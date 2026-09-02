Usuários e despachantes alegam instabilidades no site do Detran-MS

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Usuários e despachantes reclamam de instabilidades e oscilações no site/aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Leitores do Correio do Estado alegam que o atendimento está oscilando e, por conta disso, despachantes não conseguem trabalhar nos últimos dias.

No caso, despachante é o profissional que atua como intermediário entre o cidadão e o órgão de trânsito. Ele transfere propriedade de veículos, emplaca e registra veículos, regulariza documentos e pendências, altera dados do veículo ou do proprietário, protocola documentos e acompanha o andamento de determinados serviços.

Na segunda-feira (31), o Detran-MS confirmou que o site registrou instabilidades . Inclusive, o departamento teve que prorrogar prazos para pagamento do licenciamento de veículos e outros serviços.

No caso do licenciamento, o prazo para o pagamento de placas com finais 7 e 8 venceria em 31 de agosto e, com a oscilação do sistema, a data limite foi prorrogada para o dia 18 de setembro.

Outros serviços, como validade de laudos de vistoria, prazos para aquisição ou transferência de veículos, diárias de veículos recolhidos, entre outros, que também teriam vencimento nesta segunda-feira (31), foram prorrogados.

Conforme o Detran-MS, a medida visa garantir que nenhum cidadão seja prejudicado por eventuais instabilidades operacionais e possa regularizar os débitos dentro do novo prazo estabelecido, sem a cobrança de encargos ou sanções.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria do Detran-MS na manhã desta quarta-feira (2), via e-mail, para confirmar se o serviço está instável para despachantes e saber quando a página volta ao normal, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

APP E SITE

Há vários serviços para condutores e proprietários de veículos disponíveis no site e app do Detran . Confira: