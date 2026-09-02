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TRANSPORTE COLETIVO

Transporte público terá cronograma alterado para feriado nacional

O Dia da Independência, comemorado na próxima segunda-feira alterará o funcionamento das linhas de ônibus da Capital; confira

Noysle Carvalho

02/09/2026 - 11h30
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O transporte coletivo estará com regime de funcionamento especial na próxima segunda-feira (7) devido ao feriado nacional do Dia da Independência. O plano operacional funcionará apenas na data para atender as necessidades de deslocamento da população da Capital.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) responsável pela organização e gestão das vias urbanas de Campo Grande estruturou um cronograma das principais linhas que atendem a diferentes regiões do município.

As linhas da região industrial, localizada na saída oeste da cidade atuarão em função das demandas do setor industrial. São elas:

244 (Oi / T. General Osório);
322 (Parque Industrial / T. Bandeirantes);
410 (Zé Pereira / Parque Industrial);
418 (Núcleo Industrial / T. Aero Rancho);
419 (Parque Industrial / T. Júlio de Castilho);
422 (Parque Industrial / T. Guaicurus - T. Morenão);
e 424 (Parque Industrial / T. Nova Bahia).

As rotas das linhas 515 (Damha 1 / T. Hércules Maymone) e 522 (Rita Vieira / Cristo Redentor / T. Morenão), que atendem a bairros funcionarão em regime dos horários de sábados. Os demais trajetos seguirão o quadro de horários de domingos e feriados, que possuem horários reduzidos.

O sistema terá ainda suporte logístico nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirante, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O órgão estabeleceu que devem estar a disposição em cada estação quatro veículos com tripulação à disposição em regime de plantão das 05h às 19h para atender eventuais solicitações, a depender do fluxo de demandas.

Ficou determinado ao Consórcio Guaicurus, o acompanhamento contínuo da frota, para que a concessionária aplique ajustes necessários após os horários de maior fluxo, nas faixas das 05h30 às 08h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

A modificação na escala está definida apenas para o aumento da oferta de ônibus nos casos necessários, sem que os que estarão operando parem por baixo fluxo.

A Agetran mantém o monitoramento da operação em tempo real para executar intervenções e assegurar que o funcionamento aconteça de forma eficiente, acessível e ágil nos horários de maior movimentação.

No Interior

Homem com tornozeleira eletrônica é preso após dez furtos em uma madrugada

Suspeito teria arrombado estabelecimentos comerciais em Batayporã, polícia recuperou objetos, dinheiro e apreendeu uma chave de fenda

02/09/2026 12h15

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Polícia Civil de Batayporã

Polícia Civil de Batayporã Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na última terça-feira (1º), um homem de 38 anos apontado como autor de uma sequência de dez crimes patrimoniais cometidos durante a madrugada no município de Batayporã. 

O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e, segundo a investigação, já havia sido preso menos de 15 dias antes por delitos semelhantes em Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre aproximadamente 22h40 e 1h40. 

Durante esse período, o homem teria passado por diversos estabelecimentos comerciais, arrombando portas e vitrines de vidro do tipo blindex. Ao todo, foram registrados sete furtos consumados e três tentativas.

As vítimas foram atendidas pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que registrou as ocorrências e iniciou imediatamente as investigações, em conjunto com a Delegacia de Nova Andradina. A análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar o suspeito.

Ainda conforme o levantamento policial, durante a sequência de crimes o homem teria trocado de roupas em diferentes momentos, na tentativa de dificultar o reconhecimento pelas imagens de segurança.

 Mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ele teria voltado a praticar crimes, segundo a investigação.

O suspeito foi localizado nas proximidades da Fazenda Siriema, às margens da Rodovia MS-134, enquanto seguia em direção ao distrito de Casa Verde. 

Com ele, os policiais encontraram uma bicicleta, aparelhos e carregadores de celular, cigarros, roupas e mais de R$ 1 mil em cédulas e moedas.

Também foi apreendida uma chave de fenda que, de acordo com a investigação, pode ter sido utilizada nos arrombamentos dos estabelecimentos comerciais.

O homem foi autuado em flagrante por sete furtos qualificados consumados e três tentados. Diante da reiteração criminosa e da suspeita de que a monitoração eletrônica não teria sido suficiente para impedir novos delitos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

MATO GROSSO DO SUL

Sem licitação, SED deve gastar R$2,6 milhões para empresa imprimir material didático

Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul anunciou dispensa de licitação e montante de quase 2,7 milhões de reais com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano

02/09/2026 12h02

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Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem

Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (02 de setembro) do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) anunciou hoje a dispensa de licitação e o desprendimento de quase R$2,7 milhões em busca de uma empresa para imprimir material didático com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano.

O texto oficial, assinado pelo secretário de Estado de Educação do MS, Hélio Queiroz Daher, ratifica a chamada "inexigibilidade de licitação", ou seja, a dispensa de um certame e disputa entre empresas para uma posterior contratação. 

Essa ação tem por objetivo contratar serviços técnicos especializados para apoio à reprodução e material didático suplementar do conhecido Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). 

Entenda

O texto esclarece que o foco desse empenho para apoio à reprodução de material didático é a recomposição da aprendizagem que, diferente do reforço, é responsável por reorganizar o currículo e usar diversas avaliações diagnósticas e metodologias. 

Aqui cabe explicar que essa dita "recomposição" ganhou mais força no período pós-pandemia, sendo consolidada como política pública através do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, instituído pelo Decreto nº 12.391/2025 que, segundo o Ministério da Educação (MEC), dá apoio técnico e financeiro para municípios desenvolvam programas para atender estudantes com defasagem na aprendizagem escolar. 

Essa dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 para essa finalidade. 

Como bem cita o MEC no Pacto Nacional, o desafio de oferecer educação de qualidade é histórico, porém teve um agravamento significativo com a crise sanitária da Covid-19. Nesse sentido, o CNCA direciona os esforços do MEC para alfabetizar na idade certa e recompor a alfabetização nos anos iniciais.

Conforme o MEC, isso se dá através de: 

  • organização de um regime de colaboração e corresponsabilização entre a União, os estados e os municípios;
  • metas pactuadas de resultado de alfabetização com monitoramento e acompanhamento;
  • estratégias de apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas;
  • oferta de materiais didáticos complementares para estudantes e de materiais pedagógicos para professores;
  • sistemas de avaliação da alfabetização; estratégias formativas e orientações curriculares.

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