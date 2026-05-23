Vacinação contra gripe em drive-thru segue até domingo

Drive-thru de vacinação contra a gripe segue até domingo no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, em Campo Grande - Divulgação

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A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru segue até este domingo (24), em Campo Grande. A estrutura, montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), na região central da Capital, já aplicou mais de 4 mil doses.

A ação é realizada em parceria entre o Corpo de Bombeiros e a SES, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal no Estado e facilitar o acesso da população ao imunizante. A vacinação é destinada a toda a população a partir de seis meses de idade.

Durante a semana, o atendimento ocorre no período noturno, das 17h30 às 21h. Já aos sábados e domingos, o funcionamento é ampliado, das 7h às 19h, atendendo tanto motoristas quanto pedestres.

Para quem for de carro, a entrada deve ser feita pelo portão da Rua 26 de Agosto. Já o acesso para pedestres acontece pela Rua 14 de Julho. A orientação é para que os motoristas não obstruam a passagem das viaturas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a SES, a estratégia busca atender principalmente pessoas que têm dificuldade de comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, além de ampliar a adesão à campanha de vacinação contra a gripe.

Para receber a dose, é necessário apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar também a carteira de vacinação.

Serviço

O drive-thru de vacinação funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, em Campo Grande.

Segunda a sexta-feira: das 17h30 às 21h

Sábados e domingos: das 7h às 19h

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