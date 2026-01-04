Universidades de Mato Grosso do Sul ofertam 6,3 mil vagas pelo Sisu; Veja cursos

Universidades públicas de Mato Grosso do Sul ofertarão 6.399 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na primeira edição de 2026. Inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro, com encerramento no dia 23 do mesmo mês.
No Estado, quatro instituições de Ensino Superior usarão a plataforma como critério de acesso, sendo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
A maioria das vagas é para a UFMS, com 3.233 oportunidades em diversos cursos de graduação, seguida pela UEMS, com 1.284 vagas; IFMS, com 920 e UGFD, que tem 962 vagas pelo sistema.
Em todo o Brasil, segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.
A consulta de vagas já está disponível no site do Sisu.
Veja cursos por instituição
IFMS
- Agronomia
- Análise e desenvolvimento de sistemas
- Arquitetura e urbanismo
- Automação industrial
- Computação
- Engenharia civil
- Engenharia de controle e automação
- Engenharia elétrica
- Engenharia mecânica
- Gestão do agronegócio
- Jogos digitais
- Processos metalúrgicos
- Química
- Redes de computadores
- Sistemas para internet
UEMS
- Administração
- Administração pública
- Agronomia
- Ciência da computação
- Ciências biológicas
- Ciências contábeis
- Ciências econômicas
- Ciências sociais
- Dança
- Direito
- Enfermagem
- Engenharia ambiental e sanitária
- Engenharia civil
- Engenharia de alimentos
- Engenharia física
- Engenharia florestal
- Física
- Fonoaudiologia
- Geografia
- Gestão ambiental
- História
- Letras
- Letras - português e espanhol
- Letras - português e inglês
- Matemática
- Medicina
- Pedagogia
- Produção sucroalcooleira
- Psicologia
- Química
- Química industrial
- Química tecnológica e agroquímica
- Sistemas de informação
- Teatro
- Terapia ocupacional
- Turismo
- Zootecnia
UFGD
- Geografia
- Letras
- Administração
- Agronomia
- Artes cênicas
- Biotecnologia
- Ciências biológicas
- Ciências contábeis
- Ciências econômicas
- Ciências sociais
- Direito
- Educação física
- Engenharia agrícola
- Engenharia civil
- Engenharia de alimentos
- Engenharia de aquicultura
- Engenharia de computação
- Engenharia de energia
- Engenharia de produção
- Engenharia mecânica
- Escrita criativa
- Física
- Gestão ambiental
- História
- Matemática
- Medicina
- Nutrição
- Pedagogia
- Psicologia
- Química
- Relações internacionais
- Sistemas de informação
- Zootecnia
UFMS
- Administração
- Agronomia
- Arquitetura e Urbanismo
- Artes visuais
- Audiovisual
- Ciência da Computação
- Ciência dos Dados
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Ciências Sociais
- Direito
- Educação física
- Enfermagem
- Engenharia ambiental
- Engenharia civil
- Engenharia de alimentos
- Engenharia de computação
- Engenharia de produção
- Engenharia de software
- Engenharia elétrica
- Engenharia física
- Engenharia florestal
- Engenharia química
- Farmácia
- Filosofia
- Física
- Fisioterapia
- Geografia
- Gestão comercial
- Gestão de recursos humanos
- Gestão de serviços jurídicos e notariais
- História
- Inteligência Artificial
- Jornalismo
- Letras - português
- Letras - português e espanhol
- Letras - português e inglês
- Matemática
- Medicina
- Medicina Veterinária
- Mídias sociais digitais
- Nutrição
- Odontologia
- Pedagogia
- Processos gerenciais
- Psicologia
- Química
- Química Tecnológica
- Relações Internacionais
- Sistemas de Informação
- Tecnologia da Informação
- Turismo
- Zootecnia
Como se inscrever
Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.
Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.
O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.
O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.
Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.
Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.
Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.
O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.
Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.
Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera.
A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo.
Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.