação de três dias e garantia que os participantes alcançariam o objetivo desejado.

O curso era dividido em três módulos e custava R$ 970 por participante. A investigação no Ministério Público de MS acabou sendo arquivada.

