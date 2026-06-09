Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

TJMS reajusta em até 31% o valor das diárias pagas a servidores

Atualização acontece menos de um ano após reajuste de 15,24% do total pago a cargos em comissão e funções de confiança

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

Neri Kaspary e Leo Ribeiro

09/06/2026 - 09h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através da edição desta terça-feira (09) do Diário da Justiça Eletrônico, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul tornou pública a atualização dos valores pagos em diárias aos seus servidores, resultando em um aumento entre 20% e 30% na ordem desses pagamentos conforme os diferentes símbolos e funções. 

Para publicação ligada à concessão de diárias dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, diversos pontos são alegados, entres eles uma "necessidade" de atualizar os valores com o intuito sustentar as despesas com deslocamento e alimentação, durante a viagem desses funcionários para atender a Administração. 

Em outras palavras, desde o primeiro dia deste mês de junho, o valor da diária a ser pago ao servidor do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ficou fixados nos seguintes valores: 

  • R$ 605,48 | símbolos: PJAM-1, PJSI-1, PJFC-1, PJFC-3, PJFC-5, PJFC-6, PJFC-7, PJFC-8,
    PJFC-9, PJAS-6, PJAS-8, PJAS-9, PJCI-5, JEJP-1 JEJP-2, PJNS-1, PJJU1, PJSA-2, PJSA-1, PJAJ-1, PJAJ-8, PJAT-2, PJSG-3 e PJSG-2 e
  • R$ 865,57 | símbolos: PJDS-1 e PJAS-1

Aqui cabe esclarecer que os "símbolos" pagos com o maior valor correspondem aos cargos de "direção" (PJDS-1), como diretor-geral; de Secretaria ou Jurídico, e de "assessoramento superior" (PJAS-1), onde aparecem, por exemplo, os populares chefes de gabinete e assessores de desembargadores e jurídico-administrativo.

Das demais nomenclaturas, que dizem respeito a cargos em comissão e funções de confiança, cabe destacar: 

  1. PJAM-1: Assessor Militar.
  2. PJSI-1: Assessor de Inteligência
  3. PJAS-6: Assessor Jurídico de Juiz.
  4. PJFC-1: Diretor de Departamento.
  5. PJFC-3: Assessor Técnico Especializado.
  6. PJFC-5: Assistente Executivo.
  7. PJFC-6: Assessor Técnico de Diretoria / Coordenador.
  8. PJFC-7: Secretário-Executivo / Pregoeiro.
  9. PJFC-8: Ajudante de Ordem.
  10. PJFC-9: Adjunto da Assessoria Militar.

Já o restante não listado diz respeito a funções comissionadas de áreas técnicas específicas; vinculadas aos Juizados Especiais; analistas jurídicos; assistentes judiciários e assessoramento direto. 

Aumento nas diárias

Há menos de um ano, em 03 de julho de 2025, os valores das diárias dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul foram reajustados, passando a vigorar em R$720,12 para os símbolos PJDS-1 e PJAS-1, e em R$460,03 para as categorias mais baixas. 

Conforme evidenciado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (Sindijus-MS), essa atualização feita em julho do ano passado representou um aumento de 15,24% nos valores pagos pelas diárias aos servidores. 

Agora, na ponta do lápis, os valores pagos em diárias aos servidores em cargos de direção, chefes de gabinete e assessores de desembargadores ficam reajustados em exatos 20%, enquanto que a atualização para os cargos mais baixos corresponde a um aumento de 31%. 

Reprodução/Diário da Justiça Eletrônico

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

A ação tem como foco fiscalizar os estabelecimentos que comercializam eletrônicos de marcas como Apple e Samsung. As lojas ficam na rua 14 de julho, entre a 15 de novembro e a Avenida Afonso Pena

09/06/2026 12h00

Compartilhar
Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande

Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Uma operação interditou duas lojas, na rua 14 de julho, entre a 15 de novembro e Avenida Afonso Pena, na região central de Campo Grande. O foco da ação é a fiscalização de eletrônicos, jogos, ferramentas das marcas Apple, JBL, Samsung, Motorola, Playstation, Makita, Nintendo, Pop Mart, Stanley e SanDisk. 

