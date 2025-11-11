Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

UFMS: 97% dos cursos recebem 4 ou 5 estrelas em classificação

Enfermagem, Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Jornalismo e Medicina Veterinária são alguns dos cursos que receberam nota máxima

Naiara Camargo

11/11/2025 - 11h30
103 (97%) dos 107 cursos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberam 4 ou 5 estrelas, nota excelente ou muito boa, na classificação do Guia da Faculdade 2025/Estadão.

A avaliação levou em consideração os seguintes quesitos: corpo docente, infraestrutura e projeto pedagógico. Neste ano, 22 mil cursos foram avaliados e apenas 993 atingiram o conceito máximo.

Confira quais são os cursos de 5 estrelas (nota máxima – excelente) da UFMS:

  • Administração – bacharelado da UFMS de Paranaíba (CPar)
  • Administração – bacharelado da UFMS de Aquidauana (CPaq)
  • Ciências Biológicas – bacharelado, do Instituto de Biociências (Inbio)
  • Educação Física – bacharelado, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Educação Física – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Enfermagem – bacharelado, do Instituto Integrado de Saúde (Inisa)
  • Engenharia Civil – bacharelado, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng)
  • Engenharia de Software – bacharelado, da Faculdade de Computação (Facom)
  • Física – bacharelado, do Instituto de Física (Infi)
  • Física – licenciatura, do Instituto de Física (Infi)
  • Geografia – bacharelado, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
  • Geografia – licenciatura, da UFMS de Três Lagoas (CPTL)
  • Gestão Comercial – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
  • Gestão de Recursos Humanos – tecnológico, da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead)
  • Jornalismo – bacharelado, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc)
  • Matemática – bacharelado, do Instituto de Matemática (Inma)
  • Medicina Veterinária – bacharelado, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez)
  • Pedagogia – licenciatura, da Faculdade de Educação (Faed)
  • Pedagogia – licenciatura da UFMS de Ponta Porã (CPPP)
  • Química – licenciatura, do Instituto de Química (Inqui)

O Guia da Faculdade 2025 avalia anualmente cursos de todas as instituições públicas e privadas de ensino superior cadastradas ao Ministério da Educação.

A classificação inicia em março e abril, período em que são coletadas as informações sobre os cursos. É desenvolvida pelo O Estado de São Paulo em parceria com a Quero Educação.

É feita voluntariamente por aproximadamente 12 mil coordenadores acadêmicos e professores de todo o país, que atribuem as notas de 1 a 5.

As coordenações, com o apoio da equipe da Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi), são convidadas a responder a um formulário detalhado.

A reitora da instituição, Camila Ítavo, ressaltou que os cursos da UFMS são reconhecidos e estão entre os melhores do País.

“Ter tantos cursos reconhecidos entre os melhores do país reforça que a UFMS está no caminho certo. É o resultado de uma construção coletiva que é fruto do esforço, talento e dedicação de muita gente que acredita na nossa Universidade e que não mede esforços para oferecer o melhor aos nossos estudantes”, disse.

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

VESTIBULAR

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h.

As inscrições para o vestibular estão abertas até 12 de novembro e podem ser feitas neste site. A taxa de inscrição é de R$100,00 e o período para solicitar a isenção da taxa foi até 3 de outubro de 2025. O concurso é aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

CLIMA

Mato Grosso do Sul está na "rota" de possíveis tornados do Brasil

Região sul do Estado pode ser impactada por fenômenos climáticos como o que devastou cidade do Paraná, segundo pesquisador da UFMS

11/11/2025 09h00

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado Roberto Dziura Jr. / Agência Estadual de Notícias do Paraná

Localizado no oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul é um dos estados em que podem ocorrer tornados nos próximos anos, iguais aos que atingiram o interior do Paraná na sexta-feira, e que destruíram casas, deixando seis mortos e centenas de feridos.

Na semana passada, três tornados atingiram as cidades paranaenses de Turvo, Guarapuava e, principalmente, Rio Bonito do Iguaçu. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos alcançaram a velocidade de 330 quilômetros por hora (km/h), o que resultou em 6 mortes, mais de 750 feridos e diversos imóveis destruídos nos 3 municípios que somam 210,2 mil habitantes.

