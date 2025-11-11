UFMS: 97% dos cursos recebem 4 ou 5 estrelas em classificação

103 (97%) dos 107 cursos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberam 4 ou 5 estrelas, nota excelente ou muito boa, na classificação do Guia da Faculdade 2025/Estadão.
A avaliação levou em consideração os seguintes quesitos: corpo docente, infraestrutura e projeto pedagógico. Neste ano, 22 mil cursos foram avaliados e apenas 993 atingiram o conceito máximo.
Confira quais são os cursos de 5 estrelas (nota máxima – excelente) da UFMS:
- Administração – bacharelado da UFMS de Paranaíba (CPar)
- Administração – bacharelado da UFMS de Aquidauana (CPaq)
- Ciências Biológicas – bacharelado, do Instituto de Biociências (Inbio)
- Educação Física – bacharelado, da Faculdade de Educação (Faed)
- Educação Física – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
- Enfermagem – bacharelado, do Instituto Integrado de Saúde (Inisa)
- Engenharia Civil – bacharelado, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng)
- Engenharia de Software – bacharelado, da Faculdade de Computação (Facom)
- Física – bacharelado, do Instituto de Física (Infi)
- Física – licenciatura, do Instituto de Física (Infi)
- Geografia – bacharelado, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
- Geografia – licenciatura, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
- Gestão Comercial – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
- Gestão de Recursos Humanos – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
- Jornalismo – bacharelado, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc)
- Matemática – bacharelado, do Instituto de Matemática (Inma)
- Medicina Veterinária – bacharelado, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez)
- Pedagogia – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
- Pedagogia – licenciatura da UFMS de Ponta Porã (CPPP)
- Química – licenciatura, do Instituto de Química (Inqui)
O Guia da Faculdade 2025 avalia anualmente cursos de todas as instituições públicas e privadas de ensino superior cadastradas ao Ministério da Educação.
A classificação inicia em março e abril, período em que são coletadas as informações sobre os cursos. É desenvolvida pelo O Estado de São Paulo em parceria com a Quero Educação.
É feita voluntariamente por aproximadamente 12 mil coordenadores acadêmicos e professores de todo o país, que atribuem as notas de 1 a 5.
As coordenações, com o apoio da equipe da Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi), são convidadas a responder a um formulário detalhado.
A reitora da instituição, Camila Ítavo, ressaltou que os cursos da UFMS são reconhecidos e estão entre os melhores do País.
“Ter tantos cursos reconhecidos entre os melhores do país reforça que a UFMS está no caminho certo. É o resultado de uma construção coletiva que é fruto do esforço, talento e dedicação de muita gente que acredita na nossa Universidade e que não mede esforços para oferecer o melhor aos nossos estudantes”, disse.
UFMS
A UFMS tem:
- 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
- 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
- 10 bibliotecas
- 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
- 1 fazenda escola (localizada em Terenos)
Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.
As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
VESTIBULAR
Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.
O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.
As inscrições para o vestibular estão abertas até 12 de novembro e podem ser feitas neste site. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. O concurso é aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).