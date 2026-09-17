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Transporte do elefante Sandro até santuário no MT conta com apoio da PRF-MS

Previsão é que até sexta-feira (18) Sandro chegue ao santuário na Chapada dos Guimarães

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/09/2026 - 13h00
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Com Mato Grosso do Sul no meio da rota entre o zoológico de Sorocaba e o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), o transporte por aproximadamente 1,6 mil quilômetros desse espécime de 55 anos batizado de Sandro contará até mesmo com o apoio da Polícia Rodoviária Federal no Estado. 

Conforme repassado pela PRF-MS, esse deslocamento começou ainda ontem (16) e a previsão é que até sexta-feira (18) Sandro chegue ao santuário na Chapada dos Guimarães. Por volta de meio-dia e meia, pelo horário local, houve uma parada no Posto de Combustíveis Platinão, que fica no quilômetro 459 da BR-163.

Reprodução/SEB

Dr. Mateus Bianchini é médico veterinário do Santuário de Elefantes Brasil e, na manhã de hoje (17), deu detalhes sobre o segundo dia de viagem de Sandro, sanando dúvidas principalmente quanto à alimentação desse animal durante o transporte. 

"A gente não mudou a dieta principal, ele vem comendo aquele mesmo misturado que faziam de capim com os vegetais e estamos testando outras coisas também para a gente avaliar o comportamento dele, como está reagindo durante a viagem".

Com um apetite mais "caprichoso" durante a viagem, Sandro têm recebido algumas frutas inteiras, mantendo o padrão das refeições que recebia no zoológico até então. 

"Ele tinha interesse algumas vezes por algumas frutas, frutas inteiras que nem maçãs, ele comia melão lá também, ele comia mamão, mamão inteiro, muitas vezes usado para dar as medicações dele, colocava uma medicação dentro de um mamão inteiro para ofertar para ele", conclui o médico em boletim. 

Elefante Sandro

Acompanhado durante o transporte por câmeras instaladas em sua caixa climatizada, esse animal tem suas origens datada há mais de meio século, sendo capturado na Ásia ainda bebê, em 1971, levado até um zoológico holandês em Cauberg para ser adestrado por um "famoso treinador de elefantes", que foi contratado neste mesmo ano para vir ao Brasil junto de Sandro e dois outros elefantes. 

Sandro passou cerca de uma década como atração de circos itinerantes, negociado posteriormente e enviado até o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros em Sorocaba, em 1982.

Depois de mais de dez anos sozinho, em 1995 Sandro recebeu a companhia de Haisa, uma elefante asiática que havia saído do zoológico Beto Carrero e viveu até 2020, com a artrose ligada ao confinamento estando intimamente ligada a sua morte, como apontaram resultados de necrópsia. 

Importante frisar que Sandro não está sedado para o transporte, uma vez que devido à sensibilidade e inteligência desses animais eles acabam lidando melhor com a viagem quando estão conscientes de tudo ao redor. 

Essa transferência só acontece após determinação judicial, na caixa que pesa cerca de 10 toneladas e conta com cinco metros de comprimento, 3,5 de altura e 2,25 metros de largura. 

“Em uma transferência como essa, não é o relógio que determina o ritmo. É o elefante. Todo o planejamento existe para que possamos adaptar a operação às necessidades de Sandro e fazer o percurso da forma mais segura possível”, esclarece em nota o biólogo e diretor do Santuário de Elefantes Brasil, Daniel Moura.

Assim que chegar ao Santuário, Sandro não será imediatamente colocado junto dos demais animais, com sua aproximação com as seis elefantes asiáticas do local, Maia, Rana, Mara, Bambi, Guillermina e Baby acontecendo de forma gradual. 

Realidade desde 2016, o santuário localizado na Chapada dos Guimarães conta com aproximadamente 1,2 mil hectares de área, possuindo equipe especializada dedicada ao acompanhamento dos animais.

 

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ASSENTAMENTO

Incra dá últimos passos para assentar 300 famílias em fazenda de MS

Adquirida por cerca de R$ 95,7 milhões, Fazenda Paraíso receberá movimentos sociais e comunidade na próxima semana antes do início dos procedimentos para criação do novo assentamento

17/09/2026 12h45

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Equipe do Incra realizou reconhecimento da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, antes de visita com movimentos sociais e representantes da comunidade prevista para a próxima semana

Equipe do Incra realizou reconhecimento da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, antes de visita com movimentos sociais e representantes da comunidade prevista para a próxima semana Divulgação

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O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) avança nos procedimentos para transformar a Fazenda Paraíso, em Jaraguari, em um novo assentamento rural com capacidade estimada para receber cerca de 300 famílias.

Representantes da autarquia estiveram na propriedade para fazer o reconhecimento da área e, na próxima semana, o imóvel deverá receber integrantes de movimentos sociais e da comunidade local. A visita antecede os procedimentos para a criação do projeto de assentamento.

