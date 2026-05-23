Vacinação contra gripe em drive-thru segue até domingo

Primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita; atendimento é feito apenas com agendamento pela internet em postos espalhados por Campo Grande
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação, já pode ser emitida em Campo Grande. O atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento pela internet e exige apresentação de documentos originais no dia marcado.
Confira abaixo o que é necessário para tirar a CIN na Capital:
Quem pode emitir a nova CIN?
Todos os cidadãos podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional. A primeira emissão é gratuita para quem ainda não possui a CIN emitida em nenhuma unidade da federação.
Já a segunda emissão é cobrada, mesmo que o primeiro documento tenha sido feito em outro estado.
O atendimento é presencial?
Sim, mas o comparecimento ao posto de identificação só ocorre após agendamento on-line.
- O atendimento sem agendamento não é realizado;
- Quem faltar ao horário marcado precisará fazer um novo agendamento;
- Ao final do agendamento, o sistema gera um protocolo com data, horário e local do atendimento;
- O protocolo também pode ser enviado por e-mail.
Quais documentos são obrigatórios na 1ª emissão?
Para emitir a primeira via da CIN, é necessário apresentar:
- Certidão de nascimento original, para solteiros;
- Certidão de casamento atualizada, para casados, divorciados ou viúvos;
- CPF com comprovante de situação cadastral;
- Certificado de naturalização, quando necessário.
No caso de menores de 17 anos, também é obrigatório apresentar o CPF do responsável legal.
Quais documentos podem ser incluídos na CIN?
O cidadão também pode adicionar outras informações ao documento, como:
- Título de eleitor;
- CNH;
- Carteira de Trabalho;
- Cartão SUS;
- NIS;
- PIS/Pasep;
- Documento profissional;
- Certificado militar;
- Nome social.
Para inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, é obrigatório apresentar exame laboratorial com laudo comprobatório.
Quando a emissão é paga?
A taxa de 4 UFERMS é cobrada nos seguintes casos:
- Segunda emissão;
- Troca do nome de solteiro para casado;
- Atualização de dados;
- Mudança de foto;
- Alteração de assinatura;
- Extravio;
- Correções feitas após 30 dias da entrega do documento.
A correção de erros identificados em até 30 dias após a entrega da carteira é gratuita.
Como pagar a taxa da 2ª emissão?
A guia DAEMS pode ser emitida:
- Nos próprios postos de identificação;
- Pelo site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.
O pagamento pode ser feito em lotéricas, agências dos Correios e instituições conveniadas.
Quem optar pelo Pix deve apresentar a guia impressa e o comprovante de pagamento no dia do atendimento.
Como funciona a retirada do documento?
Após o atendimento presencial, o solicitante recebe um protocolo com a previsão de entrega da carteira.
A retirada só pode ser feita mediante apresentação do protocolo original.
O documento pode ser retirado:
- Pelo próprio titular;
- Por parentes de linha direta, como pais, mães, irmãos ou filhos.
Onde tirar o novo RG em Campo Grande?
Confira os postos de identificação disponíveis na Capital:
Posto de Identificação Itanhangá
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Área Central - PI02
- Atendimento das 8h às 19h.
Posto de Identificação CAORC - PI91
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Fácil Aero Rancho
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Fácil Bosque dos Ipês
- Atendimento das 10h às 19h.
Posto de Identificação Fácil Coronel Antonino
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Fácil Guaicurus
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Marrakech
- Atendimento das 8h às 17h.
Posto de Identificação Shopping Norte Sul
- Atendimento das 10h às 19h.
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