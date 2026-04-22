Operação Tiradentes registra três mortes em rodovias de MS

A Operação Tiradentes, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 17 e 21 de abril, terminou com três mortes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Ao longo do feriado prolongado, foram registrados 18 sinistros de trânsito, sendo nove considerados graves, além de 19 pessoas feridas.
Um dos casos aconteceu na madrugada de domingo (19), na BR-163, em Caarapó. O motociclista Marlon Bruno Aquino de Souza, de 25 anos, morreu após colidir com uma caminhonete de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária responsável pela rodovia. Com o impacto, ele foi arremessado na pista e morreu antes da chegada do socorro. No veículo, havia três ocupantes, que não sofreram ferimentos graves.
No mesmo dia, à tarde, outro acidente fatal foi registrado na MS-276, entre Deodápolis e o distrito de Indápolis, em Dourados. Wilson Maciel de Oliveira, de 69 anos, conduzia um Ford Fiesta Sedan quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Ele foi lançado para fora do carro e morreu no local. A suspeita é de que o idoso não utilizava cinto de segurança.
Já em Campo Grande, um homem ainda não identificado, conhecido como “Donizete”, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-262. O motorista, de nacionalidade boliviana, relatou que a vítima surgiu repentinamente na pista e que não conseguiu evitar o atropelamento. Ele permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
Além dos casos com vítimas fatais, a PRF intensificou a fiscalização durante o período e flagrou diversas infrações. Ao todo, foram registradas 1.402 ocorrências de excesso de velocidade, 249 ultrapassagens proibidas e 112 pessoas sem o uso do cinto de segurança. No total, 1.826 autuações foram aplicadas.
As ações também incluíram testes de alcoolemia: 4.249 motoristas foram abordados, dos quais 28 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Cinco deles acabaram presos.
Segundo a PRF, o objetivo da operação foi reduzir a violência no trânsito durante o feriado prolongado, com foco em condutas de risco como dirigir sob efeito de álcool, desrespeitar limites de velocidade e realizar ultrapassagens indevidas. As circunstâncias dos acidentes seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.