A nova etapa foi anunciada pelo superintendente regional do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, o Paulinho do PT, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Viemos aqui hoje conhecer a área, fazer o reconhecimento para que na semana que vem a gente possa trazer os movimentos e a comunidade local para conhecer esse espaço”, afirmou o superintendente.

No vídeo, Paulo Roberto aparece acompanhado de integrantes da superintendência do Incra no Estado durante a visita à Fazenda Paraíso. Segundo ele, a intenção é, após o reconhecimento, iniciar os procedimentos para a criação do novo assentamento.

A movimentação representa um avanço em relação à situação registrada em julho, quando o governo federal autorizou a aquisição da propriedade para incorporá-la ao Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Enquanto avança na implantação do projeto em Jaraguari, o Incra também conduz processos de seleção de beneficiários para assentamentos já existentes em outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Em outra publicação nas redes sociais, Paulo Roberto afirmou que a superintendência estava finalizando uma série de procedimentos relacionados à seleção de famílias em Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

“Hoje nós estamos finalizando a elaboração e a publicação de uma série de editais para a seleção de famílias nos municípios de Ponta Porã, município de Sidrolândia e no município de Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul, para ingresso de cerca de 600 famílias para o Programa Nacional de Reforma Agrária”, declarou.

Durante a visita à Fazenda Paraíso, Paulo Roberto afirmou ainda que o projeto será “o primeiro assentamento criado no Mato Grosso do Sul obtido pelo Incra em 15 anos”.

R$ 95,7 milhões

Localizada em Jaraguari, a Fazenda Paraíso possui pouco mais de 1,9 mil hectares. A compra foi autorizada pela Portaria nº 37/2026 pelo valor de R$ 95.701.908,44.

O imóvel passou anteriormente por avaliação do Incra. No laudo referente à Fazenda Paraíso, publicado em abril, a autarquia avaliou a propriedade dentro do processo de obtenção de terras para a reforma agrária.

A estimativa divulgada durante o processo é de que a área tenha capacidade para receber aproximadamente 300 famílias. O número definitivo de beneficiários, entretanto, ainda depende da criação e do planejamento do projeto de assentamento.

Na época em que a compra foi autorizada, a transferência da propriedade ainda dependia do cumprimento das exigências documentais e da formalização da escritura.

Informações mais recentes apontam que os R$ 95,7 milhões destinados à Fazenda Paraíso já foram pagos e que a portaria de criação do assentamento estava entre as próximas etapas previstas pelo Incra.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado destina R$ 1,2 milhão para iluminar e reduzir acidentes em MS-156

Falta de iluminação foi causa de atropelamento e morte de vigia noturno há quase um ano

17/09/2026 12h30

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Reprodução / Arquivo Adilson Domingos

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O Governo de Mato Grosso do Sul irá destinar R$ 1,2 milhão para iluminar a MS-156, no trecho entre as rotatórias da BR-163 e entrada para a região residencial Greenville, em Dourados, a cerca de 226 quilômetros de Campo Grande.

A empresa responsável por implantar a iluminação será escolhida por meio de concorrência eletrônica nº 122/2026, em modo aberto e sob critério de menor preço.

O aviso de licitação foi divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a Agesul, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (17), com o processo administrativo nº 79.005.195-2026.

As empresas interessadas poderão realizar suas ofertas e propostas, a partir das 08h30 (horário de MS), no dia 05 de outubro pelo site oficial de licitação da Agesul.

Segundo o documento, a previsão de valor destinado para a implantação é estimado em R$ 1.223.699,15.

O trecho da rodovia estadual fica em área urbana e devido a um número expressivo de acidentes no encontro entre rodovia estadual com a federal BR-163, foi construído um viaduto em 2022, que da acesso a área residencial Greenville e demais bairros populosos na região como Jardim Guaicurus e Vival dos Ipês.

A distância entre uma rotatória e outra é pouco mais de 40 metros de extensão, comprimento do viaduto que agora divide as rodovias.

A divisão no trecho urbano em meio as rodovias busca reduzir e prevenir acidentes, que ao longos dos anos ocorrem devido ao intenso volume de tráfego, incluindo o alto fluxo de veículos pesados e pela falta de iluminação.

Há quase um ano, em outubro de 2025, um homem morreu atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a rodovia estadual, exatamente no trecho que acontecerá as obras.

Na ocasião, Nivaldo Inácio Dias, de 67 anos, tentou atravessar a MS-156 e foi atingido por um caminhão carregado com mais de 4 mil frangos que estavam sendo levados para o abate.

O motorista do veículo disse em depoimento que não viu o pedestre, e que tentou frear quando o notou, mas não foi possível impedir a colisão.

Na época, por meio de manifestações nas redes sociais os moradores da região confirmam que o local é escuro e não possui iluminação suficiente na via.

Em resposta a reportagem, a Agesul também confirmou que o sistema de iluminação no local é insuficiente e por isso ocorrerá a intervenção.

Recentemente uma travessia para pedestre foi recém-construída na MS-156, área principal que receberá a iluminação no trecho. Os links para editais e seus anexos estão disponíveis nos sites: https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br

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