Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Eleições

TRE-MS prepara 18 mil mídias para abastecer urnas de 7,2 mil seções

Geração dos dispositivos começou nesta quinta-feira (17) e insere dados de candidatos, eleitores e sistemas que serão usados nas eleições

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

17/09/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) começou nesta quinta-feira (17) a gerar cerca de 18 mil mídias que serão utilizadas na preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026. O material receberá os dados oficiais de candidatos, eleitores e sistemas da Justiça Eleitoral e será distribuído para as mais de 7,2 mil seções eleitorais do Estado.

A geração ocorre de forma centralizada no prédio do TRE-MS e marca uma das etapas finais de preparação para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O procedimento segue até domingo (20) ou segunda-feira (21), donlforme informou Carlos Alberto Garcete, juiz responsável pela geração de mídias,  em cerimônia pública, no TRE. “É o momento em que a Justiça Eleitoral insere nas mídias que vão para as urnas eleitorais os dados dos candidatos que tiveram a inscrição definida e dos eleitores”, explicou o juiz.

Juiz do TRE/MS Carlos Alberto Garcete

O trabalho começou depois da conclusão da análise dos registros de candidatura pelo tribunal. Conforme o TRE-MS, a partir dessa etapa são produzidas as mídias que posteriormente serão utilizadas na preparação individual de cada urna.

O processo não consiste apenas em colocar os dados dos candidatos em um pendrive. Antes da preparação definitiva, é produzida a chamada mídia de carga, que contém informações necessárias para cada conjunto de seções eleitorais. A partir dela, a urna recebe os dados correspondentes àquela seção, incluindo eleitores, candidatos e sistemas.

Depois da carga, outros dispositivos são utilizados para testes e para o armazenamento dos dados durante a eleição. Segundo o coordenador de eleições do TRE-MS, Diogo Arante, as mídias possuem funções diferentes e algumas delas permanecem vinculadas à urna durante todo o processo eleitoral.

“A gente fica o tempo inteiro gravando internamente e espelhando naquele [dispositivo]. Tudo que acontece na urna, os logs, qualquer evento: a urna foi ligada, a urna foi desligada, habilitou algum eleitor, todos os logs ficam gravados internamente e também na mídia externa”, explicou.

Ao final da votação, os resultados são registrados na chamada mídia de resultados, que é retirada da urna e encaminhada para os pontos de transmissão ou para a junta eleitoral. Já outra mídia funciona como uma espécie de cópia dos registros armazenados durante o funcionamento do equipamento.

As cores diferentes dos dispositivos também têm uma função de identificação visual. Conforme Arante, elas estão relacionadas principalmente ao modelo e ao ano de fabricação das urnas, além das diferentes funções das mídias.

Mais de 7 mil urnas 

Depois da geração das mídias, começa a etapa de preparação física das urnas. As 7.106 urnas no Estado recebem os dados, passam por testes e são lacrados para posterior envio às zonas eleitorais.

Na Capital, a preparação ocorre entre os dias 20 e 25 de setembro, conforme o cronograma de cada zona eleitoral. No interior, a carga e a lacração seguem entre os dias 21 e 30 de setembro.

O TRE-MS informa que, durante esses procedimentos, também são realizadas auditorias e conferências dos equipamentos. As urnas ficam, então, preparadas para o primeiro turno e, se necessário, para o segundo.

Eleitor na fila após as 17h pode votar

Uma dúvida comum nas eleições é o que ocorre com quem ainda está na fila quando chega o horário previsto para o encerramento da votação.

Segundo a diretora-geral do TRE-MS, Tatiana Quevedo, a urna não bloqueia automaticamente novos votos às 17h. O encerramento é feito manualmente pelo mesário, depois que todos os eleitores que estavam na fila recebem a senha e votam.“Se tem eleitor na fila naquele horário, entrega a senha para aqueles eleitores que estão na fila e todos aqueles têm o direito de votar”, explicou.

O encerramento, portanto, ocorre somente quando não há mais eleitores aguardando na fila da seção. A orientação é que, ao chegar ao local de votação, o eleitor se dirija diretamente à sua seção para evitar atrasos desnecessários.

 

Saúde

Fumacê percorre 2 bairros após MS superar 10 mil casos de chikungunya

Aplicação ocorre das 16h às 22h no Los Angeles e Lageado

17/09/2026 13h30

Compartilhar
Fumacê acontece das 16h às 22h na Capital

Fumacê acontece das 16h às 22h na Capital Foto: Reprodução Prefeitura Municipal

Continue Lendo...

O fumacê percorre dois bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (17), das 16h às 22h, em reforço ao combate ao Aedes aegypti, após Mato Grosso do Sul superar a marca de 10 mil casos confirmados de chikungunya em 2026.

A ação será executada pelas equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que percorrerão as ruas dos dois bairros no período previsto.

Segundo a Prefeitura, para aumentar a eficácia da aplicação, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O inseticida é direcionado principalmente aos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O serviço pode ser adiado ou cancelado caso haja chuva, vento ou neblina. As condições meteorológicas prejudicam a dispersão adequada do inseticida e podem comprometer a aplicação.

A orientação é que os moradores acompanhem a passagem do fumacê e mantenham os ambientes preparados para permitir que o produto alcance locais onde os mosquitos adultos possam estar.

O reforço ocorre em meio a um cenário de atenção para as arboviroses no Estado. Mato Grosso do Sul já registrava 10.041 casos confirmados de chikungunya e 30 mortes pela doença em 2026, segundo dados divulgados em setembro. O cenário levou o Estado a preparar profissionais da rede de saúde para possíveis mudanças epidemiológicas e eventual aumento da procura por atendimento.

Além da chikungunya, o Aedes aegypti também transmite dengue e zika. A Secretaria de Estado de Saúde mantém ações de vigilância e controle do mosquito por meio do programa estadual de combate às arboviroses.

Itinerário do fumacê

Los Angeles: aplicação das 16h às 22h.

Lageado: aplicação das 16h às 22h.

A programação pode sofrer alteração em caso de condições climáticas desfavoráveis.

ESCOLTADO

Transporte do elefante Sandro até santuário no MT conta com apoio da PRF-MS

Previsão é que até sexta-feira (18) Sandro chegue ao santuário na Chapada dos Guimarães

17/09/2026 13h00

Compartilhar
Por volta de meio-dia e meia, pelo horário local, houve uma parada no Posto de Combustíveis Platinão, que fica no quilômetro 459 da BR-163.

Por volta de meio-dia e meia, pelo horário local, houve uma parada no Posto de Combustíveis Platinão, que fica no quilômetro 459 da BR-163. Reprodução

Continue Lendo...

Com Mato Grosso do Sul no meio da rota entre o zoológico de Sorocaba e o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), o transporte por aproximadamente 1,6 mil quilômetros desse espécime de 55 anos batizado de Sandro contará até mesmo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal no Estado. 

Conforme repassado pela PRF-MS, esse deslocamento começou ainda ontem (16) e a previsão é que até sexta-feira (18) Sandro chegue ao santuário na Chapada dos Guimarães. Por volta de meio-dia e meia, pelo horário local, houve uma parada no Posto de Combustíveis Platinão, que fica no quilômetro 459 da BR-163.

Por volta de meio-dia e meia, pelo horário local, houve uma parada no Posto de Combustíveis Platinão, que fica no quilômetro 459 da BR-163.Reprodução/SEB

Dr. Mateus Bianchini é médico veterinário do Santuário de Elefantes Brasil e, na manhã de hoje (17), deu detalhes sobre o segundo dia de viagem de Sandro, sanando dúvidas principalmente quanto à alimentação desse animal durante o transporte. 

"A gente não mudou a dieta principal, ele vem comendo aquele mesmo misturado que faziam de capim com os vegetais e estamos testando outras coisas também para a gente avaliar o comportamento dele, como está reagindo durante a viagem".

Com um apetite mais "caprichoso" durante a viagem, Sandro têm recebido algumas frutas inteiras, mantendo o padrão das refeições que recebia no zoológico até então. 

"Ele tinha interesse algumas vezes por algumas frutas, frutas inteiras que nem maçãs, ele comia melão lá também, ele comia mamão, mamão inteiro, muitas vezes usado para dar as medicações dele, colocava uma medicação dentro de um mamão inteiro para ofertar para ele", conclui o médico em boletim. 

Elefante Sandro

Acompanhado durante o transporte por câmeras instaladas em sua caixa climatizada, esse animal tem suas origens datada há mais de meio século, sendo capturado na Ásia ainda bebê, em 1971, levado até um zoológico holandês em Cauberg para ser adestrado por um "famoso treinador de elefantes", que foi contratado neste mesmo ano para vir ao Brasil junto de Sandro e dois outros elefantes. 

Sandro passou cerca de uma década como atração de circos itinerantes, negociado posteriormente e enviado até o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros em Sorocaba, em 1982.

Depois de mais de dez anos sozinho, em 1995 Sandro recebeu a companhia de Haisa, uma elefante asiática que havia saído do zoológico Beto Carrero e viveu até 2020, com a artrose ligada ao confinamento estando intimamente ligada a sua morte, como apontaram resultados de necrópsia. 

Importante frisar que Sandro não está sedado para o transporte, uma vez que devido à sensibilidade e inteligência desses animais eles acabam lidando melhor com a viagem quando estão conscientes de tudo ao redor. 

Essa transferência só acontece após determinação judicial, na caixa que pesa cerca de 10 toneladas e conta com cinco metros de comprimento, 3,5 de altura e 2,25 metros de largura. 

“Em uma transferência como essa, não é o relógio que determina o ritmo. É o elefante. Todo o planejamento existe para que possamos adaptar a operação às necessidades de Sandro e fazer o percurso da forma mais segura possível”, esclarece em nota o biólogo e diretor do Santuário de Elefantes Brasil, Daniel Moura.

Assim que chegar ao Santuário, Sandro não será imediatamente colocado junto dos demais animais, com sua aproximação com as seis elefantes asiáticas do local, Maia, Rana, Mara, Bambi, Guillermina e Baby acontecendo de forma gradual. 

Realidade desde 2016, o santuário localizado na Chapada dos Guimarães conta com aproximadamente 1,2 mil hectares de área, possuindo equipe especializada dedicada ao acompanhamento dos animais.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7119, quarta-feira (16/09)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7119, quarta-feira (16/09)

2

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada
Aposta Milionária

/ 2 dias

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

3

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 2 dias

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 1 dia

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 08/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais