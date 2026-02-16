Travesti é alvejada após tentar tomar arma de policial na Avenida Calógeras

A área isolada é entre a Rua 15 de novembro e a Calógeras, na esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Uma travesti foi alvejada com três tiros por um policial nesta segunda-feira (16) após tentar tomar a arma de um dos oficiais no cruzamento entre a Avenida Calógeras e a Rua 15 de Novembro, região central de Campo Grande.

De acordo com populares que acompanharam o ocorrido, um grupo de quatro travestis seguia na via, quando foi abordado por uma viatura da polícia militar.

Durante a ocorrência e a revista pessoal, duas travestis teriam partido pra cima de um dos policiais e chutado a arma de um deles, alcançando o armamento e apontado para o grupo de oficiais.

Ao presenciar a cena, um dos policiais disparou três vezes contra ela, que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa após ser socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quationado pelo Correio do Estado, o tenente Leonardo Hickmann confirmou a versão dada pelos populares. "O que nós sabemos é que uma das travestis chutou a arma de um dos policiais e na sequência foi alvejada", disse.



Conforme apurado pela reportagem, a travesti estaria sob efeito de drogas. Após o ocorrido, a Polícia Científica chegou ao local para averiguar os vestígios e bolsas que os suspeitos carregavam. É possível perceber que nas mochilas que os travestis carregavam tinham duas garrafas de cachaça, já com pouco líquido. Apesar da área isolada até esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, o trânsito flui lentamente em ambos os sentidos.