Durante a manhã desta terça-feira (9), os peritos criminais documentaram a exposição à venda desses produtos, por causa do indício de falsificação. Os itens foram apreendidos por representação das marcas. Uma das lojas se chama Mega Variedades Atacado e Varejo e a outra, que fica quase ao lado, nem nome possui na fachada.

A operação foi realizada pelo Procon, Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Polícia Científica e representantes das marcas que denunciaram as vendas de produtos falsos.

O Procon notificou uma das lojas por descumprir regras do código de defesa do consumidor, indícios de contrafação dos materiais apreendidos e ausência de preços em alguns produtos. Após a apreensão, todos os itens serão encaminhados para Receita Federal. 

No caso dos autos de infração do Procon, as empresas têm 20 dias para apresentarem defesa.

De acordo com o delegado da Decon, Wilton Vilas Boas, foram as próprias empresas que se sentiram prejudicadas com a venda dos produtos falsificados, então denunciaram os estabelecimentos ao Procon.

"As operações são feitas de forma pontual. Vários equipamentos de celular, capas e outros produtos falsificados foram apreendidos. São vários locais, isso é muito cultural, então a gente faz na medida do possível e todos os locais vão ser fiscalizados", disse o delegado.

Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande
Delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas / Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

Vilas Boas afirma que, com a venda de produtos falsificados, ocorre a sonegação de imposto, causando concorrência desleal.  "As marcas é que investem em uma tecnologia para fazer um produto de qualidade e a maioria desses produtos apreendidos não tem qualidade nenhuma e é um risco para a população também". 

As investigações continuam para apurar a origem desses produtos e quem são os fornecedores. Além das mercadorias ilegais, a fiscalização também verificou que há risco de incêndio, então o Corpo de Bombeiros será acionado para verificar esta situação.

Assine o Correio do Estado


 

POLÍTICA

Carlão propõe o fim da reeleição para presidência da Câmara de Campo Grande

Vereador afirma que pretende discutir mudança no regimento interno para impedir reconduções consecutivas ao comando do Legislativo a partir da próxima legislatura

09/06/2026 11h15

Compartilhar
Vereador Carlão defende retomada de regra que impede reeleições consecutivas para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande.

Vereador Carlão defende retomada de regra que impede reeleições consecutivas para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande. Marcelo Victor

Continue Lendo...

O vereador Carlão afirmou que pretende defender o fim da reeleição para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande a partir da próxima legislatura. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (9), durante coletiva de imprensa. 

Segundo o parlamentar, a proposta ainda será discutida com os demais vereadores e partidos.

"Estou com a ideia de colocar em mesa a apreciação dos novos partidos para não ter mais a reeleição. Vou tentar convencer o Papy também, porque daí vai alternar”, afirmou.

Carlão destacou que a eventual mudança nã afetaria o atual presidente da Câmara, vereador Papy, que continua apto a disputar a recondução ao cargo. 

“Na próxima legislatura, o presidente pode ser uma vez, aí outra vez já tem que ser outra pessoa”, declarou.

O vereador lembrou ainda que já presidiu a Câmara por dois mandatos consecutivos e defendeu a alternância de poder como forma de ampliar a participação na condução do Legislativo Municipal 

Durante a coletiva de imprensa, Carlão afirmou que a proposta busca resgatar uma regra existente quando ingressou na Câmara, em 2009. "Eram 21 vereadores e o presidente não poderia ser reeleito", recordou. 

Apesar da defesa da mudança, o parlamentar avaliou que a antecipação da eleição da Mesa Diretora para outubro não deve alterar o cenário atual. Segundo ele, a gestão de Papy tem aprovação entre os vereadores e a tendência é de manutenção da composição que hoje comanda a Casa.

A eleição para definir a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o próximo biênio deve ocorrer entre outubro e dezembro deste ano, conforme determinação judicial que anulou a escolha realizada antecipadamente em julho do ano passado.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria polar avança por MS e promete semana gelada e chuvosa
PREVISÃO DO TEMPO

/ 1 dia

Frente fria polar avança por MS e promete semana gelada e chuvosa

2

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS
Reajuste

/ 1 dia

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7045, segunda-feira (08/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7045, segunda-feira (08/06)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3705, segunda-feira (08/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3705, segunda-feira (08/06)

5

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai
BR-PY

/ 1 dia

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 3 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana