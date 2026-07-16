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Três pessoas são vítimas de estelionatários a cada 2 horas

Criminosos usam técnicas novas para abordar as vítimas, tornando mais difícil a distinção entre o falso e o real, como no caso do golpe do falso advogado

Karina Varjão

Karina Varjão

16/07/2026 - 08h00
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Em Mato Grosso do Sul, 6.635 pessoas foram vítimas de estelionato apenas este ano. Isto é, a cada 2 horas, três pessoas caem em golpes contra seu patrimônio. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mais de 104 mil pessoas já foram vítimas do crime no Estado na última década.

De acordo com a Sejusp, em menos de 10 anos, o número de alvos dos criminosos triplicou. Os registros passaram de 4.270, em 2016, para 15.043, em 2024, um crescimento de 252%.

Para o advogado Vinicius Ferreira, o aumento dos golpes está ligado principalmente ao meio digital, causando mudanças na forma como os crimes são praticados.

“O Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou 2.166.552 estelionatos no País em 2024 e apontou crescimento de 408% desde 2018, ao mesmo tempo em que os roubos diminuíram 51%. Esses dados revelam uma transformação da criminalidade patrimonial: parte dos golpes passou a ser praticada a distância, sem contato físico e com possibilidade de alcançar várias pessoas simultaneamente”, explicou ao Correio do Estado.

Entre as práticas que vêm se tornando comuns, o golpe do falso advogado está ganhando força em Mato Grosso do Sul e foi tipificado como crime pela Câmara dos Deputados em março deste ano.

Os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas que buscam apoio jurídico e enviam mensagens pelo WhatsApp solicitando adiantamentos financeiros para o recebimento de alvarás ou liberação de indenizações.

Um relato anônimo à reportagem mostrou que os golpistas têm acesso a processos reais e se valem de informações verdadeiras das vítimas, o que torna mais difícil distinguir o que é golpe e o que não é. 

A vítima contou que recebeu uma mensagem de uma suposta advogada afirmando que o caso em andamento havia sido julgado e a causa, ganha. Assim, precisava da confirmação dos dados bancários para que fosse debitado o valor da causa.

“Eu realmente tinha um processo em aberto esperando julgamento e, surpreendentemente, eles mandaram o nome correto da empresa que estava do outro lado do processo. Inclusive, citaram o nome verdadeiro da minha advogada. Eu bloqueei o número. No dia seguinte, eu recebi outra mensagem de outro número falando em nome do escritório da minha advogada, pedindo novamente os meus dados. Eu só não caí no golpe porque meu marido estava em contato com nossa advogada verdadeira”, contou.

Ferreira comenta que essa mistura de informações falsas e reais é o que torna o golpe convincente. Os dados podem ser retirados pelos criminosos de consultas públicas, redes sociais ou, até mesmo, de forma ilícita.

Para Ferreira, essa transformação dos crimes acompanha uma sociedade cada vez mais digitalizada.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 90,5% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram a internet em 2025. Por sua vez, mais de 170 milhões de pessoas utilizam o Pix, de acordo com o Banco Central.

“Isso não significa que a internet ou o Pix sejam as causas do crime, mas que o aumento das relações pessoais, comerciais e financeiras no ambiente digital também ampliou as oportunidades exploradas pelos criminosos”, afirmou o advogado.

02 0726 0214 APP Celular GOUso constante da tecnologia tem facilitado os golpes - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O QUE FAZER

Para evitar cair em golpes, algumas medidas podem ser tomadas, mesmo em situações que pareçam inofensivas.

“A principal orientação é que o cliente nunca faça pagamento com base apenas em uma mensagem recebida de um número novo. Deve entrar em contato com o advogado pelo telefone que já utilizava anteriormente ou comparecer ao escritório. A regularidade profissional também pode ser consultada nas ferramentas da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], mas a simples existência de inscrição válida não confirma que a pessoa que está enviando a mensagem seja realmente aquele advogado”, explicou Ferreira. 

O advogado também ressalta que a liberação de valores judiciais não é condicionada à realização de nenhuma transação bancária (Pix, transferências) para uma pessoa indicada pelo WhatsApp e que todo pedido de pagamento deve ser confirmado diretamente com o advogado em um canal seguro e conhecido.

*SAIBA

Desde o mês de abril de 2025, a OAB tem mantido uma campanha permanente de enfrentamento ao golpe do falso advogado e disponibiliza a plataforma ConfirmADV, que permite à população verificar se está em contato com um profissional regularmente inscrito na Ordem. 

Operação Gutenberg

Esquema de corrupção criado em MS pode ter alcançado mais quatro estados

Modelo de fraudes em contratos de livros paradidáticos em MS pode ter sido levado para Bahia, Mato Grosso, Pará e Pernambuco

16/07/2026 05h00

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Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho

Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho Paulo Ribas

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O que começou como uma investigação sobre fraudes em contratos de livros paradidáticos em municípios do interior de Mato Grosso do Sul revelou-se um esquema de corrupção com tentáculos que podem se estender por boa parte do território brasileiro.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) indica que o modus operandi utilizado pela Editora Avante (Souza & Fanaia) para abocanhar milhões dos cofres públicos sul-mato-grossenses pode ter sido replicado em prefeituras da Bahia, de Mato Grosso, do Pará e de Pernambuco.

O esquema de venda de contratos para compras de livros – alguns com conteúdo disponível gratuitamente – movimentou, somente nas prefeituras de Mato Grosso do Sul, R$ 27,5 milhões.
Dentro do Estado, os operadores do esquema condicionavam a liberação de vagas e verbas para cirurgias e procedimentos médicos à compra, sem licitação, dos livros da Editora Avante pelas prefeituras. O Gaeco identificou contratos com pelo menos 18 prefeituras de Mato Grosso do Sul no esquema.

Também foi encontrada, durante a quebra do sigilo telemático de Felipe Paroschi Jafar, apontado como um dos líderes ocultos da organização, uma planilha estratégica intitulada “AVANTE - PLANILHA.xlsx”.

O documento funciona como um mapa da expansão do grupo, listando cidades onde a editora já teria “servicinhos” ou negociações em andamento. Aparecem na lista os municípios de Barreiras (BA), Coribe (BA), Juazeiro (BA), Feira de Santana (BA), Lauro de Freitas (BA), Salvador (BA), São Félix do Coribe (BA), Camaçari (BA), Capanema (PA), Capitão Poço (PA) e Salinópolis (PA). Em Pernambuco, a quadrilha ainda tinha como alvo um contrato no plano estadual, possivelmente com o governo estadual. Também havia cidades do vizinho Mato Grosso listadas na planilha.

Conexão MT

A investigação aponta que o estado vizinho Mato Grosso era uma peça-chave na estratégia de interiorização do esquema. Capturas de tela do WhatsApp mostram tratativas envolvendo a cidade de Várzea Grande (MT) e menções diretas a Sílvio Fidelis, secretário de Educação de Nobres (MT) e figura de destaque nacional como vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Repetindo a receita?

O documento indica que, nesses outros estados, a organização aplicava a mesma receita de sucesso utilizada em Mato Grosso do Sul para firmar contratos fraudulentos.
O esquema tinha três pilares: a falsa exclusividade, empresas de fachada e distribuição de “agrados” e presentes para estimular servidores a contratar a empresa, sempre sem licitação. 

A operação

A Operação Gutenberg, nome atribuído pelo Gaeco à investigação, desencadeada no dia 7, desarticulou uma sofisticada organização criminosa estruturada para desviar recursos públicos por meio de contratos fraudulentos de livros paradidáticos.

O esquema era centralizado na Editora Avante (Souza & Fanaia) e utilizava empresas de fachada para ocultar os verdadeiros beneficiários: a família Jafar, que já havia sido alvo da Operação Lama Asfáltica por práticas semelhantes envolvendo a Gráfica Alvorada.

O modus operandi consistia na obtenção de contratos milionários com prefeituras por meio da inexigibilidade de licitação, alegando falsamente a exclusividade de obras como “O Mundo Azul de Theo”, que, na realidade, eram produzidas por outras editoras e vendidas livremente no mercado.
A estrutura do grupo era bem definida, conforme consta no procedimento investigatório criminal (PIC) instaurado pelo Gaeco. 

Rossana Paroschi Jafar atuava como a líder de fato, coordenando a gestão e o destino do dinheiro. Rhayane Souza Fanaia figurava como proprietária laranja, sem qualquer autonomia financeira, servindo apenas para assinar documentos e realizar saques vultosos em espécie – que chegaram a 
R$ 9,2 milhões – para dificultar o rastreamento do dinheiro. Operadores estratégicos, como Heyder Bartz e Francisco Anízio dos Santos, gerenciavam a logística e os pagamentos, enquanto o advogado Gabriel Taquino atuava como o “vendedor” responsável por negociar as propinas com agentes públicos.

A farra das propinas

A investigação detalha um verdadeiro balcão de negócios, no qual as “comissões” eram discutidas abertamente. Em diálogos interceptados, Gabriel Taquino e o servidor público Ed Carlo Britto Burgatt ajustavam repasses que geralmente giravam em torno de 5% do valor total dos contratos. 

Em um contrato de R$ 1,04 milhão com a Prefeitura Municipal de Miranda, por exemplo, a propina acertada foi de R$ 52 mil. Já para um possível contrato de R$ 1,5 milhão, a promessa era de R$ 75 mil para Ed Carlo.

