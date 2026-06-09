TJMS reajusta em até 31% o valor das diárias pagas a servidores

Diárias dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul foram reajustadas pela última vez em 03 de julho de 2025 - Marcelo Victor/Correio do Estado

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Através da edição desta terça-feira (09) do Diário da Justiça Eletrônico, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tornou pública a atualização dos valores pagos em diárias aos seus servidores, resultando em um aumento entre 20% e 30% na ordem desses pagamentos conforme os diferentes símbolos e funções.

Para publicação ligada à concessão de diárias dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, diversos pontos são alegados, entres eles uma "necessidade" de atualizar os valores com o intuito sustentar as despesas com deslocamento e alimentação, durante a viagem desses funcionários para atender a Administração.

Em outras palavras, desde o primeiro dia deste mês de junho, o valor da diária a ser pago ao servidor do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ficou fixados nos seguintes valores:

R$ 605,48 | símbolos: PJAM-1, PJSI-1, PJFC-1, PJFC-3, PJFC-5, PJFC-6, PJFC-7, PJFC-8,

PJFC-9, PJAS-6, PJAS-8, PJAS-9, PJCI-5, JEJP-1 JEJP-2, PJNS-1, PJJU1, PJSA-2, PJSA-1, PJAJ-1, PJAJ-8, PJAT-2, PJSG-3 e PJSG-2 e

PJAM-1, PJSI-1, PJFC-1, PJFC-3, PJFC-5, PJFC-6, PJFC-7, PJFC-8, PJFC-9, PJAS-6, PJAS-8, PJAS-9, PJCI-5, JEJP-1 JEJP-2, PJNS-1, PJJU1, PJSA-2, PJSA-1, PJAJ-1, PJAJ-8, PJAT-2, PJSG-3 e PJSG-2 e R$ 865,57 | símbolos: PJDS-1 e PJAS-1

Aqui cabe esclarecer que os "símbolos" pagos com o maior valor correspondem aos cargos de "direção" (PJDS-1), como diretor-geral; de Secretaria ou Jurídico, e de "assessoramento superior" (PJAS-1), onde aparecem, por exemplo, os populares chefes de gabinete e assessores de desembargadores e jurídico-administrativo.

Das demais nomenclaturas, que dizem respeito a cargos em comissão e funções de confiança, cabe destacar:

PJAM-1: Assessor Militar. PJSI-1: Assessor de Inteligência PJAS-6: Assessor Jurídico de Juiz. PJFC-1: Diretor de Departamento. PJFC-3: Assessor Técnico Especializado. PJFC-5: Assistente Executivo. PJFC-6: Assessor Técnico de Diretoria / Coordenador. PJFC-7: Secretário-Executivo / Pregoeiro. PJFC-8: Ajudante de Ordem. PJFC-9: Adjunto da Assessoria Militar.

Já o restante não listado diz respeito a funções comissionadas de áreas técnicas específicas; vinculadas aos Juizados Especiais; analistas jurídicos; assistentes judiciários e assessoramento direto.

Aumento nas diárias

Há menos de um ano, em 03 de julho de 2025, os valores das diárias dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul foram reajustados, passando a vigorar em R$720,12 para os símbolos PJDS-1 e PJAS-1, e em R$460,03 para as categorias mais baixas.

Conforme evidenciado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (Sindijus-MS), essa atualização feita em julho do ano passado representou um aumento de 15,24% nos valores pagos pelas diárias aos servidores.

Agora, na ponta do lápis, os valores pagos em diárias aos servidores em cargos de direção, chefes de gabinete e assessores de desembargadores ficam reajustados em exatos 20%, enquanto que a atualização para os cargos mais baixos corresponde a um aumento de 31%.

Reprodução/Diário da Justiça Eletrônico

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