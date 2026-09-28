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Operação Infiltrados

Traficante comemorou ida de policial envolvido em desvio de cocaína para a Denar

Mensagens de celulares apreendidos mostram que policiais apreendiam drogas, desviavam e revendiam para outros traficantes em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/09/2026 - 17h46
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Mensagens registradas em celulares apreendidos durante a investigação da Operação Infiltrados mostram que traficantes comemoravam a atuação de policiais civis envolvidos no desvio de cocaína apreendida em operações. O esquema era coordenado a partir da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e foi desmantelado pela operação desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) na última quinta-feira (24).

Em uma das conversas, o traficante Allan Roberto Martinez Abdala, conhecido como Scooby, celebrou a transferência do investigador Roberto Palmeira da Silva para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), avaliando a mudança como algo favorável para os interesses do grupo criminoso.

Em uma das imagens printadas no procedimento investigatório criminal, o traficante encaminha a outro a foto onde o investigador postou sobre a mudança e afirma: "Agora ficou legal, esse lixo saiu do GOI [Grupo de Operações Investigações], foi pra Denar, Só alegria".

Conforme o inquérito, o diálogo "demonstra claramente" que o criminoso está comemorando a transferência do investigador para a Denar, delegacia de onde o esquema era coordenado.

Além disso, segundo o documento, o trecho confirma que o investigador era um dos policiais responsáveis por fornecer as drogas desviadas em apreensões para a organização criminosa.

Ainda conforme o inquérito, apesar do criminoso se referir ao policial como "lixo", tratamento comum destinado por traficantes a policiais, ele comemora a transferência ao dizer "só alegria", pelo fato do policial já estar colaborando com a quadrilha.

Conversa interceptada mostra criminoso comemorando transferência de policial para a DenarConversa interceptada mostra criminoso comemorando transferência de policial para a Denar (Foto: Reprodução / Inquérito policial)

Scooby também revela, em conversas por áudio, que os policiais coptaram Lucas da Silva dos Santos, conhecido como LK, para trabalhar no esquema revendendo drogas apreendidas, após o mesmo ter sido preso em flagrante, supostamente por desacato.

"O LK falou pra mim que os caras 'cantou' ele um dia que ele tava tava preso lá. Diz que ele tava preso lá , os caras trocou ideia com ele lá, saí diz que desde então ele trabalha com os caras, derruba trampo, pega mercadoria pra vender, diz que os caras leva na mão dele", diz o trecho transcrito.

Segundo o Ministério Público, este trecho indica que os policiais civis interceptam carregamentos de entorpecentes, deviam drogas apreendidas, muitas delas já custodiadas na delegacia, e as repassam para que LK as reintroduza no mercado ilícito.

Na mesma conversa, o traficante Scooby demonstra inconformismo por não ter recebido a mesma proposta nas diversas vezes em que foi preso pela Denar, indicando que o esquema era vantajoso.

Em outra conversa, um traficante identificado como Edmilson Santos Pereira lamenta a divulgação da apreensão de 30 quilos de pasta base de cocaína realizada pela Denar, pois a droga supostamente seria destinada a eles, mas acabou tendo a apreensão divulgada, o que impediu o esquema.

"Esses 30 [kg] eles iam vender para a gente, mas apresentaram", disse em mensagem enviada a seu irmão.

Ele acrescenta que os policiais "arrumariam outra coisa" no mesmo dia, de outra pessoa, para vender ao grupo.

Desvio de cocaína

As investigações foram iniciadas em outubro de 2025, quando o Gaeco descobriu provas da ligação de vários agentes da segurança pública com o tráfico de drogas em materiais apreendidos pelas Operações Traquetos e Blindspot.

Segundo o Gaeco, as evidências encontradas apontam que, so menos entre 2021 e 2026, um grupo de policiais civis se valia de suas funções para desviar drogas apreendidas e reinseri-las no mercado ilegal. 

Na época dos fatos, os policiais estavam lotados da Denar, sob a chefia do delegado Hoffman D'ávila Cândido e Sousa, que foi alvo de mandado de prisão e busca e apreensão.

Ainda conforme o Gaeco, embora posteriormente parte dos integrantes da organização tenham sido transferidos para outras delegacias, há indicativos de que seguiram atuando em conluio.

"Em suma, o modus operandi adotado pela orfanização criminosa consiste no desvio de drogas apreendidas, seja por meio da omissão, nos registros formais de ocorrência, de parte da droga efetivamente arrecadada, fazendo fazendo com que esse montante não seja oficialmente contabilizado como apreendido (o que possibilita seu desvio em maior escala); seja pela subtração de entorpecentes diretamente do depósito da delegacia, com posterior repasse a Lucas da Silva dos Santos (LK) que, em conjunto com outros comparsas, se encarrega de inserir o estupefaciente no mercado ilícito", diz o MPMS.