Os valores eram frequentemente pulverizados entre familiares para ocultar a origem ilícita. A filha de Ed Carlo, Jessyca Burgatt, recebeu mais de R$ 100 mil da Editora Avante sem qualquer justificativa de prestação de serviço, repassando parte dos valores via Pix para o pai. 

Outro personagem central nas negociações de propina era “Júnior” (Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior), agente de polícia cedido à Assembleia Legislativa, que recebia fatias iguais às de Ed Carlo para facilitar a entrada do grupo em prefeituras como Rio Negro e Rochedo.

O grupo também se gabava de possuir trânsito livre entre figurões da política estadual. Nomes como os dos deputados Jamilson Name (PSDB), Paulo Corrêa (PL), Mara Caseiro (PL) e do ex-deputado Herculano Borges, além do vice-governador Barbosinha e do conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) Sérgio de Paula, aparecem em mensagens nas quais os investigados os vinculam a possíveis intermediações entre o grupo e os municípios.

O caso agora tramita no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em razão do envolvimento de autoridades com foro por prerrogativa de função.

Extorsão

O aspecto mais cruel do esquema envolvia a extorsão direta contra prefeitos, utilizando a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ed Carlo Britto Burgatt, valendo-se de seu cargo de coordenador estadual de Regulação, condicionava o atendimento de pacientes à assinatura de contratos com a Editora Avante.

Em diálogos chocantes, Ed Carlo disse que se o “acerto” não ocorresse, ele afimava “trancar tudo” na regulação, deixando o município com “saúde zero”.

Gabriel Taquino endossava a pressão, sugerindo frases como “só opera se fechar [o contrato]” e alertando que, sem o contrato de livros, “vai morrer todo mundo”.

Quando o município de Nova Alvorada do Sul resistiu à contratação, a orientação foi drástica: “deixa o povo sem leito lá” e “suspende as cirurgias”.

Por outro lado, para os prefeitos que cediam, Ed Carlo, coordenador da Central Estadual de Regulação à época, prometia “resolver a vida” na saúde, garantindo vagas imediatas no sistema e cotas de centenas de milhares de reais em exames.

Operação Gutemberg foi deflagrada no dia 7 de julho

acidente

Ônibus com equipe de dança do Paraguai cai em ribanceira em SC, deixando 3 mortos e 40 feridos

Veículo saiu da pista em uma curva por volta da meia-noite; os ocupantes eram bailarinas, mães, pais e professoras da Academia de Danzas Bethania

15/07/2026 19h00

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Acidente com ônibus do Paraguai deixou 3 e 40 feridos mortos na SC-492

Acidente com ônibus do Paraguai deixou 3 e 40 feridos mortos na SC-492 Foto: Lucas Lôndero / Portal Peperi

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Um acidente envolvendo um ônibus com integrantes de uma academia de dança do Paraguai causou a morte de duas mulheres e uma criança, além de ferir outros 40 passageiros na madrugada desta quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista em uma curva por volta da meia-noite e caiu em uma ribanceira na rodovia SC-492, entre Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste de Santa Catarina.

O ônibus havia saído de Gramado (RS) e tinha o país vizinho como destino. No veículo, estavam 66 passageiros e dois motoristas - todos paraguaios. Os ocupantes eram bailarinas, mães, pais e professoras da Academia de Danzas Bethania, de Independência, que fica a cerca de 180 km da capital paraguaia Assunção. Eles participaram de uma competição de dança no Rio Grande do Sul.

As identidades das vítimas fatais não foram divulgadas pelos bombeiros, mas veículos de imprensa paraguaios informaram se tratar de duas professoras, de 48 e 75 anos, e da filha de uma delas, de 8 anos. Uma mãe relatou à rádio paraguaia Monumental 1080 AM, uma das principais do país, que o ônibus estava balançando momentos antes do acidente. Segundo ela, um dos motoristas disse que os freios do veículo falharam.

Quarenta pessoas feridas, entre elas crianças, foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades médicas da região, sendo 35 ao Hospital São José, em Maravilha, quatro ao Hospital de Romelândia e uma ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. A maioria das vítimas tinha ferimentos leves.

Conforme os bombeiros, a primeira equipe da corporação que chegou ao local do acidente encontrou um cenário de alta complexidade, com dezenas de vítimas presas às ferragens e outras dentro, fora e em cima do veículo tombado. Outras oito equipes dos bombeiros foram acionadas para o atendimento. As circunstâncias do acidente, em um trecho de pista simples, serão investigadas pela Polícia Civil. Equipes de perícia estiveram no local.

Em uma postagem nas redes sociais, feita na terça-feira, 14, a academia divulgou um vídeo do grupo reunido na despedida do Brasil. "Voltamos para casa com o orgulho do primeiro lugar, mas nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos na Academia de Danzas Bethania", diz o texto.

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