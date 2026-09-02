Transporte público terá cronograma alterado para feriado nacional

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O transporte coletivo estará com regime de funcionamento especial na próxima segunda-feira (7) devido ao feriado nacional do Dia da Independência. O plano operacional funcionará apenas na data para atender as necessidades de deslocamento da população da Capital.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) responsável pela organização e gestão das vias urbanas de Campo Grande estruturou um cronograma das principais linhas que atendem a diferentes regiões do município.

As linhas da região industrial, localizada na saída oeste da cidade atuarão em função das demandas do setor industrial. São elas:

244 (Oi / T. General Osório);

322 (Parque Industrial / T. Bandeirantes);

410 (Zé Pereira / Parque Industrial);

418 (Núcleo Industrial / T. Aero Rancho);

419 (Parque Industrial / T. Júlio de Castilho);

422 (Parque Industrial / T. Guaicurus - T. Morenão);

e 424 (Parque Industrial / T. Nova Bahia).

As rotas das linhas 515 (Damha 1 / T. Hércules Maymone) e 522 (Rita Vieira / Cristo Redentor / T. Morenão), que atendem a bairros funcionarão em regime dos horários de sábados. Os demais trajetos seguirão o quadro de horários de domingos e feriados, que possuem horários reduzidos.

O sistema terá ainda suporte logístico nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirante, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O órgão estabeleceu que devem estar a disposição em cada estação quatro veículos com tripulação à disposição em regime de plantão das 05h às 19h para atender eventuais solicitações, a depender do fluxo de demandas.

Ficou determinado ao Consórcio Guaicurus, o acompanhamento contínuo da frota, para que a concessionária aplique ajustes necessários após os horários de maior fluxo, nas faixas das 05h30 às 08h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

A modificação na escala está definida apenas para o aumento da oferta de ônibus nos casos necessários, sem que os que estarão operando parem por baixo fluxo.

A Agetran mantém o monitoramento da operação em tempo real para executar intervenções e assegurar que o funcionamento aconteça de forma eficiente, acessível e ágil nos horários de maior movimentação.