O delegado Hoffman D'Ávila ocupava a posição de comando e chancela institucional do esquema, sendo responsável por viabilizar a a atuação da organização criminosa, da qual era um dos principais beneficários. Atualmente, ele estava lotado em Terenos, de onde foi dispensado após a prisão.

LK era o traficante responsável pela articulação do esquema junto aos policiais corrompidos, fornecendo informações sobre carregamentos de drogas a serem interceptados, negociando percentuais de drogas desviadas em favor do grupo e gerenciando a venda dos entorpecentes desviados.

Ele contava com apoio de outros criminosos, que também tinham a função de armanezar a droga.

Operação Infiltrados

A Operação Infiltrados foi deflagrada no dia 24 de setembro. Ao todo, foram expedidos 24 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão, em Campo Grande, Dourados e Terenos.

Um dos locais vistoriados ontem foi a casa do delegado Hoffman D’Ávila. Contra ele também havia um mandado de prisão.

Antes da 6ª Delegacia de Polícia Civil, D’Ávila passou um período curto na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), cerca de 4 meses, entretanto, de 2019 até fevereiro deste ano ele comandou a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Seria da Denar que a organização criminosa formada com os policiais desviaria a cocaína apreendida.

 

Mudança no Tempo

Campo Grande entra em alerta para tempestade com chuva forte e granizo

Aviso do Inmet começa às 23h desta segunda-feira e prevê até 50 milímetros de chuva; instabilidades devem ganhar força com o avanço de uma frente fria

28/09/2026 16h31

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Tempo fechado em Campo Grande em registro de arquivo; Capital está sob alerta para tempestades.

Tempo fechado em Campo Grande em registro de arquivo; Capital está sob alerta para tempestades. Foto:Paulo Ribas/Correio do Estado

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Campo Grande entra em alerta para tempestades a partir das 23h desta segunda-feira (28), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O aviso meteorológico permanece válido até as 22h59 de terça-feira (29).

O alerta é classificado como amarelo, de perigo potencial, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse é o primeiro dos três níveis de severidade adotados pelo órgão e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar transtornos, embora com risco menor de danos graves.

Diante da previsão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem os cuidados durante o período de instabilidade.

De acordo com o aviso, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Embora seja o primeiro nível da escala de severidade utilizada pelo Inmet, o alerta indica possibilidade de transtornos. Há baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A mudança ocorre após um período marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (28), as temperaturas podem superar os 40°C em diferentes regiões do Estado, principalmente no oeste e noroeste, cenário que deve continuar nesta terça-feira (29).

Em Campo Grande, os termômetros podem chegar aos 38°C na terça-feira, antes do avanço das instabilidades e da frente fria. Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Frente fria aumenta risco de temporais

O quadro de instabilidade deve ganhar força entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com a chegada de uma frente fria pelo sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, as condições previstas para os próximos dias estão relacionadas à atuação do El Niño e serão antecedidas por temperaturas elevadas.

“Todos esses comportamentos são decorrentes do El Niño e as previsões de chuvas, trovoadas e ventos fortes previstos para esta quarta-feira e quinta-feira devem atingir grandes áreas do sul, sudeste e sudoeste do Estado”, afirma.

Antes da mudança no tempo, porém, o calor continua intenso. Conforme o meteorologista, as temperaturas nesta segunda e terça-feira devem permanecer acima dos 35°C em diferentes regiões, podendo chegar aos 41°C.

“Portanto, fica o alerta de cuidados para situações sérias na quarta-feira e quinta-feira”, ressalta Natálio.

De acordo com a previsão do meteorologista, a frente fria começa a ingressar pelo sul do Estado durante a madrugada de quarta-feira (30), provocando pancadas de chuva, trovoadas e ventos que podem alcançar 80 km/h, além da possibilidade de rajadas ainda mais intensas e queda de granizo.

A primeira área atingida deve ser a faixa de fronteira com o Paraguai. Municípios como Paranhos, Sete Quedas, Eldorado, Mundo Novo e Naviraí estão entre os pontos sujeitos às primeiras instabilidades. Posteriormente, o sistema deve avançar em direção a Ponta Porã e Dourados.

Em Campo Grande, a previsão de Natálio é de que as instabilidades mais fortes avancem durante a tarde de quarta-feira. A combinação de chuva, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento exige atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e queda de árvores.