Widinei Fernandes Alves, professor e doutor em Física, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e coordenador do projeto da instituição de monitoramento da qualidade do ar, afirma que, geralmente, os tornados ocorrem em regiões de latitudes médias – áreas localizadas entre os trópicos (23,5°) e os círculos polares (66,5°).

Porém, apesar de Mato Grosso do Sul não ter essas características, ainda assim é possível que o Estado tenha esse tipo de fenômeno.

“É possível. Principalmente na região sul [de MS]. Para a sua formação, são necessárias condições meteorológicas específicas para que haja uma rotação das massas de ar”, explica.

Em reportagem especial do Fantástico, que foi ao ar neste domingo, especialistas também afirmaram que a região sul do Estado, que faz divisa com o Paraná e compreende cidades como Dourados, Ivinhema, Naviraí, Caarapó e Fátima do Sul, pode presenciar tornados nas magnitudes observadas na sexta-feira, assim como as regiões oeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Nós temos uma combinação de fatores. A cerca de 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade, desde a Amazônia até o Sul do Brasil, isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade”, detalhou Ernani Lima, especialista em Tornados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com a altura. Essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas”, completa.

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado

PASSADO

Há quase quatro décadas, em julho de 1989, a população de Ivinhema presenciou um tornado muito parecido com o que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu.

Como reportou o Correio do Estado à época, pelo menos 20 pessoas morreram e 160 ficaram feridas após um clube da cidade desabar com os ventos que alcançaram a velocidade de 250 km/h.

De acordo com os relatos dos sobreviventes, cerca de 400 a 500 pessoas estiveram, no dia 29 daquele mês, na Associação Cultural e Recreativa para eleger Garota e Garoto do Verão de Ivinhema.

Porém, próximo da meia-noite, as luzes do clube apagaram repentinamente. O que ninguém sabia é que esse era um sinal do começo da catástrofe.

“Foi nesse momento, como se tudo estivesse programado, que um ciclone arrasou com o clube, derrubando o telhado e as paredes (só sobrou a da entrada em pé), provocando a maior tragédia vivida pela cidade”, detalhou a reportagem do Correio do Estado, que complementa que, além do clube, o tornado também atingiu uma escola, serralherias, casas e carros pelo caminho.

Três dias depois, o município realizou um levantamento dos estragos causados pelo tornado, do qual foi constatado que ao menos 60 casas e três indústrias de fabricação de farinha de mandioca foram destruídas, somando NCz$ 2 milhões (cruzados novos, moeda da época) de prejuízo.

Por conta da alta quantidade de feridos, os hospitais da cidade ficaram lotados e muitos tiveram que ser transferidos para unidades de municípios vizinhos.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Curiosamente, os tornados estão em pauta justamente na semana em que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ocorre em Belém, no Pará.

Para o professor Widinei, as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando neste século contribui diretamente para que haja mais eventos como este que ocorreu no interior do Paraná.

“O principal efeito das mudanças climáticas é o aumento da temperatura da superfície. Esse aumento da temperatura provoca a evaporação, ou seja, vamos ter mais vapor na atmosfera. Isso tende a intensificar essas tempestades, então nós teremos eventos com tempestades mais severas e, evidentemente, isso muda também a circulação atmosférica que pode ocorrer”, explica.

Ele complementa afirmando que as alterações também devem influenciar na maior ocorrência de raios na região tropical do Brasil, que inclui Mato Grosso do Sul. Diante desses fatos, os tornados devem ficar mais frequentes, na visão do professor.

“Deve aumentar a ocorrência de tornados nessas regiões onde eles normalmente ocorrem e também favorecer a ocorrência eventual em regiões que, até então, praticamente não tinha”, conclui.

JUDICIÁRIO

CNJ começa a julgar desembargadores de MS acusados de venda de sentença

Julgamentos decorrem de denúncias da Operação Ultima Ratio, que revelou suposto esquema de corrupção no TJMS

11/11/2025 08h00

Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel

Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel Divulgação / Montagem

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa a julgar hoje dois dos quatro desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), alvos de reclamações disciplinares por envolvimento em esquema de corrupção por meio de venda de sentenças, revelado pela Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal (PF).

