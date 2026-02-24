Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA EM BONITO (MS)

Tirolesa que causou duas mortes tinha fios antigos e desencapados, diz polícia

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, vistoriaram tirolesa e aguardam laudos periciais e necroscópicos para conclusão

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/02/2026 - 11h50
Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, realizaram medições e exames preliminares, nesta terça-feira (24), na tirolesa que matou dois homens em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS).

Os trabalhos constataram que a tirolesa é metálica e, no topo, havia um sistema de iluminação com fiação antiga e pontos desencapados.

Isto signfica que, possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

O serviço ocorreu integralmente na área interna da chácara, sem relação aparente com a rede pública de energia.

As informações são preliminares e as investigações continuam. A autoridade policial aguarda laudos periciais e necroscópicos aos autos para conclusão técnica sobre a dinâmica do fato e eventuais responsabilidades criminais.

TRAGÉDIA

Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos e Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos faleceram após pularem de uma tirolesa, neste domingo (22), durante uma festa de casamento, em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS), a 276 quilômetros de Campo Grande (MS).

Eles morreram eletrocutados e não afogados. Possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

Eles eram residentes em Vicentina (MS). A prefeitura do município lamentou a morte dos jovens nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Vicentina manifesta, com profundo pesar, o falecimento dos jovens Gustavo Henrique Camargo dos Santos e Pedro Henrique de Jesus. Por meio do Decreto nº 045/2026, o prefeito Cleber Dias da Silva decretou Luto Oficial por 03 (três) dias no município de Vicentina, em sinal de respeito e solidariedade às famílias, amigos e a toda a comunidade vicentinense. Neste momento de imensa dor, nos unimos em oração e prestamos nossas mais sinceras condolências, desejando que Deus conforte o coração de todos. Vicentina está de luto”.

A estância, local da festa de casamento, não possuía alvará e foi interditada pelos bombeiros.

Conforme apurado pela reportagem, Gustavo desceu a tirolesa, recebeu um choque elétrico, caiu na água e submergiu.

Em seguida, Henrique entrou na água para salvar o amigo, mas também acabou levando o choque.

Ambos foram socorridos por convidados da festa e levados até o hospital pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS).

Henrique não resistiu e faleceu na manhã de domingo (22). O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

Já Gustavo teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do caso, mas, também não resistiu e faleceu na noite de domingo (22).

As causas da morte serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos e realizar levantamentos técnicos.

Estragos

Fortes chuvas provocam queda de pontes no interior de MS

Com 150 mm de precipitação registrados na madrugada de sábado (21), uma estrutura não resistiu, e a outra precisou ser interditada

24/02/2026 11h33

Reprodução Redes Sociais

A chuva que atingiu Costa Rica na madrugada de sábado (21) derrubou uma ponte e deixou outra interditada em estradas vicinais do município que dão acesso a chácaras na região.

O município, localizado a 330 quilômetros de Campo Grande, foi atingido por 150 milímetros de chuva, o que acarretou a queda de uma ponte e deixou outra danificada, ambas sobre o Córrego Tapera Queimada.

A ponte que precisou ser interditada após passar por avaliação fica em um local conhecido como Capela do Senhor Bom Jesus, a cerca de 18 quilômetros da área urbana.

O coordenador da Defesa Civil, Claudiney Montani, informou em entrevista ao site MS News que, além dos estragos nas pontes, há chamados de manutenção em estradas de áreas rurais.

Conforme o secretário, são pontes de pouca circulação. Embora façam ligação com sítios, a população não ficou isolada.

No entanto, a prioridade será atender situações que coloquem a população em risco.
Com mais chuva prevista para esta terça-feira (24), ao longo do dia e também à noite, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o reparo dos estragos pode sofrer atrasos.

Estragos no interior

Após o rompimento de uma represa em decorrência da chuva que atinge o município de Rio Negro, a MS-080 ficou interditada na manhã desta quarta-feira (4), deixando o trecho parado em decorrência de uma represa ter cedido.

A reportagem entrou em contato com o prefeito Henrique Ezoe, que deve decretar situação de emergência ainda hoje, após encerrar a vistoria em regiões onde pontes ficaram completamente alagadas e outras estão intransitáveis.

Áreas isoladas

A ponte localizada na estrada do Balneário Novo, que dá acesso ao Assentamento Santa Rosa, está totalmente submersa devido ao nível atingido pelo rio Negro, deixando cerca de 30 famílias isoladas, com o acesso comprometido.

Em outro ponto, a Estrada da Boiadeira está intransitável. Segundo o prefeito, a força da água fez com que a cabeceira de uma ponte em estrada vicinal não resistisse e cedesse. Com a estrutura abalada, o local será interditado.

A ponte na região do Alcantilado, que possui estrutura de 25 metros de extensão e é utilizada por caminhões de grande porte que trafegam por fazendas da região, ficou totalmente submersa.

O prefeito  Henrique Izoe informou ainda que áreas como Serra Braba, Licor e Acampamento também foram afetadas, deixando aproximadamente 700 pessoas isoladas devido às condições das vias e pontes.

A estrada 419, que liga Aquidauana a Corixão, também foi impactada, com a Ponte do Rio Negrinho submersa.

No momento, conforme autoridades do município, cerca de cinco pontes estão totalmente submersas.

Em nota, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou que segue monitorando de forma permanente as rodovias estaduais na região de Rio Negro, que ainda registra chuvas contínuas nos últimos dias.

"No momento, o acompanhamento é realizado pelas equipes regionais, com atenção especial aos trechos mais suscetíveis a impactos em razão da elevação do nível dos rios", diz a nota.

"Para uma avaliação técnica mais precisa, é necessário que as condições climáticas se estabilizem. Assim que houver trégua nas chuvas, os possíveis danos serão vistoriados in loco por equipe técnica da Agesul e, caso seja identificada a necessidade de intervenções, as medidas cabíveis serão analisadas e executadas conforme os protocolos técnicos", acrescenta a Agência.

 

Rede Municipal

Duas semanas após início das aulas compra dos uniformes está longe do fim

A aquisição dos uniformes, na qual a prefeitura está disposta a investir R$ 47,66 milhões, segundo publicação no Diogrande desta terça-feira (24), está em fase de análise

24/02/2026 10h33

Prefeitura de Campo Grande prevê até R$ 47,6 milhões em uniformes escolares para 105 escolas

Prefeitura de Campo Grande prevê até R$ 47,6 milhões em uniformes escolares para 105 escolas Imagem Divulgação

A aquisição de uniformes escolares, que prevê um investimento de R$ 47,6 milhões, segue em fase de análise, conforme publicado no Diogrande nesta terça-feira (24) da Prefeitura Municipal de Campo Grande, mesmo com as aulas em andamento desde o dia 9 de fevereiro.

Nesta fase, a Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC) está convocando as empresas participantes para análise das amostras, ou seja, para verificar se as ofertas estão dentro dos padrões solicitados no pregão.

Em edital publicado no dia 11 de novembro de 2025, como acompanhou o Correio do Estado, verificou-se que, em dois anos, o uniforme sofreu queda de qualidade e ficou 83% mais caro em comparação ao pregão anterior, realizado no final de 2023.

Em comparação com o pregão de 2023, em que as jaquetas custavam R$ 65,39, a nova aquisição demonstrou ter material de qualidade inferior, sendo que a compra do mesmo item poderá custar até R$ 120,00.

Outro aumento significativo foi o das meias, pelas quais a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está disposta a pagar até R$ 14,40. Já no certame de 2023, o valor máximo estipulado foi de R$ 9,00.

Comparando os editais de 2023 e 2025, fica nítido que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; gênero: unissex; punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

Comparativo - Pregões 2023 x 2025

Item 2023  Valor Máx. (R$) 2025  Valor Máx. (R$) Aumento (%) Inflação (≈10%) 2023  Quantidade 2025  Quantidade
Tênis 71,52 108,75 52% ~10% 182.000 pares 99.257 pares
Bermuda 30,80 44,42 44,2% ~10% 302.000 unidades 165.200 unidades
Camiseta 27,15 32,47 19,6% ~10% 500.000 unidades 266.542 unidades

 

Suspensão do pregão

As propostas referentes ao pregão, com previsão de abertura para o dia 25 de setembro de 2025, à época, devido a pedidos de impugnação e de esclarecimentos, tiveram que ser suspensas pela prefeitura.

Após a prestação de esclarecimentos no dia 24 de novembro de 2025, a prefeitura tornou público, por meio de publicação no Diogrande, o aviso de continuidade do pregão.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Semed para saber se a aquisição é para recompor o estoque de 2025 ou se é referente ao ano letivo de 2026. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta. Assim que houver manifestação, ela será incluída no texto.

MAIS FRACAS E CARAS


O edital divulgado nesta quinta-feira também destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição de jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades, sendo que em junho deste ano havia 111,2 mil estudantes matriculados na rede municipal, incluindo os centros de educação infantil, que inclui crianças de seis meses a cinco anos que, em sua maioria, ainda não recebem uniformes. 

No edital passado, o valor máximo para as jaquetas foi estipulado em R$ 65,39 o casaco. Agora, a prefeitura está disposta a desembolsar até R$ 120,00, o que significa aumento de 83% na comparação com a licitação anterior. Neste caso, porém, o material utilizado não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

Porém, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 
 

