Turista que veio para a COP15 é agredido por motorista de aplicativo - Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

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Um turista canadense, de 60 anos, que veio participar da Conferência sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP-15), foi agredido na noite de quarta-feira (25), ao desembarcar de um carro de aplicativo no saguão de um hotel, em Campo Grande.

A polícia foi acionada pelo Batalhão Virtual COP15, que se deslocou até o hotel, localizado na Avenida Afonso Pena, e conversou com a vítima.

Conforme relato no boletim de ocorrência, o turista informou aos policiais que veio para o evento, realizado no Shopping Bosque dos Ipês, e solicitou uma corrida por aplicativo.

O motorista, que conduzia um Fiat Mobi branco, aceitou a corrida. Após o embarque nas dependências do shopping, o passageiro pediu que o condutor reduzisse a velocidade.

Segundo o relato, a partir desse momento, o motorista aumentou ainda mais a velocidade. Ao chegar ao destino, a vítima desembarcou e entrou no hotel.

Uma testemunha que acompanhou o ocorrido informou que o condutor permaneceu com o carro parado em frente ao local. Em seguida, desceu, visivelmente alterado, gritando, e partiu para cima do turista, que estava no saguão da recepção.

O motorista teria descido do carro xingando o passageiro e, em determinado momento, tomou o celular da vítima e o arremessou contra ela. Na sequência, a empurrou, fazendo com que caísse e sofresse um ferimento no cotovelo ao bater contra a porta.

Após a agressão, o motorista de aplicativo, que até o momento não foi identificado, deixou o local.

A vítima compareceu à delegacia e formalizou a ocorrência. A equipe responsável pela investigação esteve no hotel para coletar imagens do circuito de câmeras de segurança.

Na sequência, a vítima passou pelo Imol para a realização de exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

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