Estão previstos para a sessão do CNJ os julgamentos dos desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel. O primeiro continua afastado por decisão do autor da representação, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell.

Já o segundo também estava afastado por decisão semelhante, porém, no mês passado, pediu sua aposentadoria do TJMS, e até mesmo já foi substituído dentro da Corte.

As duas reclamações disciplinares que serão julgadas nesta hoje são assinadas pelo corregedor nacional de Justiça.

Foram elas que originaram os afastamentos de 180 dias – renovados por Campbell em agosto – dos desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel, Alexandre de Aguiar Bastos e Vladimir Abreu da Silva.

Fazenda em jogo

Além dessas reclamações disciplinares, há outras no Conselho Nacional de Justiça, impetradas por vítimas do esquema de venda de sentenças.

O produtor rural Ricardo Cavassa, por exemplo, ajuizou reclamações no CNJ contra os desembargadores que atuaram no julgamento envolvendo a posse da fazenda em que ele foi vítima de um golpe, segundo o Ministério Público, mas em que os desembargadores mantiveram – na esfera cível – a posse do imóvel com os acusados de estelionato.

São alvo da reclamação do produtor rural os desembargadores Alexandre Bastos – cuja investigação da PF mostra que ele mudou o voto de última hora e enviou essa alteração ao desembargador Sideni Pimentel, outro alvo da representação. Vladimir Abreu também é alvo dessa reclamação.

No caso de Marcos José de Brito Rodrigues, na reclamação disciplinar que pesa contra ele, Mauro Campbell apontou, na decisão que o afastou do cargo, a relação do magistrado com o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, acusado de operar na compra de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com o advogado de Mato Grosso do Sul, Felix Jayme Nunes da Cunha, que, segundo Campbell, teria supostamente pago vantagens indevidas a Brito Rodrigues para a prolação de decisões.

Para o corregedor nacional de Justiça, Marcos José de Brito Rodrigues ainda ostenta, atualmente, patrimônio individual “incompatível com seus rendimentos mensais”.

“Graças a Deus”

O procurador que havia comprado uma fazenda em condições outrora vantajosas pretendia desistir do negócio depois de uma queda brusca no preço da arroba do boi, índice que lastreou a transação.

O caso estava judicializado, e um telefonema de Sottoriva para Marcos Brito foi suficiente para que o procurador de Justiça escapasse de um prejuízo milionário (de aproximadamente R$ 5 milhões).

Um detalhe, segundo a PF, é que a decisão de Brito foi tomada sem que ele sequer tivesse acesso aos autos – sem ler o processo – e ainda foi assinada por seu assessor.

Ao fim da decisão, Sottoriva, procurador do MPMS (que atua na segunda instância do Ministério Público), foi bastante cordial com o amigo em retribuição ao favor:

“Graças a Deus e ao seu trabalho, acabamos por fechar um acordo. Consegui alongar a dívida em mais uma parcela. Obrigado de coração. Boa Páscoa na bênção de Deus e de seu filho, Jesus Cristo”, disse o procurador de Justiça.

A Operação

A Operação Ultima Ratio, deflagrada em 24 de outubro pela PF, em parceria com a Receita Federal, teve como alvo um suposto esquema de venda de decisões judiciais no TJMS.

Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Brasília, Cuiabá e São Paulo, além de medidas cautelares, como afastamento de função pública e monitoramento eletrônico de magistrados.

Segundo os investigadores, o esquema envolvia desembargadores, advogados, lobistas e servidores públicos que negociavam decisões em processos judiciais de altos valores, sobretudo em causas envolvendo propriedades rurais e recursos bilionários.

Além disso, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação de escrituras e extorsão.

O desdobramento da Operação Ultima Ratio incluiu encaminhamentos para punição disciplinar dos envolvidos pelo CNJ, que abriu nova frente de investigação para os magistrados suspeitos.

A PF também solicitou a abertura de ação penal contra sete desembargadores do TJMS, com base no relatório que aponta participação deles no esquema.

