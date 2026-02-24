Tirolesa que causou duas mortes tinha fios antigos e desencapados, diz polícia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, realizaram medições e exames preliminares, nesta terça-feira (24), na tirolesa que matou dois homens em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS).

Os trabalhos constataram que a tirolesa é metálica e, no topo, havia um sistema de iluminação com fiação antiga e pontos desencapados.

Isto signfica que, possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

O serviço ocorreu integralmente na área interna da chácara, sem relação aparente com a rede pública de energia.

As informações são preliminares e as investigações continuam. A autoridade policial aguarda laudos periciais e necroscópicos aos autos para conclusão técnica sobre a dinâmica do fato e eventuais responsabilidades criminais.

TRAGÉDIA

Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos e Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos faleceram após pularem de uma tirolesa, neste domingo (22), durante uma festa de casamento, em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS), a 276 quilômetros de Campo Grande (MS).

Eles morreram eletrocutados e não afogados. Possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

Eles eram residentes em Vicentina (MS). A prefeitura do município lamentou a morte dos jovens nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Vicentina manifesta, com profundo pesar, o falecimento dos jovens Gustavo Henrique Camargo dos Santos e Pedro Henrique de Jesus. Por meio do Decreto nº 045/2026, o prefeito Cleber Dias da Silva decretou Luto Oficial por 03 (três) dias no município de Vicentina, em sinal de respeito e solidariedade às famílias, amigos e a toda a comunidade vicentinense. Neste momento de imensa dor, nos unimos em oração e prestamos nossas mais sinceras condolências, desejando que Deus conforte o coração de todos. Vicentina está de luto”.

A estância, local da festa de casamento, não possuía alvará e foi interditada pelos bombeiros .

Conforme apurado pela reportagem, Gustavo desceu a tirolesa, recebeu um choque elétrico, caiu na água e submergiu.

Em seguida, Henrique entrou na água para salvar o amigo, mas também acabou levando o choque.

Ambos foram socorridos por convidados da festa e levados até o hospital pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS).

Henrique não resistiu e faleceu na manhã de domingo (22). O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

Já Gustavo teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do caso, mas, também não resistiu e faleceu na noite de domingo (22).

As causas da morte serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos e realizar levantamentos técnicos.