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Fumacê percorre 2 bairros após MS superar 10 mil casos de chikungunya

Aplicação ocorre das 16h às 22h no Los Angeles e Lageado

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

17/09/2026 - 13h30
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O fumacê percorre dois bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (17), das 16h às 22h, em reforço ao combate ao Aedes aegypti, após Mato Grosso do Sul superar a marca de 10 mil casos confirmados de chikungunya em 2026.

A ação será executada pelas equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que percorrerão as ruas dos dois bairros no período previsto.

Segundo a Prefeitura, para aumentar a eficácia da aplicação, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O inseticida é direcionado principalmente aos mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O serviço pode ser adiado ou cancelado caso haja chuva, vento ou neblina. As condições meteorológicas prejudicam a dispersão adequada do inseticida e podem comprometer a aplicação.

A orientação é que os moradores acompanhem a passagem do fumacê e mantenham os ambientes preparados para permitir que o produto alcance locais onde os mosquitos adultos possam estar.

O reforço ocorre em meio a um cenário de atenção para as arboviroses no Estado. Mato Grosso do Sul já registrava 10.041 casos confirmados de chikungunya e 30 mortes pela doença em 2026, segundo dados divulgados em setembro. O cenário levou o Estado a preparar profissionais da rede de saúde para possíveis mudanças epidemiológicas e eventual aumento da procura por atendimento.

Além da chikungunya, o Aedes aegypti também transmite dengue e zika. A Secretaria de Estado de Saúde mantém ações de vigilância e controle do mosquito por meio do programa estadual de combate às arboviroses.

Itinerário do fumacê

Los Angeles: aplicação das 16h às 22h.

Lageado: aplicação das 16h às 22h.

A programação pode sofrer alteração em caso de condições climáticas desfavoráveis.

ASSENTAMENTO

Incra dá últimos passos para assentar 300 famílias em fazenda de MS

Adquirida por cerca de R$ 95,7 milhões, Fazenda Paraíso receberá movimentos sociais e comunidade na próxima semana antes do início dos procedimentos para criação do novo assentamento

17/09/2026 12h45

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Equipe do Incra realizou reconhecimento da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, antes de visita com movimentos sociais e representantes da comunidade prevista para a próxima semana

Equipe do Incra realizou reconhecimento da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, antes de visita com movimentos sociais e representantes da comunidade prevista para a próxima semana Divulgação

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O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) avança nos procedimentos para transformar a Fazenda Paraíso, em Jaraguari, em um novo assentamento rural com capacidade estimada para receber cerca de 300 famílias.

Representantes da autarquia estiveram na propriedade para fazer o reconhecimento da área e, na próxima semana, o imóvel deverá receber integrantes de movimentos sociais e da comunidade local. A visita antecede os procedimentos para a criação do projeto de assentamento.

A nova etapa foi anunciada pelo superintendente regional do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, o Paulinho do PT, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Viemos aqui hoje conhecer a área, fazer o reconhecimento para que na semana que vem a gente possa trazer os movimentos e a comunidade local para conhecer esse espaço”, afirmou o superintendente.

No vídeo, Paulo Roberto aparece acompanhado de integrantes da superintendência do Incra no Estado durante a visita à Fazenda Paraíso. Segundo ele, a intenção é, após o reconhecimento, iniciar os procedimentos para a criação do novo assentamento.

A movimentação representa um avanço em relação à situação registrada em julho, quando o governo federal autorizou a aquisição da propriedade para incorporá-la ao Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Enquanto avança na implantação do projeto em Jaraguari, o Incra também conduz processos de seleção de beneficiários para assentamentos já existentes em outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Em outra publicação nas redes sociais, Paulo Roberto afirmou que a superintendência estava finalizando uma série de procedimentos relacionados à seleção de famílias em Ponta Porã, Sidrolândia e Terenos.

“Hoje nós estamos finalizando a elaboração e a publicação de uma série de editais para a seleção de famílias nos municípios de Ponta Porã, município de Sidrolândia e no município de Terenos, aqui no Mato Grosso do Sul, para ingresso de cerca de 600 famílias para o Programa Nacional de Reforma Agrária”, declarou.

Durante a visita à Fazenda Paraíso, Paulo Roberto afirmou ainda que o projeto será “o primeiro assentamento criado no Mato Grosso do Sul obtido pelo Incra em 15 anos”.

R$ 95,7 milhões

Localizada em Jaraguari, a Fazenda Paraíso possui pouco mais de 1,9 mil hectares. A compra foi autorizada pela Portaria nº 37/2026 pelo valor de R$ 95.701.908,44.

O imóvel passou anteriormente por avaliação do Incra. No laudo referente à Fazenda Paraíso, publicado em abril, a autarquia avaliou a propriedade dentro do processo de obtenção de terras para a reforma agrária.

A estimativa divulgada durante o processo é de que a área tenha capacidade para receber aproximadamente 300 famílias. O número definitivo de beneficiários, entretanto, ainda depende da criação e do planejamento do projeto de assentamento.

Na época em que a compra foi autorizada, a transferência da propriedade ainda dependia do cumprimento das exigências documentais e da formalização da escritura.

Informações mais recentes apontam que os R$ 95,7 milhões destinados à Fazenda Paraíso já foram pagos e que a portaria de criação do assentamento estava entre as próximas etapas previstas pelo Incra.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado destina R$ 1,2 milhão para iluminar e reduzir acidentes em MS-156

Falta de iluminação foi causa de atropelamento e morte de vigia noturno há quase um ano

17/09/2026 12h30

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Reprodução / Arquivo Adilson Domingos

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O Governo de Mato Grosso do Sul irá destinar R$ 1,2 milhão para iluminar a MS-156, no trecho entre as rotatórias da BR-163 e entrada para a região residencial Greenville, em Dourados, a cerca de 226 quilômetros de Campo Grande.

A empresa responsável por implantar a iluminação será escolhida por meio de concorrência eletrônica nº 122/2026, em modo aberto e sob critério de menor preço.

O aviso de licitação foi divulgado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a Agesul, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (17), com o processo administrativo nº 79.005.195-2026.

As empresas interessadas poderão realizar suas ofertas e propostas, a partir das 08h30 (horário de MS), no dia 05 de outubro pelo site oficial de licitação da Agesul.

Segundo o documento, a previsão de valor destinado para a implantação é estimado em R$ 1.223.699,15.

O trecho da rodovia estadual fica em área urbana e devido a um número expressivo de acidentes no encontro entre rodovia estadual com a federal BR-163, foi construído um viaduto em 2022, que da acesso a área residencial Greenville e demais bairros populosos na região como Jardim Guaicurus e Vival dos Ipês.

A distância entre uma rotatória e outra é pouco mais de 40 metros de extensão, comprimento do viaduto que agora divide as rodovias.

A divisão no trecho urbano em meio as rodovias busca reduzir e prevenir acidentes, que ao longos dos anos ocorrem devido ao intenso volume de tráfego, incluindo o alto fluxo de veículos pesados e pela falta de iluminação.

Há quase um ano, em outubro de 2025, um homem morreu atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a rodovia estadual, exatamente no trecho que acontecerá as obras.

Na ocasião, Nivaldo Inácio Dias, de 67 anos, tentou atravessar a MS-156 e foi atingido por um caminhão carregado com mais de 4 mil frangos que estavam sendo levados para o abate.

O motorista do veículo disse em depoimento que não viu o pedestre, e que tentou frear quando o notou, mas não foi possível impedir a colisão.

Na época, por meio de manifestações nas redes sociais os moradores da região confirmam que o local é escuro e não possui iluminação suficiente na via.

Em resposta a reportagem, a Agesul também confirmou que o sistema de iluminação no local é insuficiente e por isso ocorrerá a intervenção.

Recentemente uma travessia para pedestre foi recém-construída na MS-156, área principal que receberá a iluminação no trecho. Os links para editais e seus anexos estão disponíveis nos sites: https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br

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