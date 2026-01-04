Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Universidades de Mato Grosso do Sul ofertam 6,3 mil vagas pelo Sisu; Veja cursos

Inscrições começam no dia 19 de janeiro, mas candidatos já podem pesquisar vagas disponíveis em 4 instituições de MS

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/01/2026 - 16h00
Universidades públicas de Mato Grosso do Sul ofertarão 6.399 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na primeira edição de 2026. Inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro, com encerramento no dia 23 do mesmo mês.

No Estado, quatro instituições de Ensino Superior usarão a plataforma como critério de acesso, sendo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A maioria das vagas é para a UFMS, com 3.233 oportunidades em diversos cursos de graduação, seguida pela UEMS, com 1.284 vagas; IFMS, com 920 e UGFD, que tem 962 vagas pelo sistema.

Em todo o Brasil, segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

 A consulta de vagas já está disponível no site do Sisu.

Veja cursos por instituição

IFMS

  • Agronomia
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Arquitetura e urbanismo
  • Automação industrial
  • Computação
  • Engenharia civil
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia mecânica
  • Gestão do agronegócio
  • Jogos digitais
  • Processos metalúrgicos
  • Química
  • Redes de computadores
  • Sistemas para internet

UEMS

  • Administração
  • Administração pública
  • Agronomia
  • Ciência da computação
  • Ciências biológicas
  • Ciências contábeis
  • Ciências econômicas
  • Ciências sociais
  • Dança
  • Direito
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental e sanitária
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Física
  • Fonoaudiologia
  • Geografia
  • Gestão ambiental
  • História
  • Letras
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Pedagogia
  • Produção sucroalcooleira
  • Psicologia
  • Química
  • Química industrial
  • Química tecnológica e agroquímica
  • Sistemas de informação
  • Teatro
  • Terapia ocupacional
  • Turismo
  • Zootecnia

UFGD

  • Geografia
  • Letras
  • Administração
  • Agronomia
  • Artes cênicas
  • Biotecnologia
  • Ciências biológicas
  • Ciências contábeis
  • Ciências econômicas
  • Ciências sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Engenharia agrícola
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de aquicultura
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de energia
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica
  • Escrita criativa
  • Física
  • Gestão ambiental
  • História
  • Matemática
  • Medicina
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Psicologia
  • Química
  • Relações internacionais
  • Sistemas de informação
  • Zootecnia

UFMS

  • Administração
  • Agronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes visuais
  • Audiovisual
  • Ciência da Computação
  • Ciência dos Dados
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia de software
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Engenharia química
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Física
  • Fisioterapia
  • Geografia
  • Gestão comercial
  • Gestão de recursos humanos
  • Gestão de serviços jurídicos e notariais
  • História
  • Inteligência Artificial
  • Jornalismo
  • Letras - português
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Medicina Veterinária
  • Mídias sociais digitais
  • Nutrição
  • Odontologia 
  • Pedagogia
  • Processos gerenciais
  • Psicologia
  • Química
  • Química Tecnológica
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Tecnologia da Informação
  • Turismo
  • Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.  

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera. 

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. 

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

Água Clara

Peão morre dias após novilha o arremessar contra árvore em fazenda

Homem teve múltiplas fraturas na costela e chegou a ir ao hospital diversas vezes, sendo liberado com prescrição de medicamentos

04/01/2026 15h01

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol)

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um peão de 59 anos morreu após ser atacado por uma novilha e arremessado contra uma árvore, em uma fazenda em Água Clara. O caso aconteceu em dezembro de 2025, mas a vítima faleceu nesse sábado (3), após ficar quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente, o homem estava manejando gado a cavalo, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo. Na sequência, em nova investida, ele foi arremessado contra a árvore.

De imediato, o homem sentiu fortes dores torácicas e voltou para casa, acreditando se tratar de uma fratura na costela e, como já havia acontecido antes, afirmou para colegas que se recuperaria sem ajuda médica.

No entanto, quatro dias após a queda, o peão passou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico em Água Clara, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora para exames.

Os exames apontaram múltiplas fraturas de costela e foi receitado medicamentos, mas, mesmo tomando os remédios por vários dias, não houve melhora e ele foi novamente ao hospital.

Na unidade de saúde, foi atendido por outra médica, que novamente confirmou as fraturas de costelas e receitou mais um remédio, desta vez, para estômago.

O peão retornou para casa, onde teve piora no quadro e, no dia seguinte, procurou atendimento médico particular, no qual a médica solicitou transferência em vaga zero ao Hospital Municipal, em razão da gravidade do quadro.

Ao chegar no Hospital Municipal, ele foi intubado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 de dezembro.

Após quatro dias de internação, com o agravamento do quadro, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, após tentativas de reanimação.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) da Capital e será investigado pela Polícia Civil.

APREENSÃO

Taxista boliviano é preso com milhares de cédulas falsas na fronteira de Corumbá

O homem afirmou que as notas seriam distribuídas em feiras populares da Cidade Branca

04/01/2026 14h30

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país Divulgação

Na noite deste sábado (3), por volta das 20h30,  agentes da Receita Federal e da Polícia Militar do Estado abordaram um táxi boliviano no Posto Esdras, fronteira entre Corumbá e Puerto Quijarro. O homem tentava ingressar no município brasileiro, transportando milhares de cédulas falsas de reais e dólares.

Questionado pelas autoridades, o boliviano afirmou que as cédulas foram impressas na cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e que seriam distribuídas em feiras populares de Corumbá.

Segundo o taxista, o dinheiro falso seria utilizado em um ritual tradicional de seu país, que envolve o enterro de oferendas com pedidos de prosperidade à Pachamama (Mãe Terra).

Diante dos fatos, o taxista foi encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pela condução do inquérito e do processo criminal.

Crime

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a falsificação de moeda é crime, com pena de reclusão de três a doze anos, além de multa. A legislação prevê ainda que incorre na mesma pena quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz moeda falsa em circulação, independentemente da finalidade alegada.

De acordo com as autoridades, embora as tradições culturais e religiosas devam ser respeitadas, nenhuma prática que envolva crimes contra a ordem econômica e financeira pode se sobrepor às leis brasileiras.

