Fumacê percorre 2 bairros após MS superar 10 mil casos de chikungunya

ASSENTAMENTO

Adquirida por cerca de R$ 95,7 milhões, Fazenda Paraíso receberá movimentos sociais e comunidade na próxima semana antes do início dos procedimentos para criação do novo assentamento

Equipe do Incra realizou reconhecimento da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, antes de visita com movimentos sociais e representantes da comunidade prevista para a próxima semana Divulgação

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) avança nos procedimentos para transformar a Fazenda Paraíso, em Jaraguari, em um novo assentamento rural com capacidade estimada para receber cerca de 300 famílias.

Representantes da autarquia estiveram na propriedade para fazer o reconhecimento da área e, na próxima semana, o imóvel deverá receber integrantes de movimentos sociais e da comunidade local. A visita antecede os procedimentos para a criação do projeto de assentamento.

A nova etapa foi anunciada pelo superintendente regional do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, o Paulinho do PT, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Viemos aqui hoje conhecer a área, fazer o reconhecimento para que na semana que vem a gente possa trazer os movimentos e a comunidade local para conhecer esse espaço”, afirmou o superintendente.

No vídeo, Paulo Roberto aparece acompanhado de integrantes da superintendência do Incra no Estado durante a visita à Fazenda Paraíso. Segundo ele, a intenção é, após o reconhecimento, iniciar os procedimentos para a criação do novo assentamento.

A movimentação representa um avanço em relação à situação registrada em julho, quando o governo federal autorizou a aquisição da propriedade para incorporá-la ao Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Enquanto avança na implantação do projeto em Jaraguari, o Incra também conduz processos de seleção de beneficiários para assentamentos já existentes em outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Em outra publicação nas redes sociais, Paulo Roberto afirmou que a superintendência estava finalizando uma série de procedimentos relacionados à seleção de famílias em Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

“Hoje nós estamos finalizando a elaboração e a publicação de uma série de editais para a seleção de famílias nos municípios de Ponta Porã, município de Sidrolândia e no município de Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul, para ingresso de cerca de 600 famílias para o Programa Nacional de Reforma Agrária”, declarou.

Durante a visita à Fazenda Paraíso, Paulo Roberto afirmou ainda que o projeto será “o primeiro assentamento criado no Mato Grosso do Sul obtido pelo Incra em 15 anos”.

R$ 95,7 milhões

Localizada em Jaraguari, a Fazenda Paraíso possui pouco mais de 1,9 mil hectares. A compra foi autorizada pela Portaria nº 37/2026 pelo valor de R$ 95.701.908,44.

O imóvel passou anteriormente por avaliação do Incra. No laudo referente à Fazenda Paraíso, publicado em abril, a autarquia avaliou a propriedade dentro do processo de obtenção de terras para a reforma agrária.

A estimativa divulgada durante o processo é de que a área tenha capacidade para receber aproximadamente 300 famílias. O número definitivo de beneficiários, entretanto, ainda depende da criação e do planejamento do projeto de assentamento.

Na época em que a compra foi autorizada, a transferência da propriedade ainda dependia do cumprimento das exigências documentais e da formalização da escritura.

Informações mais recentes apontam que os R$ 95,7 milhões destinados à Fazenda Paraíso já foram pagos e que a portaria de criação do assentamento estava entre as próximas etapas previstas pelo Incra.