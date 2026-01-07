Trecho da Rachid Neder deve ser liberado apenas no fim da semana

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região - Marcelo Victor

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (6) provocou alagamentos, enxurradas e danos significativos na malha viária da Capital. Em apenas uma hora, o volume de precipitação chegou a 29,8 milímetros, volume suficiente para abrir crateras, arrancar placas de asfalto e provocar interdições em pontos considerados críticos da cidade.

Um dos trechos mais afetados foi a Avenida Rachid Neder, que voltou a apresentar alagamentos severos e ceder em vários pontos entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa. Partes do asfalto foram arrancadas pela força da enxurrada, dificultando a passagem de veículos e colocando motoristas em risco.

Equipes da GCM auxiliam no fluxo do trânsito - Marcelo Victor

Diante do cenário, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região.

Segundo o auditor de mobilidade urbana da Agetran, Jeová Vitor, a pista da Rachid Neder no sentido leste/oeste foi totalmente interditada, assim como o cruzamento da Pedro Celestino com a Padre João Crippa. Já na Pedro Celestino com a João Dinarte, foi mantido apenas o acesso local.

“São três interdições neste trecho. Não dá para liberar porque precisamos de um parecer técnico e do início da recuperação do asfalto. Enquanto isso, a gente orienta os motoristas a procurarem desvio”, explicou.

De acordo com ele, a principal rota alternativa indicada pela Agetran é a Avenida Mascarenhas de Moraes.

“A Mascarenhas é o caminho mais prático para não cair e ficar dentro do bairro. É por ali que o pessoal consegue desviar sem correr risco”, afirmou.

Recuperação deve levar até o fim da semana

Capa danificada já está sendo retirada - Marcelo Victor

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciou os trabalhos de recuperação do trecho danificado. Conforme a engenheira da pasta, Débora Barbosa, a via precisará passar por um processo completo de reconstrução da base antes da aplicação de nova capa asfáltica.

“Vamos tirar esse asfalto danificado, fazer a limpeza das bocas de lobo e depois a recuperação da base. Em alguns pontos vai ser preciso recortar e retirar o que foi danificado para refazer tudo e lançar uma capa nova”, explicou.

Ela alertou que a situação ainda é considerada delicada e pode se agravar caso volte a chover com intensidade.

“Do jeito que está, se vier uma chuva forte de novo, é capaz de prejudicar mais ainda, porque a base está exposta e o asfalto levanta com mais facilidade”, disse.

Segundo Débora, a previsão inicial é de que a liberação do trecho só ocorra no fim da semana.

“Hoje é feito a retirada mais pesada da capa danificada. Depois entra outra equipe para os recortes e a recuperação total. Eu acredito que talvez só sexta-feira”, pontuou.

Estragos pela cidade

Além da Rachid Neder, a chuva causou alagamentos severos na Avenida Três Barras, onde moradores registraram ruas completamente submersas e a queda de granizo. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver veículos atravessando a via tomada pela água.

A engenheira da Sisep informou ainda que outros trechos também apresentaram danos pontuais, como as avenidas Joaquim Murtinho, Gabriel Delpino e Fábio Zahran, que devem passar por vistorias para definição dos reparos necessários.

Alerta para mais chuvas

A previsão do tempo indica pancadas de chuva durante toda a semana em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo de potenciais perigos para o Estado. Em Campo Grande, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 29°C.

