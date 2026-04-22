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Operação Tiradentes registra três mortes em rodovias de MS

Balanço da PRF aponta ainda 19 feridos e mais de 1,8 mil autuações durante o feriado prolongado, com destaque para excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

22/04/2026 - 10h16
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A Operação Tiradentes, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 17 e 21 de abril, terminou com três mortes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Ao longo do feriado prolongado, foram registrados 18 sinistros de trânsito, sendo nove considerados graves, além de 19 pessoas feridas.

Um dos casos aconteceu na madrugada de domingo (19), na BR-163, em Caarapó. O motociclista Marlon Bruno Aquino de Souza, de 25 anos, morreu após colidir com uma caminhonete de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária responsável pela rodovia. Com o impacto, ele foi arremessado na pista e morreu antes da chegada do socorro. No veículo, havia três ocupantes, que não sofreram ferimentos graves.

No mesmo dia, à tarde, outro acidente fatal foi registrado na MS-276, entre Deodápolis e o distrito de Indápolis, em Dourados. Wilson Maciel de Oliveira, de 69 anos, conduzia um Ford Fiesta Sedan quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Ele foi lançado para fora do carro e morreu no local. A suspeita é de que o idoso não utilizava cinto de segurança.

Já em Campo Grande, um homem ainda não identificado, conhecido como “Donizete”, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-262. O motorista, de nacionalidade boliviana, relatou que a vítima surgiu repentinamente na pista e que não conseguiu evitar o atropelamento. Ele permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Além dos casos com vítimas fatais, a PRF intensificou a fiscalização durante o período e flagrou diversas infrações. Ao todo, foram registradas 1.402 ocorrências de excesso de velocidade, 249 ultrapassagens proibidas e 112 pessoas sem o uso do cinto de segurança. No total, 1.826 autuações foram aplicadas.

As ações também incluíram testes de alcoolemia: 4.249 motoristas foram abordados, dos quais 28 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Cinco deles acabaram presos.

Segundo a PRF, o objetivo da operação foi reduzir a violência no trânsito durante o feriado prolongado, com foco em condutas de risco como dirigir sob efeito de álcool, desrespeitar limites de velocidade e realizar ultrapassagens indevidas. As circunstâncias dos acidentes seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

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Campo Grande

Em um mês, só 42 mil dos 228 mil esperados se vacinaram contra gripe

Por conta da baixa procura, um segundo Dia D será realizado em Campo Grande no póximo sábado, dia 25

22/04/2026 12h40

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No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

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Quase um mês depois do início da vacinação, apenas 42 mil das 228 mil pessoas pertencentes ao público-alvo foram vacinadas contra a gripe nos postos de imunização em Campo Grande. E por conta desta baixa adesão, de apenas 18%, um novo Dia D será realizado no próximo sábado, dia 25. 

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em 2026 foram registrados 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes.  De acordo com a própria secretaria, a adesão está sendo "muito abaixo do esperado". No ano passado, menos de 60% das pessoas que faziam parte do público prioritário foi imunizado. 

E, por conta desta baixa adesão, a Sesau anunciou nesta quarta-feira (22) que no próximo sábado será realizado  um novo Dia D de vacinação contra a gripe em Campo Grande — reforçando a mobilização já realizada anteriormente, no dia 28 de março,  quando ocorreu o primeiro Dia D.

A vacinação começou em 26 de março, mas a procura segue aquém do necessário. Paralelamente, tem sido observado aumento na demanda por atendimentos nas unidades de urgência e emergência, impulsionado pela maior circulação de vírus respiratórios, o que pode gerar momentos de superlotação e impactar no tempo de espera.

“Isso é extremamente preocupante, considerando que ainda podemos ter períodos de queda de temperatura, o que tende a agravar o cenário das síndromes respiratórias na Capital”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A orientação é clara: os públicos prioritários devem buscar a vacinação o quanto antes, principalmente aqueles mais vulneráveis às complicações da doença, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

Grupos prioritários

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos
• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
• Profissionais da saúde
• Trabalhadores da educação
• Forças de segurança e salvamento
• Indígenas e quilombolas
• Pessoas com comorbidades
• Trabalhadores dos Correios
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Novo Dia D

Para tentar ampliar a cobertura vacinal, a Sesau abre 27 unidades de saúde no sábado, das 7h30 às 16h45, além de um ponto estratégico na região central, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h.

Para garantir o acesso da população, a vacinação estará disponível em unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. No Distrito Segredo, estarão abertas as USFs Paradiso, Nova Lima e Vida Nova. No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra. Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília. Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto. E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

A iniciativa reforça a necessidade de aumentar a adesão da população, especialmente após a mobilização inicial realizada em março.

“No ano passado, a cobertura ficou bem abaixo do esperado, atingindo apenas 59%. Esse cenário nos preocupa e é justamente por isso que reforçamos o chamamento à população com mais um Dia D, ampliando o acesso à vacina para quem mais precisa”, destaca a superintendente.

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o engajamento da população é fundamental para reduzir os casos graves e evitar novas mortes por influenza.

(Com informações da assessoria) 

No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

Porto Murtinho

Avião é flagrado realizando manobra perigosa próximo a Rota Bioceânica

De acordo com a legislação, sobrevoar sob pontes ou realizar manobras próximo à estrutura é proibido

22/04/2026 12h30

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Avião de pequeno porte é visto sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica

Avião de pequeno porte é visto sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica Montagem

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Nos últimos dias uma aeronave foi flagrada sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica, que liga as cidades de Porto Murtinho, no Brasil, e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. A gravação chama a atenção por conta da imprudência do condutor, que poderia ter causado um acidente na obra internacional. 

Nas gravações, é possível observar que a aeronave sobrevoava nas redondezas da ponte, inicialmente passando por cima e próximo às laterais. 

Posteriormente em outra gravação, essa realizada do exterior do avião, mostra o momento exato em que sobrevoa sob a Rota Bioceânica, colocando em risco além de suas vidas, a estrutura da obra e a vida dos trabalhadores que estavam no local. 

As autoridades já estão investigando o caso, para tentar descobrir quando aconteceu o voo e a identidade do piloto, que poderá ser penalizado. 

A legislação brasileira ainda prevê que em casos como este o piloto em questão pode responder por atuação temerária e em caso de condenação, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. 

EXPLICAÇÕES 

Graças às filmagens realizadas por passageiros que estavam no interior da aeronave, foi possível identificar o modelo do avião, que é um BEECH AIRCRAFT V35B. 

E o prefeito da cidade de Porto Murtinho, Nelson Cintra, tem uma aeronave com o mesmo modelo registrada em seu nome e terá que dar esclarecimentos sobre quem estava a bordo do avião realizando as manobras perigosas, próximo à ponte. 
 

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