Tereza Cristina promete mercado do pequeno produtor em Campo Grande

Senadora Tereza Cristina esteve na entrega de maquinários e implementos agrícolas para Prefeitura, na manhã desta terça-feira (29) - Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Durante a entrega de maquinários e implementos para Prefeitura de Campo Grande para fortalecer agricultura urbana e rural, a senadora Tereza Cristina aproveitou o momento para fazer uma promessa aos agricultores e à prefeita Adriane Lopes. Na ocasião, a parlamentar disse que mandará uma emenda para fazer um mercado do pequeno agricultor e uma packing house, especificamente para Capital.

"Assim que a gente fizer os levantamentos, os equipamentos chegarem, nós vamos fazer um cadastramento para ver o que é que nós estamos produzindo e nós vamos fazer um mercado do produtor, do pequeno agricultor de campo grande, de campo grande, junto com o packing house, porque as mulheres hoje não têm mais tempo de ficar lavando mandioca, de lavar, então para já ir tudo embaladinho. Conte comigo, nós vamos fazer, eu vou mandar uma emenda, mas vocês precisam produzir para justificar esse investimento", disse a senadora por Mato Grosso do Sul.

A packing house é uma estrutura responsável pelo beneficiamento após a colheita de frutas, hortaliças e produtos agrícolas perecíveis. No local, são feitas as etapas de recebimento, seleção, classificação, higienização, embalagem e expedição.

O objetivo desta estrutura é padronizar os produtos e garantir que cheguem ao mercado com qualidade, rastreabilidade e conformidade sanitária, seja para o varejo nacional ou para exportação.

Máquinas

A Prefeitura de Campo Grande recebeu, nesta terça-feira (29), maquinários e implementos agrícolas que serão disponibilizados a produtores rurais e urbanos. A iniciativa faz parte do Programa Agro Forte e Sustentável e contribui para o desenvolvimento do cinturão verde de Campo Grande.

Os equipamentos são provenientes de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), viabilizado por emenda parlamentar de Tereza Cristina, na época em que ainda era deputada federal.

O Convênio com o MAPA totaliza R$ 4.785.000,00 para a aquisição de 44 máquinas e implementos. Os equipamentos serão destinados para diferentes etapas da produção, como preparo do solo, plantio, manejo e colheita, além de máquinas de apoio às atividades rurais.

Máquinário foi entregue na manhã desta terça-feira (29) / Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado

Os equipamentos recebidos ficarão inicialmente sob gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES) e integrarão a

Patrulha Agrícola Mecanizada Volante.

O uso dos novos equipamentos será organizado conforme a avaliação técnica e a programação dos atendimentos.