O meteorologista chama atenção ainda para Bodoquena, Porto Murtinho, e Bonito, onde as condições podem ser mais severas. Para Corumbá e Ladário, são esperados ventos que podem chegar a aproximadamente 70 km/h.

Rajadas de até 80 km/h

O cenário também merece atenção especial no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Segundo Natálio, Naviraí, Ivinhema, Santa Rita do Pardo e Bataguassu podem registrar trovoadas, raios, granizo e ventos de até 80 km/h, especialmente no período noturno.

As instabilidades também devem alcançar Campo Grandem, Bandeirantes, Jaraguari, São Gabriel do Oeste e Novo Horizonte do Sul ao longo do avanço do sistema.

Na madrugada de quinta-feira (1º), a tendência é de tempo encoberto, chuva e tempestades em áreas de Ribas do Rio Pardo, Inocência e Água Clara, com maior instabilidade sobre as regiões leste e sudeste do Estado. Nesses locais, são esperadas descargas elétricas e trovoadas intensas.

A previsão indica que Mato Grosso do Sul deve permanecer com tempo predominantemente fechado entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com reflexos ainda durante a manhã de sexta-feira (2).

Apesar da chegada da frente fria, Natálio destaca que não há previsão de frio significativo. O principal efeito do sistema será a mudança das condições atmosféricas, com aumento da nebulosidade, chuva, temporais e queda das temperaturas em relação ao calor registrado nos dias anteriores.

Chuva ganha força em Mato Grosso do Sul

A instabilidade prevista para Campo Grande faz parte de um cenário de retorno das chuvas a diferentes pontos do Estado.

No informativo meteorológico mais recente, divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (28), a projeção para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro indica os maiores acumulados do Centro-Oeste justamente no sul de Mato Grosso do Sul.

Nessa região do Estado, os volumes podem alcançar pontualmente 80 milímetros durante a semana. Já no noroeste de Mato Grosso do Sul, os volumes previstos são menores e não devem ultrapassar 10 milímetros.

O cenário mostra que a chuva não deve se limitar ao episódio previsto para a noite desta segunda-feira e terça-feira.

A tendência do Inmet aponta continuidade das instabilidades em partes de Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias, embora os volumes possam variar significativamente entre as regiões.

A previsão ocorre justamente na transição entre setembro e outubro. Para setembro de 2026, o prognóstico climático do instituto já indicava tendência de precipitações acima da média histórica em Mato Grosso do Sul.

Cuidados durante a tempestade

Diante do risco de chuva forte, vento e eventual queda de granizo, a Defesa Civil de Campo Grande orienta os moradores a redobrarem a atenção e evitarem locais considerados vulneráveis durante a ocorrência das tempestades.

A recomendação é não permanecer próximo a árvores, estruturas que possam ser derrubadas pelo vento ou regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas também devem aumentar a atenção caso encontrem vias tomadas pela água e evitar atravessar pontos alagados.

Para solicitação de serviços municipais, a população pode entrar em contato pelo telefone 156. Em situações envolvendo risco elétrico ou necessidade de atendimento de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.

Interior

Monitoramento de veículo termina com 329 kg de maconha apreendidos em MS

Dois homens foram presos após a PRF acompanhar carro desde Guaíra e flagrarem transferência de fardos em imóvel em Mundo Novo

28/09/2026 16h15

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Reprodução/PRF

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Um veículo que estava sendo monitorado pela polícia desde Guaíra (PR) terminou em uma apreensão de 329 quilos de maconha em Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul. O carro entrou em um imóvel no município, onde policiais flagraram a transferência dos fardos e prenderam dois homens. A ação ocorreu na sexta-feira (25) e contou com atuação conjunta da Polícia Federal(PF)  e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

O monitoramento começou após uma denúncia sobre a utilização do imóvel para armazenamento de entorpecentes. Durante o acompanhamento, os policiais identificaram pessoas carregando fardos para dentro de um veículo.

Na abordagem, os agentes encontraram 329 quilos da droga, armazenados em fardos, além de placas no interior do automóvel.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, juntamente com a droga e o veículo, para os procedimentos legais.

O veículo já estava sob acompanhamento das forças de segurança antes de chegar a Mundo Novo, e a intervenção ocorreu quando os policiais identificaram a movimentação dos fardos.

Não foram divulgados detalhes sobre as placas encontradas dentro do automóvel nem se elas tinham relação com uma tentativa de dificultar a identificação do veículo.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça. A polícia investiga o caso.

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